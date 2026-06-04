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టీఎంసీలో తీవ్రరూపం దాల్చిన సంక్షోభం .. బీజేపీలోకి 20 మంది ఎంపీలు...?
వెస్ట్ బెంగాల్ రాష్ట్రంలోని ప్రతిపక్ష తృణమూల్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఏర్పడిన సంక్షోభం ఇపుడు తీవ్రరూపం దాల్చింది. టీఎంసీకి చెందిన ఎంపీల్లో 20 మంది ఎంపీలు భారతీయ జనతా పార్టీలో చేరేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నట్టు వార్తలు వస్తున్నాయి. ఇప్పటికే టీఎంసీకి చెందిన 80 మంది ఎమ్మెల్యేల్లో 50 మందికిపైగా ఎమ్మెల్యేలు వేరు కుంపటి పెట్టుకున్నారు. దీంతో చీలిక వర్గానికి రితబ్రత బెనర్జీని అసెంబ్లీ ప్రతిపక్ష నేతగా బెంగాల్ అసెంబ్లీ స్పీకర్ ప్రకటించారు.
నిజానికి బెంగాల్ రాష్ట్రంలో 15 యేళ్ల పాటు అధికారంలో ఉన్న టీఎంసీ ఇపుడు ఆ పార్టీ చరిత్రలోనే అతిపెద్ద సంక్షోభాన్ని ఎదుర్కొంటోంది. అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఓటమి తర్వాత మొదలైన అసమ్మతి, ఇప్పుడు ఎమ్మెల్యేల తిరుగుబాటుతో తీవ్రస్థాయికి చేరింది. ఈ సంక్షోభం రాష్ట్రానికే పరిమితంకాకుండా, ఢిల్లీకి కూడా పాకింది. ఏకంగా 20 మంది లోక్సభ సభ్యులు పార్టీ మారేందుకు సిద్ధమవుతున్నారనే వార్తలు మమతా బెనర్జీకి కంటిమీద కునుకు లేకుండా చేస్తున్నాయి.
జూన్ 3వ తేదీ, పార్టీ నుంచి బహిష్కరణకు గురైన ఎమ్మెల్యే రితబ్రత బెనర్జీని ప్రతిపక్ష నేతగా అసెంబ్లీ స్పీకర్ రతీంద్ర బోస్ గుర్తించారు. తమకు 58 మంది ఎమ్మెల్యేల మద్దతు ఉందని రెబల్ వర్గం ప్రకటించింది. దీంతో అసెంబ్లీలో మమతా బెనర్జీ వర్గం బలహీనపడింది. మొత్తం 80 మంది టీఎంసీ ఎమ్మెల్యేలలో అధికశాతం మంది రెబల్ వర్గం వైపు ఉన్నారు.
ఏప్రిల్ - మే నెలలో జరిగిన అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో 15 ఏళ్ల టీఎంసీ పాలనకు తెరపడిన తర్వాత ఈ సంక్షోభం మొదలైంది. ప్రతిపక్ష నేత ఎంపిక విషయంలో పార్టీ అధిష్టానం తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని రెబల్ ఎమ్మెల్యేలు వ్యతిరేకించారు. మమతా బెనర్జీ మేనల్లుడు అభిషేక్ బెనర్జీ వ్యవహార శైలి, ఎన్నికల ఓటమి తర్వాత ఆయన పెత్తనం చెలాయించడమే ఈ తిరుగుబాటుకు ప్రధాన కారణంగా తెలుస్తోంది. తామంతా మమతా బెనర్జీ నాయకత్వాన్ని గౌరవిస్తామని, కానీ అభిషేక్ పెత్తనాన్ని సహించబోమని రెబల్ ఎమ్మెల్యేలు స్పష్టం చేస్తున్నారు.
ఈ పరిణామాల నేపథ్యంలో, సుమారు 20 మంది టీఎంసీ ఎంపీలు బీజేపీ నాయకులతో సంప్రదింపులు జరుపుతున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. ఇది నిజమైతే, పార్లమెంటులో మమతా బెనర్జీ బలం మరింత క్షీణిస్తుంది. ఇటీవల మమత నిర్వహించిన నిరసన కార్యక్రమానికి కేవలం ఆరుగురు ఎంపీలు, ఎనిమిది మంది ఎమ్మెల్యేలు మాత్రమే హాజరుకావడం ఆమె చుట్టూ విధేయుల సంఖ్య తగ్గుతోందనడానికి నిదర్శనంగా కనిపిస్తోంది.
యూట్యూబర్ రామ నందన, ఆమె భర్త మధుకర్లపై కేసు
నందూస్ వరల్డ్ అనే ప్రముఖ యూట్యూబ్ ఛానెల్ను నిర్వహిస్తున్న, యూకే కేంద్రంగా పనిచేసే యూట్యూబర్ రామ నందన, ఆమె భర్త జగర్లమూడి మధుకర్లపై మోసం ఆరోపణలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. విదేశాలలో ఉద్యోగాలు, వీసా పునరుద్ధరణలు కల్పిస్తామనే హామీతో వ్యక్తుల నుండి భారీ మొత్తంలో డబ్బు వసూలు చేసి, ఆ తర్వాత తాము వాగ్దానం చేసిన సేవలను అందించడంలో విఫలమయ్యారని ఈ దంపతులపై ఆరోపణలు ఉన్నాయి
నటి త్రిషకు వేసవి గిఫ్ట్ హ్యాంపర్ పంపిన ఉపాసన.. ఏంటది?
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పొత్తుతో వస్తున్నారా, సింగిల్గానా? పవన్పై ప్రకాష్ రాజ్ ట్వీట్: నీకెందుకురా అంటూ బండ్ల గణేష్ ఫైర్
తెలంగాణలో జనసేన పార్టీ కూడా పోటీ చేస్తుంది అంటూ జనసేన అధినేత, ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ ప్రకటించిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ ప్రకటన తర్వాత ఎవరికివారు తమతమ అభిప్రాయాలను తెలియజేస్తున్నారు. ఐతే సినీ నటుడు, just asking అంటూ సెటైర్లు వేసే ప్రకాష్ రాజ్ x లో ట్వీట్ చేస్తూ... మీరొస్తానంటె మేమొద్దంటామా? రండి దొర .. కానీ వచ్చే ముందు ఉత్తుత్తినే వస్తున్నారా? పొత్తుతో వస్తున్నారా? లేదా సింగల్గా వస్తున్నారా? అది చెప్పి రండి . #justasking అంటూ పోస్ట్ చేసారు.
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జీవితంలో హోమియోపతి కీలక పాత్ర : కోహ్లీ సతీమణి అనుష్క
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