బస్టాండు ఎక్కడ? నువ్వు వదిలేది ఎక్కడ? ర్యాపిడో డ్రైవర్ పైన మహిళ దాడి, వీడియో
బెంగళూరులో ఓ మహిళా ప్రయాణికురాలు ర్యాపిడో డ్రైవరు పైన భౌతిక దాడికి దిగిన ఓ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నది. వైరల్ అవుతున్న వీడియోలోని వివరాలు ఇలా వున్నాయి. ఓ మహిళా ప్రయాణికురాలు బెంగళూరు బనశంకరి బస్టాండుకి వెళ్లేందుకు ర్యాపిడో బుక్ చేసుకున్నది.
ఐతే ర్యాపిడో డ్రైవర్ బస్టాండుకి కొద్ది దూరంలో ఆపేసి లొకేషన్ ఇదేనంటూ దిగమని చెప్పాడు. దాంతో తీవ్ర ఆగ్రహానికి గురైన సదరు మహిళా ప్రయాణికురాలు... బస్టాండు ఎక్కడ? నువ్వు నన్ను దించింది ఎక్కడ అంటూ అతడిపై కేకలు వేసింది. ఆగ్రహం చల్లారక అతడిపై పిడిగుద్దులు గుద్దుతూ మీదకు వెళ్లింది. ఇది కాస్తా రికార్డ్ చేసిన ఓ వ్యక్తి సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసాడు. ఈ ఘటన చూసిన నెటిజన్లు... పొట్ట కూటికోసం పనిచేస్తున్న ఇట్లాంటి వారిపై దాడి చేయడం దారుణమంటూ అసంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
Bengaluru Shocked: Rapido Captain Allegedly Assaulted Over App Location Error! A viral video from Banashankari Bus Stop shows a woman passenger allegedly assaulting a Rapido captain in broad daylight over a location mismatch in the app. https://t.co/STQNSszidG— Pulse of the People (@CitizenPulseX) October 21, 2026