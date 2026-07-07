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Written By డా|| యిమ్మడిశెట్టి వెంకటేశ్వర రావు
Last Modified: Tuesday, 7 July 2026 (16:16 IST)

30 రోజుల్లో కురవాల్సిన వర్షం 2 రోజుల్లోనే... కారణాలు ఏమిటి?

Mumbai rains
BY: డా|| యిమ్మడిశెట్టి వెంకటేశ్వర రావు
Publish: Tue, 7 Jul 2026 (16:16 IST) Updated: Tue, 7 Jul 2026 (16:21 IST)
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Reasons for Mumbai Floods, ముంబై మహానగరాన్ని భారీ వర్షం ముంచెత్తుతోంది. ఈ వరద ధాటికి ఇప్పటివరకూ 13 మంది మృత్యువాత పడ్డారు. కోట్ల రూపాయల ఆస్తి నష్టం వాటిల్లింది. పలుచోట్ల రైల్వే ట్రాక్స్ తెగిపోయాయి. ఈ భారీ వర్షాల వల్ల జనజీవనం పూర్తిగా స్తంభించిపోయింది. కొన్ని ప్రాంతాల్లో కేవలం 24 గంటల్లోనే 300 మి.మీ నుండి 380 మి.మీ వరకు అత్యంత భారీ వర్షపాతం నమోదైంది. దీనివల్ల మంఖుర్ద్ ప్రాంతంలో ఇళ్లు కూలిపోవడం, చెట్లు పడిపోవడం వంటి ప్రమాదాల్లో పలువురు ప్రాణాలు కోల్పోగా ముంబై-పుణె ఎక్స్‌ప్రెస్‌వే, రైలు సర్వీసులు కొండచరియలు విరిగిపడటం వల్ల నిలిచిపోయాయి.
 
భారతదేశ ఆర్థిక రాజధాని అయిన ముంబై నగరం ప్రతి ఏటా కొద్దిపాటి భారీ వర్షాలకే ఇలా చెరువులా మారడానికి ప్రకృతితో పాటు మానవ తప్పిదాలు, భౌగోళిక పరిస్థితులు కూడా ప్రధాన కారణాలు. ఆ కారణాలు ఏమిటో పరిశీలిద్దాము.
 
తీవ్రమైన వాతావరణ మార్పులు
గతంలో వర్షాలు వర్షాకాలం మొత్తం సమానంగా కురిసేవి. కానీ ఇప్పుడు వాతావరణ మార్పుల వల్ల, నెల రోజుల్లో కురవాల్సిన వర్షం కేవలం 2-3 రోజుల్లోనే అత్యంత తీవ్రమైన రూపంలో కురుస్తోంది. ఇంత భారీ నీటిని ఒకేసారి తట్టుకునే శక్తి నగర వ్యవస్థకు ఉండటం లేదు.
 
సముద్రపు పోటు
ముంబై మూడు వైపులా సముద్రం ఉన్న తీరప్రాంత నగరం. వర్షం పడే సమయంలోనే సముద్రంలో 'హై టైడ్' (పెద్ద అలలు రావడం) ఏర్పడితే, నగరంలోని డ్రైనేజీ ద్వారాలను మూసివేయాల్సి వస్తుంది. లేదంటే సముద్రపు నీరు నగరంలోకి వచ్చేస్తుంది. ఇలా గేట్లు మూసేయడం వల్ల కురిసిన వర్షపు నీరు సముద్రంలోకి వెళ్లలేక నగర వీధుల్లోనే నిలిచిపోతుంది.
 
పురాతనమైన డ్రైనేజీ వ్యవస్థ
ముంబై నగరంలో ఉన్న డ్రైనేజీ వ్యవస్థ చాలా వరకు బ్రిటీష్ కాలం నాటిది. ఇది గంటకు కేవలం 25 మి.మీ వర్షపాతాన్ని మాత్రమే తట్టుకోగలదు. కానీ ఇప్పుడు గంటకు 50 మి.మీ నుండి 100 మి.మీ వరకు వర్షం కురుస్తోంది. దీనివల్ల డ్రైనేజీలు ఓవర్‌ఫ్లో అయి నీరు రోడ్లపైకి ఉప్పొంగుతోంది.
 
మిథీ నది ఆక్రమణలు
నగరంలోని అదనపు నీటిని సముద్రంలోకి తీసుకెళ్లే అత్యంత కీలకమైన 'మిథీ నది' ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలు, చెత్తతో నిండిపోయింది. అంతేకాకుండా దాని ఇరువైపులా అక్రమ నిర్మాణాలు జరగడం వల్ల నది వెడల్పు తగ్గిపోయింది. నాలాల పూడికతీత పనులు వర్షాకాలం ముందు సకాలంలో పూర్తి కాకపోవడం కూడా వరదలకు కారణం అవుతోంది.
 
మడ అడవులు ధ్వంసం కావడం
రియల్ ఎస్టేట్ మరియు భవన నిర్మాణాల కోసం ముంబై చుట్టుపక్కల ఉన్న మడ అడవులను, ఉప్పు నేలలను విపరీతంగా నాశనం చేశారు. ఇవి సహజంగా వరద నీటిని పీల్చుకునే స్పాంజ్ లా పనిచేసేవి. కాంక్రీట్ జంగిల్ పెరిగిపోవడంతో నీరు భూమిలోకి ఇంకే మార్గం లేక రోడ్లపైనే ప్రవహిస్తోంది.
 
ముంబై వరదలకు కేవలం ప్రకృతిని నిందించలేం. అనియంత్రిత పట్టణీకరణ, డ్రైనేజీ వ్యవస్థల ఆధునీకరణలో నిర్లక్ష్యం, మరియు ప్లాస్టిక్ కాలుష్యం వల్లే ఈ వర్ష బీభత్సం ప్రతి ఏటా పునరావృతమవుతోంది.

About Writer
డా|| యిమ్మడిశెట్టి వెంకటేశ్వర రావు
Possessing over 27 years of experience in journalism, the author has served as an Assistant Scriptwriter and Researcher for the electronic Media ETV and ETV2, as well as a Sub-Editor for the magazines Swathi Sapariwara patrika and Sunday Indian. In addition to these roles, the author has contributed short stories.... మరింత చదవండి

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