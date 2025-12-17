ఏనుగుతో సెల్ఫీ కోసం ప్రయత్నం, తొక్కి చంపేసింది (video)
అటవీ ప్రాంతంలో ఓ ఏనుగుతో సెల్ఫీ తీసుకునేందుకు కొందరు ప్రయత్నించిన ఘటన తీవ్ర విషాదానికి దారి తీసింది. సెల్ఫీల కోసం ప్రయత్నించిన వారిని ఏనుగు వెంబడించింది. ఈ క్రమంలో ఓ వ్యక్తిని అత్యంత దారుణంగా తొక్కి చంపేసింది. ఆ భీతావహ పరిస్థితిని చూసిన మిగిలినవారు ప్రాణభయంతో పరుగులు పెట్టారు. ఈ ఘటన ఝార్ఖండ్ రాష్ట్రంలోని రాంఘర్లో చోటుచేసుకున్నది.
క్రూర మృగాలకు దూరంగా వుండాలని అటవీశాఖ అధికారులు ఎంతగా చెప్పినప్పటికీ కొంతమంది వాటితో చెలగాటమాడి ప్రాణాల మీదికి తెచ్చుకుంటున్నారు. కొంతమంది ప్రాణాలను కోల్పోతున్నారు.