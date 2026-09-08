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  4. West Bengal to Take Strict Action Against Child Marriage, Teenage Pregnancy
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Tuesday, 8 September 2026 (09:45 IST)

మైనర్ భార్య గర్భందాలిస్తే భర్తపై ఫోక్సో కేసు : సీఎం సువేందు అధికారి హెచ్చరిక

suvendu adhikari
Written By: ఠాగూర్
Published: Tue, 8 Sep 2026 (09:45 IST)
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బాల్య వివాహాలు, మైనర్ల ప్రసవాలపై పశ్చిమ బెంగాల్ ప్రభుత్వం ఉక్కుపాదం మోపింది. 18 ఏళ్లు నిండకుండానే భార్య గర్భం దాల్చితే, ఆమె భర్తపై కఠినమైన పోక్సో చట్టం కింద కేసు నమోదు చేస్తామని ముఖ్యమంత్రి సువేందు అధికారి హెచ్చరించారు. ఇలాంటి ఘటనల్లో ప్రభుత్వమే సుమోటోగా కేసులు స్వీకరించి, నిందితులపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటుందని స్పష్టం చేశారు.
 
సోమవారం కోల్‌కతాలో మీడియాతో మాట్లాడిన సీఎం సువేందు అధికారి "బాల్య వివాహాలు, 18 ఏళ్లలోపు ప్రసవాల విషయంలో పశ్చిమ బెంగాల్ అపఖ్యాతి పాలైంది. దీనికి గత తృణమూల్ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వమే కారణం. ఇకపై ఇలాంటివి ఉపేక్షించం. 18 ఏళ్లు నిండకముందే గర్భం దాల్చిన బాలికల భర్తలపై పోక్సో చట్టం కింద కేసులు పెడతాం. దోషులకు గరిష్ఠంగా 20 ఏళ్ల వరకు జైలు శిక్ష పడుతుంది. వారికి అన్ని ప్రభుత్వ అవకాశాలు, సంక్షేమ పథకాలు కూడా నిలిపివేస్తాం అని తీవ్రంగా హెచ్చరించారు.
 
మైనర్లకు వివాహం జరిపించిన పురోహితులు లేదా ఖాజీలను కూడా వదిలిపెట్టబోమని, వారి కుటుంబ సభ్యులపైనా చర్యలు ఉంటాయని సీఎం తెలిపారు. రాష్ట్ర ఆరోగ్య శాఖ అందించిన సమాచారం ప్రకారం, 2016 జనవరి 1 నుంచి ఈ ఏడాది జూన్ 30 వరకు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా దాదాపు 60,000 మంది బాలికలు 18 ఏళ్లు నిండకుండానే తల్లులయ్యారని ఆయన వెల్లడించారు. ఈ జాబితాలో ముర్షిదాబాద్ జిల్లా (12,847) మొదటి స్థానంలో ఉండగా, సౌత్ 24 పరగణాస్ (4,178) రెండో స్థానంలో ఉందని ఆయన గుర్తు చేశారు.
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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