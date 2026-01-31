బర్గమ్ భార్య చాలా అందంగా ఉంటుంది.. అందుకే అతనికి పదవి ఇచ్చా : డోనాల్డ్ ట్రంప్
అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ కొన్ని సందర్భాల్లో చేసే వ్యాఖ్యలు విచిత్రంగా ఉంటాయి. తాను ఏం మాట్లాడినా చెల్లుబాటు అవుతుందనే విధంగా ఆయన వ్యాఖ్యలు చేస్తుంటారు. తాజాగా ఇలాంటి సన్నివేశమే మరోమారు చోటుచేసుకుంది.
అమెరికా ఇంటీరియర్ సెక్రటరీగా డగ్ బర్గమ్ను డోనాల్డ్ ట్రంప్ నియమించారు. ఈ సందర్భంగా ట్రంప్ మాట్లాడుతూ, బర్గమ్ భార్య చాలా అందంగా ఉంటుందని, అందుకే బర్గమ్కు పదవి ఇచ్చానంటూ కామెంట్స్ చేశారు. ఈ వ్యాఖ్యలు చేస్తున్న సమయంలో బర్గమ్తో పాటు ఆయన భార్య కూడా అక్కడే ఉండటం గమనార్హం.
బర్గమ్, ఆయన భార్య క్యాథరిన్ గుర్రపు స్వారీ చేస్తున్న వీడియోలు తాను చూశానని, ఆ వీడియోలో ఆమె ఎంతో అందంగా, ఆకర్షణీయంగా కనిపించారన్నారు. ఆమె ఎవరని తన సిబ్బందిని అడిగానని, ఈ జంట గురించి వారు తనకు వివరించగానే తనకు ఒక అభిప్రాయం ఏర్పడిందని చెప్పారు. ఆ కారణంతోనే బర్గమ్కు పదవిని ఇచ్చాని చెప్పారు. బర్గమ్ విజయవంతమైన బిజినెస్ మ్యాన్ అని చెప్పారు. రెండుసార్లు నార్త్ డకోటాకు గవర్నర్గా చేశారని, ఆయన విజయం వెనుక ఆయన భార్య పాత్ర ఉంటుందని, వీరు అద్భుతమైన జంట అని చెప్పారు.
క్యాథరిన్ గురించి ట్రంప్ చేసి వ్యాఖ్యలు వైరల్ అయ్యాయి. మహిళలను కించపరిచేలా ఆయన మాటలు ఉన్నాయంటూ విమర్శలు వెల్లువెత్తున్నాయి. గతంలో కూడా మహిళలపై పలుమార్లు ట్రంప్ అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేసిన విషయం తెల్సిందే.