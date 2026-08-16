పాఠశాలలు తనిఖీ చేసేందుకు ఈ బొద్దింక జనతా పార్టీకి ఎలాంటి అధికారం వుంది? నెటిజన్స్ ఫైర్
జంతర్ మంతర్ ప్రాంగణంలో నీట్ పేపర్ లీక్ పైన ఆందోళన చేయడం, ఆ సమయంలో కేంద్రమంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రదాన్ రాజీనామా చేయడంతో బొద్దింక జనతా పార్టీకి చెందిన వారు మరింత రెచ్చిపోతున్నారంటూ నెటిజన్లు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. రాజ్యాంగపరమైన వ్యవస్థలలోకి తలదూర్చి ఇష్టం వచ్చినట్లు ప్రవర్తిస్తున్నారంటూ మండిపడుతున్నారు. ఆగస్టు 15న బొద్దింకపార్టీకి చెందిన అభ్జిత్ డిప్కె తన గ్రామం సంతుక్ పింప్రిలోని ఓ పాఠశాలకు వెళ్లాడు. అక్కడ పాఠాశాలలో కలియదిరిగి అది బాగోలేదు ఇది బాగోలేదు అంటూ నానా హంగామా చేసాడు.
చివరికి వీటిని సరిదిద్దలేని పాఠశాల ప్రిన్సిపాల్ రాజీనామా చేయాలంటూ డిమాండ్ చేసాడు. వాస్తవానికి ఆ గ్రామం హింగోలి లోక్ సభ కిందకు వస్తుంది. ఇక్కడ ఎంపీగా ఉద్ధవ్ థాక్రే పార్టీ శివసేనకు చెందినవారు వున్నారు. ఐతే ఆ ఎంపీని రాజీనామా చేయాలని కోరకుండా ప్రిన్సిపాల్ రాజీనామా చేయమని అబ్జిత్ అడుగుతుండటంపై నెటిజన్లు మండిపడుతున్నారు.
ఈ అవకాశవాది అసలు ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చాడు? పాఠశాలలను తనిఖీ చేయాల్సిన యంత్రాంగం ఏమైపోయింది? ఇలా ఇట్లాంటి వారిని వదిలేస్తే రాజ్యాంగ వ్యవస్థలన్నీ నాశనమవుతాయి. ఉద్ధవ్ థాక్రేతో వున్న సంబంధం బెడిసికొట్టకూడదని అమాయకులైన ఉద్యోగులపై ప్రతాపం చూపిస్తున్నాడు దిప్కె అంటూ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
See how politician Abhijeet Dipke is trying to fool every Indian Gen Z— ` (@worshipVK) August 15, 2026
Today, Abhijeet was asking for the resignation of a government school principal from his village. His village is Santuk Pimpri. It comes under Hingoli Lok Sabha.
Nagesh Patil from Shiv Sena. Yes, he’s the… pic.twitter.com/0zEGS6eXxu