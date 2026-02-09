ఇంట్లోనే నన్ను ఎవరూ ఏమీ అడగరు.. నన్ను ప్రశ్నించడానికి మీరెవరు?
పరీక్ష రాయడానికి పరీక్షా కేంద్రానికి ఆలస్యంగా వచ్చాడని మందలించినందుకు ఓ విద్యార్థి ఆ మహిళా టీచరుపై చేయి చేసుకున్నాడు. దీంతో ఆమె పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయడంతో కేసు నమోదుచేసి సదరు విద్యార్థిని అరెస్టు చేశారు. ఈ సంఘటన గుజరాత్ రాష్ట్రంలోని పంచమహల్ జిల్లాలో జరిగింది. తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే,
12వ తరగతి విద్యార్థి ఒకరు పరీక్ష రాయడానికి పరీక్షా హాలుకు ఆలస్యంగా వచ్చాడు. దీంతో పరీక్షా పర్యవేక్షకురాలు (ఎగ్జామినర్)గా విధులు నిర్వహిస్తున్న లేడీ టీచర్... ఆ విద్యార్థిని మందలించింది. దీన్ని జీర్ణించుకోలేని ఆ విద్యార్థి... లేడీ టీచర్ చెంప ఛెళ్లుమనిపించాడు. నా ఇంట్లోనే నన్ను ఎవరూ ఏమీ అనరు... నన్ను ప్రశ్నించడానికి మీరు ఎవరు? అంటూ ఆ విద్యార్థి చెంప దెబ్బ కొట్టి అక్కడ నుంచి పారిపోయాడు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ఒకటి వైరల్ అయింది.
పైగా, ఈ ఘటనపై లేడీ టీచర్ ఇచ్చిన ఫిర్యాదుతో కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు.. సదరు విద్యార్థిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. అయితే, ఈ ఘటన గత నెల 24వ తేదీన జరగ్గా ఆలస్యంగా వెలుగు చూసింది. గుజరాత్ రాష్ట్రంలోని పంచమహల్ జిల్లాలోని షెహ్రా పట్టణంలోని ఓ ప్రైవేటు స్కూల్లో ఇది వెలుగు చూసింది. దీనిపై ఫిబ్రవరి 3వ తేదీన పోలీసులు ఎఫ్.ఐ.ఆర్ నమోదు చేశారు. నిందితుడుని 18 యేళ్ళ మొహమ్మద్ ఖాన్ అన్సారీగా గుర్తించినట్టు పోలీసులు వెల్లడించారు.