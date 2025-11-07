Rahul Gandhi: ఈమె ఎవరో చెప్పండి.. విలేకరులను ప్రశ్నించిన రాహుల్ గాంధీ?
ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ సర్కారుపై ఓటు చోరీ ఆరోపణలు చేశారు భారత ప్రతిపక్ష నాయకుడు రాహుల్ గాంధీ. ఈ వారం ప్రారంభంలో ఓటు చోరీ ఆరోపణలకు సంబంధించి విలేకరులతో మాట్లాడుతూ, రాహుల్ గాంధీ ఇప్పుడు చర్చనీయాంశంగా ఉన్న ఒక మహిళా మోడల్ గురించి చాలా ఆసక్తికరమైన ప్రశ్న వేశారు.
రాహుల్ ఒక మహిళా వ్యక్తి ఇమేజ్ను తెరపైకి తెచ్చి, ఆమె రాష్ట్రాన్ని గుర్తించమని మీడియా ప్రముఖులను కోరారు. కొంతమంది ఆమె గోవా నుండి రావచ్చని, మరికొందరు ఆమె మహారాష్ట్ర నుండి రావచ్చని అన్నారు. ఆ తర్వాత రాహుల్ గాంధీ నుండి షాకింగ్ స్టేట్మెంట్ వచ్చింది. ఆ మహిళ బ్రెజిలియన్ మోడల్ అని, ఆమెకు భారతదేశంలోని హర్యానాలో కొంతమందికి ఓటు హక్కు ఉందని రాహుల్ గాంధీ అన్నారు.
రాహుల్ ప్రకటన ప్రకారం, ఈ బ్రెజిలియన్ మోడల్ ఇటీవలి ఎన్నికల్లో హర్యానాలోని 10 వేర్వేరు పోలింగ్ బూత్లలో 22 సార్లు ఓటు వేసింది. ఈ బ్రెజిలియన్ మోడల్ ఫోటో ఉన్న ఓటర్ కార్డులను కూడా రాహుల్ గాంధీ విలేకరుల సమావేశంలో స్క్రీన్పై ప్రదర్శించారు.
ఈ షాకింగ్ ఓటును తప్పుగా చూపించడం జరుగుతున్న తప్పును చూపెట్టడం కోసమేనని.. భారతదేశంలో లెక్కలేనన్ని ఓటరు మోసాలు జరుగుతున్నాయని రాహుల్ గాంధీ తెలిపారు.
ఈ విలేకరుల సమావేశం తర్వాత బ్రెజిల్కు చెందిన ఆ మహిళా మోడల్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ఆమె బ్రెజిల్కు చెందినదని, ఆమె పేరు మాథ్యూస్ ఫెర్రెరో అని తేలింది. ఆమె చిత్రాలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియా వర్గాలలో వైరల్ అవుతున్నాయి.