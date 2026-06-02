సంబంధిత వార్తలు
- వెస్ట్ బెంగాల్ : నిన్న అభిషేక్ బెనర్జీ నేడు కళ్యాణ్ బెనర్జీపై దాడి...
- PM Modi: ప్రధాని మోదీ పెద్ది గురించి అడిగారు, వెస్ట్ బెంగాల్లో యూత్ పెద్ది గెటప్తో వచ్చారు: రామ్ చరణ్
- అక్రమ వలసదారులకు బెంగాల్ సీఎం వార్నింగ్... వెళ్లిపోతారా.. వెళ్లగొట్టమంటారా?
- గోవులను ఎక్కడకు తరలిస్తున్నారు... బర్త్ సర్టిఫికేట్ ఉందా? బీజేపీ ఎమ్మెల్యే ప్రశ్న
- నల్లకోటు ధరించి న్యాయవాదిగా మారిన మాజీ ముఖ్యమంత్రి ఎవరు?
నాడు వంట మనిషి.. నేడు బెంగాల్ రాష్ట్ర మంత్రి...
ఒకపుడు నెలకు రూ.2,500 సంపాదనతో కుటుంబాన్ని పోషించుకున్న ఓ మహిళ ఇపుడు ఏకంగా వెస్ట్ బెంగాల్ రాష్ట్ర మంత్రిగా బాధ్యతలు స్వీకరించారు. ముఖ్యమంత్రు సువేందు అధికారి మంత్రివర్గంలో సహాయ మంత్రిగా ప్రమాణం చేశారు. ఆమె పేరు కలిత మఝి. పూర్బ బర్ధమాన్ జిల్లాలోని ఆమ్ నియోజకవర్గం నుంచి ప్రాతినిథ్యం వహిస్తున్న కలిత మారీ ఇపుడు ఏకంగా రాష్ట్ర మంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టారు. బీజేపీ ఎమ్మెల్యే అయిన ఆమె, సోమవారం ముఖ్యమంత్రి సువేందు అధికారి నేతృత్వంలోని మంత్రివర్గంలో సహాయ మంత్రిగా ప్రమాణం చేశారు. కోల్కతాలో జరిగిన ఈ కార్యక్రమం ఆమె జీవిత ప్రయాణంలో ఒక చారిత్రక మైలురాయిగా నిలిచింది.
పూర్బ బర్ధమాన్ జిల్లాలోని ఆమ్ నియోజకవర్గానికి ప్రాతినిథ్యం వహిస్తున్న కలిత మారీ నేపథ్యం అత్యంత సామాన్యమైనది. పేదరికం కారణంగా చదువును మధ్యలోనే ఆపేసిన ఆమె, కుటుంబాన్ని పోషించడానికి పలు ఇళ్లలో ఇంటి పనిమనిషిగా చేరారు. నెలకు రూ.2,500 నుంచి రూ.4,000 సంపాదిస్తూ కుటుంబాన్ని నెట్టుకొచ్చారు. ఆమె భర్త దినసరి కూలీగా పనిచేసేవారు. ఇలాంటి కఠిన పరిస్థితుల నడుమ కూడా ఆమె పదేళ్లుగా స్థానిక రాజకీయాల్లో చురుకుగా పాల్గొంటూ ప్రజలకు సేవ చేశారు.
ఆమె రాజకీయ ప్రస్థానం పట్టుదలకు నిలువుటద్దంలా నిలుస్తుంది. 2021 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో బీజేపీ టికెట్లపై ఇదే ఆస్ట్రమ్ (ఎస్సీ) స్థానం నుంచి పోటీ చేసి ఓటమి పాలయ్యారు. అయినప్పటికీ నిరాశ చెందకుండా ప్రజాక్షేత్రంలోనే ఉన్నారు. దీని ఫలితంగా 2026 ఎన్నికల్లో 1.07 లక్షలకు పైగా ఓట్లు సాధించి, తన సమీప తృణమూల్ కాంగ్రెస్ అభ్యర్థిపై 12,000 ఓట్ల మెజారిటీతో ఘన విజయం సాధించారు. తొలిసారి ఎమ్మెల్యేగా గెలిచిన వెంటనే మంత్రి పదవి వరించడం విశేషం.
మంత్రిగా అవకాశం రావడంపై కలిత మారీ భావోద్వేగానికి గురయ్యారు. "నాలాంటి వాళ్లు ఈ స్థాయికి చేరుకుంటారని కలలో కూడా ఊహించలేరు. ముఖ్యమంత్రి సువేందు అధికారి తన మంత్రివర్గంలో నాకు చోటు కల్పిస్తారని అస్సలు అనుకోలేదు" అని ఆమె విలేకరులతో అన్నారు. తన నియోజకవర్గంలో తాగునీటి సరఫరా, ఆసుపత్రి సౌకర్యాలు మెరుగుపరచడమే తన ప్రథమ కర్తవ్యమని, ప్రజల కోసం చిత్తశుద్ధితో పనిచేస్తానని ఆమె హామీ ఇచ్చారు.
ఇటీవలి ఎన్నికల్లో బీజేపీ సాధించిన విజయాల నేపథ్యంలో జరిగిన ఈ మంత్రివర్గ విస్తరణలో కలిత మారీఖ చేరిక ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది. అట్టడుగు స్థాయి కార్యకర్తలకు సైతం ఉన్నత అవకాశాలు కల్పించడంలో తమ పార్టీ ముందుంటుందనడానికి ఆమె నియామకమే నిదర్శనమని బీజేపీ నేతలు అభివర్ణించారు. ఆమె స్ఫూర్తిదాయక ప్రయాణం ప్రజాస్వామ్యంలో అవకాశాలకు, పట్టుదలకు ప్రతీకగా నిలుస్తోంది.
