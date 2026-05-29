  4. What is the massive cluster of clouds, spanning a radius of 2,500 kilometers, going to do?
Last Updated : Saturday, 30 May 2026 (00:00 IST)

2,500 కిలోమీటర్ల వ్యాసార్థంలో విస్తరించి ఉన్న భారీ మేఘాల సమూహం, ఏం చేయబోతోంది?

massive cluster of clouds
ఢిల్లీ-NCRతో సహా ఉత్తర భారతదేశం అంతటా తీవ్రమైన వడగాలుల పరిస్థితులు బీభత్సం సృష్టిస్తూనే ఉన్నాయి. ఇక్కడి పలు రాష్ట్రాల్లో ఉష్ణోగ్రతలు ఇప్పటికే 45 డిగ్రీల మార్కును దాటిపోయాయి. ఈ పరిస్థితుల నడుమ, ఒక ఊరటనిచ్చే వార్త వెలువడింది. భారతదేశ వాతావరణ ఉపగ్రహం INSAT-3DS, సుమారు 2,500 కిలోమీటర్ల వ్యాసార్థంలో విస్తరించి ఉన్న ఒక భారీ మేఘాల సమూహ చిత్రాలను బంధించింది.
 
ఈ మేఘాలు పాకిస్తాన్, వాయువ్య భారతదేశం నుండి పంజాబ్, హర్యానా, ఢిల్లీ, ఉత్తరప్రదేశ్, మధ్యప్రదేశ్ దిశగా వేగంగా కదులుతున్నాయి. వాతావరణ నిపుణుల ప్రకారం, 'పాశ్చాత్య అలజడి' (Western Disturbance)తో పాటు అరేబియా సముద్రం, బంగాళాఖాతం నుండి ప్రవహించి వస్తున్న తేమ కలయిక ఫలితంగా ఈ మేఘాల వ్యవస్థ ఏర్పడింది.
 
ఉపగ్రహ చిత్రాలలో కనిపిస్తున్న ప్రకాశవంతమైన తెలుపు రంగు మచ్చలు, ఎత్తైన ప్రదేశాల్లోని చల్లని మేఘాలను సూచిస్తున్నాయి. ఇది భారీ వర్షపాతానికి సంకేతం. దీనితో పాటు, బలమైన గాలులు, తుఫానులు, వడగళ్ల వర్షం కురిసే అవకాశం కూడా ఉంది. ఢిల్లీ-NCR, రాజస్థాన్, హర్యానా, మధ్య భారతదేశంలోని పలు ప్రాంతాలకు వాతావరణ శాఖ వర్ష సూచన(alert) జారీ చేసింది; అదే సమయంలో, కొండ ప్రాంత రాష్ట్రాల్లో కూడా వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉన్నట్లు అంచనా వేస్తున్నారు.

