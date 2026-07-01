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ఆమెతో నీకు వున్న సంబంధమేంటి?: ప్రశ్నించిన భార్యను గుడికి తీసుకెళ్లి హత్య చేసిన భర్త
భారతదేశ ఆర్మీలో పని చేస్తున్న సైనికుడు వంకర బుద్ధిని భార్య ప్రశ్నించినందుకు ఆమెను హత్య చేసాడు. ఈ దారుణ ఘటన కర్నాటకలోని బీదర్ జిల్లా పరిధిలో జరిగింది. పోలీసులు వెల్లడించిన పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి. భగవంత్ జ్ఞానేశ్వర్ సైనికుడిగా పనిచేస్తున్నాడు. ఇతడి భార్య 26 ఏళ్ల సంజన. ఇటీవలే జ్ఞానేశ్వర్ జోధ్ పూర్ నుంచి సికింద్రాబాదుకి బదిలీ అయ్యాడు. ఈ క్రమంలో 10 రోజులు శెలవుపై తన భార్య వద్దకు వచ్చాడు. ఐతే పెళ్లికి ముందే ఓ మహిళతో అతడికి వివాహేతర సంబంధం వున్నది. వచ్చీ రావడంతోనే ఆమెతో కాలం గడుపుతూ ఇంటికి రావడం ఆలస్యం చేస్తున్నాడు. దీనితో భార్య సంజన అతడిని నిలదీసింది. అప్పటికి మౌనం వహించిన జ్ఞానేశ్వర్ మరుసటి రోజు గుడికి వెళ్దాము రెడీ అవ్వమని భార్యకు చెప్పాడు.
ఆమె గుడికి వెళ్లేందుకు సిద్ధం కాగానే కారులో తీసుకెళ్లాడు. అలా ఆమెను భల్కి తాలూకలో వున్న మైలర్ మల్లన్న ఆలయానికి తీసుకుని వెళ్లాడు. శని దేవాలయాన్ని కూడా సందర్శించుకున్నారు. అనంతరం కారునులో ఆమెను జగదీశ్వరి మఠానికి కొద్దిదూరం వరకూ తీసుకెళ్లాడు. అక్కడ కారును ఆపేసి అకస్మాత్తుగా ఐరన్ రాడ్డు తీసి ఆమె తలపై పదేపదే మోదాడు. వివాహేతర సంబంధం గురించి ప్రశ్నిస్తున్నందుకు అతడు ఆమెపై కర్కశంగా దాడి చేసాడు.
ఇంతలో స్థానికులు అటుగా రావడంతో తమపై దాడి కొందరు దుండగులు డబ్బు కోసం దాడి చేసారనీ, వేగంగా కారు బ్రేకు వేయడంతో తన భార్యకు గాయాలయ్యాయంటూ బుకాయించాడు. అపస్మారకంలో వున్న సంజనను ఆసుపత్రికి తరలించారు. స్పృహ వచ్చాక అసలు సంగతి ఆమె వెల్లడించింది. ఐతే పరిస్థితి విషమించి ఆమె కన్నుమూసింది. నిందితుడిపై కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. ఇతడు ఇంతకుముందు కూడా భార్యను హతమార్చేందుకు ఆమె తినే భోజనంలో గడ్డిమందు కలిపినట్లు ఆరోపణలున్నాయి. వివాహేతర సంబంధాన్ని ప్రశ్నించినందుకే తమ బిడ్డను పొట్టన పెట్టుకున్నాడని సంజన తల్లిదండ్రులు కన్నీటిపర్యంతమవుతున్నారు.
NTR: కార్తికేయ పౌరాణిక ఇతిహాసం కథతో ఎన్టీఆర్, త్రివిక్రమ్ చిత్రం
2018లో విజయవంతమైన 'అరవింద సమేత వీర రాఘవ' చిత్రం తర్వాత ఎన్టీఆర్, దర్శకుడు త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ తదుపరి చిత్రం జూన్ 29న ప్రకటించారు. హారిక & హాసిన్ క్రియేషన్స్, ఎన్టీఆర్ ఆర్ట్స్ నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రం కథ గురించి ఎన్.టి.ఆర్. ఇటీవలే సోషల్ మీడియాలో తెలియజేశారు. శివుని కుమారుడు.పార్వతి గర్వం. శాశ్వత సేనాపతి.మరియు మరొక్కసారి త్రివిక్రమ్తో.అంటూ పోస్ట్ పెట్టారు.
నా సిక్స్ ప్యాక్ ఇది.. మళ్లీ కలుద్దాం.. సమంత బేబీ బంప్ ఫోటో వైరల్
నటి సమంత రూత్ ప్రభు త్వరలో తల్లి కాబోతున్నారు. సమంత, ఆమె భర్త, దర్శకుడు రాజ్ నిడిమోరు తమ తొలి సంగతానం కోసం వేయి కనులతో ఎదురుచూస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో సోమవారం నాడు, తన బేబీ బంప్కు సంబంధించిన ఒక అందమైన ఫోటోను పంచుకోవడం ద్వారా ఆమె అభిమానులను సంతోషపెట్టారు. ఆ పోస్ట్కు కాస్త హాస్యాన్ని జోడిస్తూ సమంత ఇలా రాశారు. తన సిక్స్ ప్యాక్ ఇదని.. స్మాల్ బ్రేక్ తర్వాత మళ్లీ కలుద్దామని చెప్పుకొచ్చారు.
EVV satyanarayana: అల్లరి నరేష్ నటించిన ఆరుగురు పతివ్రతలు రీ-రిలీజ్ కాబోతోంది
అల్లరి నరేష్ నటించిన ఆరుగురు పతివ్రతలు మూవీని మళ్ళీ రిలీజ్ చేయనున్నారు. జూన్ 30వ తేదీన అల్లరి నరేష్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా త్వరలో విడుదల చేయనున్నట్లు ప్రకటన వెలువడింది. ఇ.వి.వి. సత్యనారాయణ దర్శకత్వం వహించిన చిత్రమిది. రెండు దశాబ్దాల క్రితం తెలుగు సినీ ఇండస్ట్రీలో ఒక ఊపు ఊపిన బోల్డ్ అండ్ రియలిస్టిక్ కామెడీ డ్రామా ఈ చిత్రం.
తమిళనాట మరో జయమ్మగా త్రిష.. లారెన్స్ అలా చెప్పడంతో త్రిషకు డిప్యూటీ సీఎం పోస్ట్?
సినీనటి త్రిష రాజకీయాల్లో చక్రం తిప్పనుంది. తమిళనాట మరో జయలలితగా ఆమె మారనుందని ఇప్పటికే ప్రచారం సాగుతోంది. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఆమె రాజకీయ ప్రయాణానికి సంబంధించిన అడ్డంకులు తొలగుతూ వస్తున్నాయి. తమిళనాడు రాజకీయాల్లో హీరో విజయ్ సీఎం అయ్యాక అనూహ్య మార్పులు చోటుచేసుకుంటున్న తరుణంలో.. సీఎం విజయ్ పెరంబూరు, తిరుచ్చి స్థానాల్లో గెలిచారు. రాజ్యాంగ నిబంధనల ప్రకారం ఒక స్థానానికి రాజీనామా చేయాలి. విజయ్ తిరుచ్చి స్థానాన్ని వదులుకోవడానికి సిద్ధపడగా, రాఘవ లారెన్స్ రాజకీయాల్లోకి వస్తున్నారని, టీవీకే విజయ్ పార్టీలో చేరి తిరుచ్చి నుంచి పోటీ చేస్తారని అందరూ అనుకున్నారు.