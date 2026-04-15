బీహార్ సీఎం సామ్రాట్ చౌదరి చేతిని అడ్డుపెట్టుకుని మింగినది ఏమిటి?, పాత వీడియో వైరల్
బీహార్ రాష్ట్రంలో భారతీయ జనతా పార్టీ శాసనభాపక్ష నేతగా ఎంపికైన సామ్రాట్ చౌదరి నూతన ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసారు. 1990లో ఆర్జేడీలో తన రాజకీయ ప్రస్థానాన్ని ప్రారంభించిన ఆయన.. అనంతరం జేడీయూలో చేరారు. కొన్నేళ్ల క్రితం బీజేపీలో చేరారు. బీహార్ ముఖ్యమంత్రి పదవి చేపట్టిన మొదటి బీజేపీ నేతగా ఆయన నిలువనున్నారు.
బీజేపీలో చేరిన సమ్రాట్.. క్రమంగా ఎదుగుతూ వచ్చారు. బిహార్ ఉప ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న ఈయన కుష్వాహా వర్గానికి చెందిన నేత. రాష్ట్రంలో యాదవుల తర్వాత వీరి ప్రాబల్యం అధికంగా ఉంటుంది. ఈ వర్గానికి ఇప్పటివరకు సీఎం అయ్యే అవకాశం రాలేదు. ఆయనను పెద్ద నాయకుడిని చేస్తామని బీహార్ ఎన్నికల ప్రచారంలో కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా ప్రకటించారు. ఈ క్రమంలోనే తదుపరి సీఎంగా ఆయనను ఎంపిక చేయడం ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది.
ఇదిలావుంటే సామ్రాట్ చౌదరికి సంబంధించి ఓ పాత వీడియో ఇపుడు సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతోంది. ఆ వీడియోలో సామ్రాట్ చౌదరి తన చేతిని అడ్డుపెట్టుకుని నోట్లో ఏదో వేసుకుని మింగుతున్నట్లు కనిపించారు. ఇలా చేతిని అడ్డు పెట్టుకుని మింగేది ఒకటి ఖైనీ అయినా అయి వుండాలి లేదంటే గుట్కా అయినా అయివుండాలంటూ ప్రతిపక్ష నేతలు ఆమధ్య గొడవగొడవ చేసారు. ఇంతకీ ఆయన మింగింది ఏమిటన్నది ఇప్పటి వరకూ తెలియరాలేదు కానీ వీడియో మాత్రం వైరల్ అవుతూనే వుంది. ఇప్పుడు సీఎం కానుండటంతో అది మరీ తారాస్థాయికి వెళ్తోంది.