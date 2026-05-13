  4. When a corrupt mining official was caught accepting a bribe of ₹30,000, ₹4 crore was unearthed
Written By డా|| యిమ్మడిశెట్టి వెంకటేశ్వర రావు
Last Updated : Wednesday, 13 May 2026 (20:19 IST)

రూ. 30 వేలు తీసుకున్న లంచగొండి మైనింగ్ అధికారిని పట్టుకుంటే రూ. 4 కోట్లు బయటపడ్డాయి

Publish: Wed, 13 May 2026 (19:52 IST) Updated: Wed, 13 May 2026 (20:19 IST)
₹30,000 లంచం వ్యవహారంతో మొదలైన ఒక విచారణ, ఒక మైనింగ్ అధికారి నివాసం నుండి ₹4 కోట్లకు పైగా నగదును స్వాధీనం చేసుకునేందుకు దారితీసింది. ఇది కేవలం ఒకే ఒక్క అధికారికి సంబంధించిన కథ కాదు, ఈ అవినీతి అనేది దేశాన్ని అంతర్గతంగా కుళ్ళబొడుస్తున్న ఒక వ్యవస్థకు ఇది అద్దం పడుతోంది. ప్రజలే స్వయంగా లంచాలు ఇవ్వడం మానేసేంత వరకు, ఇటువంటి కోట్ల రూపాయల కుంభకోణాలు నిరాటంకంగా కొనసాగుతూనే ఉంటాయి.
 
నేషనల్ క్రైమ్ రికార్డ్స్ బ్యూరో (NCRB) తాజా గణాంకాల ప్రకారం, భారతదేశంలో అవినీతి కేసులు, అవినీతికి పాల్పడుతున్న ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల సంఖ్య కొన్ని రాష్ట్రాల్లో ఎక్కువగా నమోదవుతోంది. అయితే, ఈ గణాంకాలు కేవలం నమోదైన కేసుల ఆధారంగా ఉంటాయి కాబట్టి, ఎక్కడ తనిఖీలు మరియు ఫిర్యాదులు ఎక్కువగా ఉంటే ఆ రాష్ట్రం జాబితాలో ముందుంటుంది.  ప్రస్తుత నివేదికల ప్రకారం వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి
 
అత్యధిక అవినీతి కేసులు నమోదైన రాష్ట్రాలు (2024-2025 డేటా ప్రకారం)మహారాష్ట్ర దేశంలోనే అత్యధికంగా అవినీతి కేసులు నమోదవుతున్న రాష్ట్రంగా మొదటి స్థానంలో ఉంది. 2024 నివేదిక ప్రకారం ఇక్కడ 721 కేసులు నమోదయ్యాయి. వరుసగా గత 11 ఏళ్లుగా ఈ రాష్ట్రం ఈ జాబితాలో అగ్రస్థానంలో కొనసాగుతోంది.
 
2023 చివరి నాటికి అత్యధిక అవినీతి కేసులు నమోదైన రాష్ట్రాల్లో రాజస్థాన్ కూడా ప్రముఖంగా నిలిచింది. ముఖ్యంగా ప్రభుత్వ అధికారుల మీద వచ్చే ఫిర్యాదులు ఇక్కడ ఎక్కువగా ఉంటున్నాయి. తమిళనాడు 374 కేసులతో రెండో స్థానంలో ఉంది.
 
334 కేసులతో కర్ణాటక మూడో స్థానంలో నిలిచింది. అయితే, ఆదాయానికి మించిన ఆస్తుల (Disproportionate Assets - DA) కేసులలో కర్ణాటక (75 కేసులు) దేశంలోనే మొదటి స్థానంలో ఉంది.
 
ఒక రాష్ట్రంలో ఎక్కువ కేసులు నమోదయ్యాయంటే, అక్కడ అవినీతి నిరోధక శాఖ(ACB), లోకాయుక్త వ్యవస్థలు చురుగ్గా పనిచేస్తున్నాయని, ప్రజలు ఫిర్యాదు చేయడానికి ముందుకు వస్తున్నారని కూడా అర్థం చేసుకోవచ్చు.  చాలా వరకు కేసులు లంచం అడుగుతూ పట్టుబడినవి లేదా ఆదాయానికి మించిన ఆస్తులకు సంబంధించినవిగా ఉంటున్నాయి. ట్రాన్స్‌పరెన్సీ ఇంటర్నేషనల్ నివేదిక ప్రకారం, 2025లో ప్రపంచ అవినీతి సూచీలో భారతదేశం 91వ స్థానంలో ఉంది. డిజిటలైజేషన్, ఇ-గవర్నెన్స్ వల్ల మధ్యవర్తుల ప్రమేయం తగ్గి, కింది స్థాయిలో అవినీతి కొంతమేర తగ్గుముఖం పట్టిందని ఈ నివేదిక పేర్కొంది. 
డా|| యిమ్మడిశెట్టి వెంకటేశ్వర రావు
Possessing over 27 years of experience in journalism, the author has served as an Assistant Scriptwriter and Researcher for the electronic Media ETV and ETV2, as well as a Sub-Editor for the magazines Swathi Sapariwara patrika and Sunday Indian. In addition to these roles, the author has contributed short stories.... మరింత చదవండి

