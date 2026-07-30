బెంగాల్ బస్సు కండక్టర్ ఇంట్లో నోట్ల కట్టలు - కౌంటింగ్ మిషిన్లతో నోట్ల లెక్కింపు
వెస్ట్ బెంగాల్ రాష్ట్రంలో ఓ బస్సు కండక్టర్ ఇంట్లో నోట్ల కట్టలు వెలుగు చూశాయి. ఈ నోట్ల కట్టలు ఏకంగా రూ.20 కోట్ల మేరకు ఉన్నాయి. కరెన్సీ నోట్లతో పాటు 15 కేజీల బంగారం కూడా వెలుగు చూసింది. ఈ బంగారం విలువ కూడా రూ.21.5 కోట్లుగా ఉంటుందని సమాచారం. బీర్భూమ్ జిల్లాలో జరిగిన ఈ ఘటనలో నోట్ల కట్టలను లెక్కించేందుకు పోలీసులు ఐదు కౌంటింగ్ మిషన్లను ఉపయోగించారు. నోట్ల లెక్కింపు సమయంలో ఈ యంత్రాలు కూడా మొరాయించడం గమనార్హం. ఈ కండక్టర్ తృణమూల్ కాంగ్రెస్ నేతకు అత్యంత సన్నిహితుడు కావడం గమనార్హం.
తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే, బీర్భూమ్ చెందిన మినార్ మండల్ అనే బస్ డ్రైవర్ ఇంట్లో నిన్న రాత్రి పోలీసులు దాడులు ప్రారంభించారు. ఉదయానికి స్వాధీనం చేసుకున్న నగదు మొత్తం రూ.28 కోట్లకు చేరింది. మినార్ మండల్.. టీఎంసీ మాజీ నేత అనుబ్రత మండలు సన్నిహితుడైన వ్యాపారి తులు మండల్కు బంధువు. ఇటీవల తులు మండల్, టీఎంసీ రెబల్ వర్గంలో చేరారు. పోలీసులు మినార్ మండల్ను అరెస్టు చేయగా, విచారణలో కీలక విషయాలు వెల్లడించాడు. పట్టుబడిన డబ్బు, బంగారం అంతా తులు మండల్, అతని 'అక్రమ సిండికేట్'కు చెందినదని అంగీకరించాడు.
ఈ ఘటనపై పశ్చిమ బెంగాల్ సీఎం సువేందు అధికారి స్పందించారు. ఇసుక మాఫియాపై ఇది తమ ప్రభుత్వ ఉక్కుపాదమని, అవినీతిపై జీరో-టాలరెన్స్ విధానంతో ముందుకెళ్తామని ఆయన 'ఎక్స్' వేదికగా తెలిపారు. ప్రజాధనాన్ని దోచుకున్న వారు ఎవరైనా చట్టం నుంచి తప్పించుకోలేరని హెచ్చరించారు. ఈ దాడులు నిర్వహించిన బీర్భూమ్ పోలీసులను ఆయన అభినందించారు.
ఈ భారీ నగదు రికవరీ ఘటన తృణమూల్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో అంతర్గత కుమ్ములాటలకు దారితీసింది. రెండు వర్గాలు ఒకరిపై ఒకరు తీవ్ర ఆరోపణలు చేసుకుంటున్నాయి. "కొందరు నేతలు తమ అక్రమ సంపదను దాచుకోవడానికే 'మంచి తృణమూల్' నేతలుగా ముద్ర వేసుకుంటున్నారు. దీనిపై పోలీసులు లోతుగా విచారణ జరపాలి" అని టీఎంసీ ఎమ్మెల్యే కునాల్ ఘోష్ అన్నారు. మరోవైపు టీఎంసీ ఎంపీ కళ్యాణ్ బెనర్జీ మాట్లాడుతూ.. "బీర్భూమ్ ఎప్పుడూ ఒక మాజీ మంత్రి, 'టైగర్ ఆఫ్ బీరూమ్' అడ్డా. ఈ ఘటనపై ముఖ్యమంత్రి విచారణ జరిపి వాస్తవాలు బయటపెట్టాలి" అని వ్యాఖ్యానించారు.