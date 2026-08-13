ఇంటికి కుమార్తె ఆలస్యంగా వచ్చిందని చెప్పుతో కొట్టిన తండ్రి (వీడియో)
కుమార్తె ఇంటికి ఆలస్యంగా రావడంతో ఆగ్రహించిన ఓ తండ్రి ఆమెను చెప్పుతో పదేపదే కొట్టాడు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ఒకటి ఇపుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ఇంటికి తొందరగా రావాలని, ఆలస్యంగా రావొద్దని తండ్రి పదేపదే చెప్పినప్పటికీ ఆమె ఏమాత్రం పట్టించుకోలేదు. దీంతో చివరకు సహనం కోల్పోయిన తండ్రి ఆమెను చెప్పులతో కొట్టాడు. అదేసమయంలో కుమార్తె కూడా ఏమాత్రం తగ్గలేదు. కోపంతో ఆమె తన తండ్రిని తన్నడం మొదలుపెట్టింది, దాంతో వారి మధ్య ఘర్షణ చోటుచేసుకుంది.
తండ్రి ఏదైనా చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తున్నప్పుడు, ఆయన ఆందోళనను గౌరవించాలని కూతురు కూడా అర్థం చేసుకోవాలి. స్వేచ్ఛ అంటే కుటుంబ సభ్యుల మాటలను పూర్తిగా విస్మరించడం కాదని నెటిజన్లు అంటున్నారు. అయితే, కూతురిని చెప్పులతో కొట్టడం ఏ సమస్యకూ పరిష్కారం కాదని తండ్రి కూడా గ్రహించాలని, నాగరిక సమాజంలో హింసను సమర్థించలేమని నెటిజన్లు పేర్కొంటున్నారు. అయితే, ఇది ఎక్కడ జరిగిందో మాత్రం తెలియలేదు.
बेटी देर से घर वापस आई तो नाराज़ पिता ने बेटी पर चप्पलों की बारिश कर दी।— Ravi Yadav (@RaviRaj13857831) August 13, 2026
बताया जा रहा है कि पिता के बार-बार समझाने के बावजूद बेटी का देर से घर लौटना बंद नहीं हुआ। आखिरकार पिता ने अपना आपा खो दिया और चप्पलों से पिटाई कर दी।
बेटी भी पीछे नहीं हटी। गुस्से में पिता को लात मारने लगी… pic.twitter.com/q1jAwcJyNH