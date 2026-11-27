Updated: Fri, 27 Nov 2026 (18:41 IST)
MLA Anant Singh’s daughter’s wedding
బీహార్ ఎమ్మెల్యే అనంత్ సింగ్ కుమార్తె వివాహం వైరల్ అయ్యింది. పాట్నాలోని నద్వాన్ గ్రామంలో అంగరంగ వైభవంగా జరిగిన ఈ వివాహ వేడుకకు సంబంధించిన వీడియోలలో, ప్రజలు ఆహారం కోసం కొట్టుకోవడం, డిస్పోజబుల్ ప్లేట్ల కోసం పెనుగులాడటం, చివరికి కార్డ్బోర్డ్ ముక్కలు, వార్తాపత్రికలలో కూడా తినడం కనిపించింది. లక్షలాది మంది అతిథుల కోసం ఒక గొప్ప విందుగా ప్రచారం చేయబడిన ఈ కార్యక్రమం పూర్తి గందరగోళంగా మారింది. అనంత్ సింగ్ సుమారు నాలుగు లక్షల మందికి, 150 రకాల ఆహార పదార్థాలు, లక్షలాది స్వీట్లతో వడ్డించడానికి ఏర్పాట్లు చేసినట్లు సమాచారం.
ఈ వివాహంలో విలాసవంతమైన కార్లు, హెలిప్యాడ్లు, భారీ వేడుకలు కూడా ఉన్నాయి. కానీ జనం వచ్చిన తర్వాత, చేసిన ఏర్పాట్లు వారి డిమాండ్కు అనుగుణంగా లేవు. అతిథులు ఒకరినొకరు తోసుకుంటూ, వంట పాత్రలలోకి చేతులు పెడుతూ, సరైన భోజనం కోసం ఇబ్బంది పడుతూ కనిపించారు. నివేదికల ప్రకారం, అతిథుల కోసం 25 లక్షల రసగుల్లాలు, మరో 50 లక్షల గులాబ్ జామూన్లు సిద్ధం చేశారు. సాయంత్రం సమయానికి విందు కోసం భారీ జనసందోహం తరలిరాగా, సిబ్బంది అతిథులకు భోజన పళ్లేలను పంపిణీ చేశారు.
సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న ఇతర వీడియోలలో కూడా అతిథులు స్వీట్ల కోసం ఎగబడుతున్నట్లు కనిపిస్తోంది. స్వీట్ల కౌంటర్ ఒక యుద్ధభూమిగా మారిందని, రసగుల్లాలు కనురెప్పపాటులో మాయమయ్యాయని సమాచారం. భారీగా జనం తరలిరావడంతో, కార్లు, ట్రాక్టర్లు, కాలినడకన ప్రజలు రావడంతో ఐదు నుండి పది కిలోమీటర్ల మేర భారీ ట్రాఫిక్ జామ్ ఏర్పడింది.
ఈ దృశ్యాలు సోషల్ మీడియాలో తీవ్ర విమర్శలకు దారితీశాయి. కొంతమంది రాజకీయ నాయకులకు, ప్రజా జీవితం వారి సంపద, పలుకుబడి, కండబలాన్ని ప్రదర్శించే వేదికగా మారినట్లు కనిపిస్తోంది. జనం ఎంత ఎక్కువగా ఉంటే, వేడుక ఎంత వైభవంగా జరిగితే, హోదా ప్రదర్శన అంత గొప్పగా ఉంటుంది.
పెళ్లిని వైభవంగా జరుపుకోవడంలో తప్పు లేదు. కానీ కనీస ఏర్పాట్లు కూడా చేసుకోకుండా లక్షలాది మందిని ఆహ్వానించడం తీవ్రమైన బాధ్యతారాహిత్యాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది. భారతదేశం ఆర్థిక వృద్ధి, అభివృద్ధి, ప్రపంచ శక్తిగా ఎదగడం గురించి మాట్లాడుతుంది.
అయినప్పటికీ, ఎన్నో కుటుంబాలు కనీసం తిండి కోసం కూడా పోరాడుతున్న దేశంలో, ఒక రాజకీయ నాయకుడి కుటుంబ వేడుకలో ఒక పూట భోజనం కోసం జనం కొట్టుకోవడం చూడటం తీవ్రంగా కలత కలిగిస్తుందని నెటిజన్లు అంటున్నారు.