ఎగ్జిబిటర్లకు మాత్రమే కాదు.. డిస్ట్రిబ్యూటర్లకు, నిర్మాతలకు కూడా సమస్యలు ఉన్నాయని తెలుగు సినీ నిర్మాతలు అన్నారు. తాము ఇబ్బందుల్లో ఉన్నామని, పర్సెంటేజ్ విధానాన్ని అమలు చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఎగ్జిబిటర్లు ఇటీవల ప్రెస్ మీట్ నిర్వహించిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ అంశంపై బుధవారం సాయంత్రం తెలుగు నిర్మాతలు ప్రెస్ మీట్ నిర్వహించారు. ఈ ప్రెస్ మీట్ లో నిర్మాతలు యలమంచిలి రవిశంకర్, సూర్యదేవర నాగవంశీ, సాహు గారపాటి, సుధాకర్ చెరుకూరి, వెంకట సతీష్ కిలారు తదితరులు పాల్గొన్నారు.

రుత్విక్‌ను హీరోగా పరిచయం చేస్తూ వృందావన్ క్రియేషన్స్ బ్యానర్‌పై నిర్మాత కె. నిహారిక దాసరి చిత్రం 'రాజా ది రాజా'. యువత తమ కలల కోసం పరుగులు తీయడం, తల్లిదండ్రులు తమ ఆశయాలను పిల్లలపై రుద్దడం వంటి నేటి తరానికి కనెక్ట్ ఎలిమెంట్స్, అందమైన ప్రేమకథతో మేళవిస్తూ ఈ చిత్రం తెరకెక్కుతోంది.

'శ్రీనివాస మంగాపురం' సినిమాతో తెలుగు ప్రేక్షకులకు హీరోగా పరిచయమౌతున్న జయకృష్ణ ఘట్టమనేని తన స్టన్నింగ్ లుక్స్, ఆకట్టుకునే బేస్ వాయిస్‌తో మంచి ఇంప్రెషన్ క్రియేట్ చేశారు. సూపర్ స్టార్ కృష్ణ మనవడిగా, మహేష్ బాబు అన్న కొడుకుగా భారీ అంచనాల మధ్య ఇండస్ట్రీలోకి అడుగుపెడుతున్న ఆయన ఆ అంచనాలకు తగ్గట్టుగానే తన ప్రామిస్‌ను నిలబెట్టుకుంటున్నారు.

విజయ్ దేవరకొండ, రశ్మిక కలిసి నటిస్తున్న యాడ్స్ ఇన్ స్టాగ్రామ్ లైక్స్ లో గ్లోబల్ రికార్డ్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నాయి. ఈ జంటకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ఆదరణను ఈ లైక్స్ తెలియజేస్తున్నాయి. విరోష్ జోడి ఇటీవల కలిసి చేసిన ఎయిర్ బీఎన్ బీ కపుల్ యాడ్ కు ఇన్ స్టాగ్రామ్ లో 9.1 మిలియన్ పైగా లైక్స్ వచ్చాయి. ఈ లైక్స్ ఇంకా పెరుగుతున్నాయి. ఇన్ స్టాగ్రామ్ లో ఒక యాడ్ కు వరల్డ్ వైడ్ గా వచ్చిన సెకండ్ హయ్యెస్ట్ లైక్స్ ఇవే కావడం గమనార్హం.

స్పోర్ట్స్, కోర్ట్ డ్రామాగా గంగా ఎంటర్టైన్మెంట్స్, స్వస్తిక్ విజన్స్ సంయుక్త నిర్మాణంలో కేజేఆర్ హీరోగా ఎస్‌కే ప్రశాంత్, అజిత్ బాస్కర్, అరుణ్ మురుగన్ నిర్మించిన చిత్రం 'గుర్తింపు'. ఈ మూవీకి జె.పి. తెన్ పతియాన్ దర్శకత్వం వహించారు. దేశంలోని క్రీడా వ్యవస్థ, రాజకీయ వ్యవస్థ, ప్రభుత్వ పనితీరు, పేదలు క్రీడలకు ఎంత దూరంలో ఉన్నారు అనే విషయాల్ని ఇతివృత్తంగా తీసుకుని 'గుర్తింపు' సినిమాని తెరకెక్కించారు. తాజాగా ఈ సినిమాకి సంబంధించిన ట్రైలర్‌ను రిలీజ్ చేశారు.