ఫ్లాట్ బెల్లీ కోసం అష్టకష్టాలు పడ్డాను.. చివరికి పొట్ట కింది కొవ్వు వుంటే మంచిది గ్రహించాను
నటి తాప్సీ పన్ను, ఫ్లాట్ బెల్లీ సాధించాలనే తన గత వ్యామోహం గురించి మనసు విప్పి మాట్లాడారు. దాన్ని సాధనలో తాను తనను తాను చాలా హింసించుకున్నానని ఆమె అంగీకరించారు. ఇన్స్టాగ్రామ్లో తాప్సీ పంచుకున్న వివరాల ప్రకారం, ఒకప్పుడు ఫ్లాట్ బెల్లీతో పాటు సౌందర్యం కోసం తాను విపరీతంగా కష్టపడ్డానని తెలిపింది. అయితే, కాలక్రమేణా, పొట్ట కింది భాగంలో కొద్దిగా కొవ్వు ఉండటం పూర్తిగా సాధారణమైన, ఆరోగ్యకరమైన విషయం అని గమనించానని తెలిపింది. ఈ పోస్ట్ చాలా మంది మహిళలను కదిలించింది. తాను ఇప్పుడు తన సహజ శరీరాకృతిని అంగీకరించానని, ఇకపై అవాస్తవ ప్రమాణాల వెంట పడటం లేదని తాప్సీ చెప్పింది.
Nikhil: వియత్నాంలో యుద్ధ విన్యాసాలు నేర్చుకుని స్వయంభూ తో సిద్ధంగా వున్న నిఖిల్
నిఖిల్ సిద్ధార్థ, సంయుక్త, నభా నటేష్ కాంబినేషన్ లో రూపొందుతోన్న చిత్రం స్వయంభూ. ఈ చిత్రం విఎఫ్.ఎక్స్ పనులను ఇటీవలే నిఖిల్, చిత్ర దర్శకుడు భరత్ కృష్ణమాచారి పర్యవేక్షించారు. ఈ సినిమా పురాణాలకు సంబంధించిన కథగా రూపొందుతోంది. పిక్సెల్ స్టూడియోస్ భువన్, శ్రీకర్ల నిర్మాణంలో, టాగోర్ మధు సమర్పణలో భారీ పీరియడ్ యాక్షన్ గా నిర్మిస్తున్నారు. ఇటీవల విడుదలైన ‘రా రా ధీవరా’ పాట సినిమాపై అంచనాలను మరింత పెంచింది.
Mahesh Babu : తెలుగు రాష్ట్రాలలో ఏకైక ఐమాక్స్ స్క్రీన్ను లాంచ్ చేయనున్న ఏఎంబీ సినిమాస్
ప్రపంచ స్థాయి సినిమా అనుభూతిని ప్రేక్షకులకు అందించడంలో ఎప్పుడూ ముందుండే ఏఎంబీ సినిమాస్, సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు, ఏషియన్ గ్రూప్ అధినేతలు సునీల్ నారంగ్, భరత్ నారంగ్ల భాగస్వామ్యంతో ఏర్పడిన సంస్థ, దక్షిణ భారతదేశంలో తొలి డాల్బీ సినిమాను ప్రారంభించడం నుంచి, హైదరాబాద్లో తొలి HDR by Barco స్క్రీన్లలో ఒకదాన్ని అందించడం వరకు థియేట్రికల్ ఎగ్జిబిషన్ రంగంలో కొత్త ప్రమాణాలను నెలకొల్పింది.
Gunasekhar: హీరోల కోసం కథ రాయడం మానేయాలి : డైరెక్టర్ గుణ శేఖర్
డైరెక్టర్ గుణ శేఖర్ తన విభిన్న కథనాలు, మేకింగ్, టేకింగ్తో తెలుగు ప్రేక్షకుల్ని ఎప్పటికప్పుడు ఆకట్టుకుంటూనే ఉంటారు. ‘చూడాలని వుంది’, ‘ఒక్కడు’ వంటి బ్లాక్ బస్టర్ హిట్లను ఇచ్చిన గుణ శేఖర్ రీసెంట్గా ‘యుఫోరియా’ అంటూ న్యూ ఏజ్ సినిమాని తెరకెక్కించారు. ‘యుఫోరియా’ చిత్రానికి అద్భుతమైన స్పందన వచ్చింది. పుట్టిన రోజు (జూన్ 2) సందర్భంగా గుణ శేఖర్ మీడియాతో తన సినీ జర్నీకి సంబంధించిన విశేషాలెన్నో పంచుకున్నారు. ఆయన ఏం చెప్పిన సంగతులివే..
Shalini: సింగ్ గీతం లో విలన్ క్యారెక్టర్ చేశాను. మాటే పాటగా మారే కథ ఇది : శాలిని కొండెపుడి
లెజెండరీ డైరెక్టర్ సింగీతం శ్రీనివాసరావు తన అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైన ప్రాజెక్ట్ 'సింగ్ గీతం' తో ముందుకు వస్తున్నారు. ప్రతిష్టాత్మక బ్యానర్లు వైజయంతి మూవీస్, స్వప్న సినిమా పై నాగ్ అశ్విన్ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించారు. ఆయాన్, అహల్యా బమ్రూ, శాలిని కొండెపుడి ఈ చిత్రంలో కీలక పాత్రలు పోషించారు. రాక్ స్టార్ దేవిశ్రీ ప్రసాద్ మ్యూజిక్ అందించారు.