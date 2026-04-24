బెంగాల్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలు : ఓటు కోసం పోటెత్తిన మహిళాలోకం
వెస్ట్ బెంగాల్ రాష్ట్ర అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో భాగంగా, గురువారం తొలి దశ పోలింగ్ విజయవంతంగా పూర్తయింది. ఈ ఎన్నికల్లో రికార్డు స్థాయిలో 92.88 శాతం పోలింగ నమోదైంది. ఇందులో మహిళలు 92.69 శాతం మంది ఓటు హక్కును వియోగించుకోగా, పురుషులు 90.92 శాతం మంది ఉన్నారు. అయితే, పురుషుల కంటే మహిళలు అధిక మొత్తంలో ఓటింగ్లో పాల్గొనడం ఇపుడు రాజకీయ పార్టీల నేతలకు గుబులుపుట్టిస్తోంది. మహిళలు భారీగా ఎవరి కోసం తరలివచ్చారంటూ ప్రశ్నిస్తున్నారు.
మరోవైపు, బెంగాల్ ఎన్నికల పోలింగ్ ప్రశాంతంగా ముగియడంపై సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ సూర్యకాంత్ సైతం అభినందించారు. ఎలాంటి హింసాత్మక ఘటనలు జరగకుండా ఎన్నికల సంఘం పోలింగ్ను ప్రశాంతంగా నిర్వహించడం, ప్రజలు పెద్దఎత్తున పోలింగ్ స్టేషన్లకు వచ్చి ఓటేయడం ఆనందంగా ఉందని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. శుక్రవారం స్పెషల్ ఇంటెన్సివ్ రివిజన్ కేసు విచారణ సందర్భంగా పోలింగ్ శాతంపై మాట్లాడుతూ ఈ వ్యాఖ్యలు చేసింది.
భారత పౌరుడిగా బెంగాల్లో ఓటింగ్ శాతాన్ని చూసి చాలా సంతోషించానని ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ సూర్యకాంత్ వ్యాఖ్యానించారు. ప్రజలు తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్నప్పుడే ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థ బలోపేతం అవుతుందన్నారు. ప్రజలు తమ ఓటుకు ఉన్న శక్తిని తెలుసుకుంటే ఎటువంటి హింసాత్మక ఘటనలకు పాల్పడబోరని పేర్కొన్నారు.
బెంగాల్లో మొదటి దశ పోలింగ్లో పురుషుల కంటే మహిళా ఓటర్లే అధికంగా ఉన్నారు. పురుషుల ఓటింగ్ శాతం 90.92 నమోదు కాగా.. మహిళల ఓటింగ్ శాతం 92.69గా ఉంది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మొత్తం పోలింగ్ 92.88 శాతానికి పైగా నమోదైంది. స్వాతంత్ర్యం తర్వాత రాష్ట్రంలో ఇదే అత్యధికం. 2011 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో అత్యధికంగా 84.72శాతం పోలింగ్ నమోదైంది.