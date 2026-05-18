ముగ్గురు మొనగాళ్లు స్టార్.. మాజీ మిస్ పూణే ట్విషా శర్మ.. పెళ్లైన ఐదు నెలలకే ఉరేసుకుంది.. కారణం?
33 ఏళ్ల మాజీ అందాల రాణి, ఎంబీఏ పట్టభద్రురాలు, పెళ్లయిన కేవలం ఐదు నెలలకే మే 12న భోపాల్లోని తన అత్తగారి ఇంట్లో శవమై కనిపించింది. ఆమె తన తల్లికి, కుటుంబానికి న్యాయం కోరుతూ ఆవేదన కలిగించే సందేశాలను పంపింది. నోయిడాకు చెందిన, మాజీ మిస్ పూణే అయిన ట్విషా శర్మ, 2024లో ఒక డేటింగ్ యాప్ ద్వారా పరిచయమైన తన భర్త, న్యాయవాది సమర్థ్ సింగ్ కటారా హిల్స్ నివాసంలో ఉరి వేసుకుని కనిపించింది.
Twisha Sharma
ఈ జంట 2025 డిసెంబర్లో వివాహం చేసుకున్నారు. ఎలా చూసినా, ట్విషా పట్టుదలతో తన జీవితాన్ని నిర్మించుకుంది. ఆమె సావిత్రిబాయి ఫూలే పూణే విశ్వవిద్యాలయం నుండి బి.బి.ఏ పట్టా పొంది, ఆ తర్వాత నర్సీ మోంజీ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ స్టడీస్ నుండి ఎం.బి.ఏ పూర్తి చేసింది.
ఆమె వృత్తి జీవితం ఢిల్లీ- ముంబైలలో మార్కెటింగ్, కమ్యూనికేషన్స్ రంగాలలో సాగింది. ఇందులో ఫ్లేవర్ పాట్ ఫుడ్స్లో మార్కెటింగ్ మేనేజర్గా, ఆ తర్వాత జర్మన్ అకాడమీ ఆఫ్ డిజిటల్ ఎడ్యుకేషన్లో కమ్యూనికేషన్ ఆన్బోర్డింగ్ మేనేజర్గా పనిచేయడం కూడా ఉన్నాయి.
ఆమె 'ముగ్గురు మొనగాళ్లు' అనే తెలుగు చిత్రంలో కూడా నటించింది. యోగా శిక్షకురాలిగా, విపస్సన ధ్యాన సాధకురాలిగా అభివర్ణించుకుంది. ఆమె మరణం మనసును తీవ్రంగా కలచివేయడానికి కారణం, ఆమె వదిలివెళ్లిన సందేశాలే. ట్విషా, ఆమె తల్లి మధ్య వాట్సాప్ సంభాషణలు, తన వైవాహిక జీవితంలో పూర్తిగా ఒంటరితనాన్ని అనుభవిస్తున్న ఒక మహిళ వేదనను కళ్లకుగట్టాయి.
"నన్ను భోపాల్కు ఎందుకు పంపావు? అతను నాతో మాట్లాడటం లేదు. కొన్ని రోజుల తర్వాత, ఆమె మరో సందేశం పంపింది, అమ్మా, నా జీవితం నరకప్రాయమైపోయింది. మే 7న, తన మరణానికి కొన్ని రోజుల ముందు, ఒక స్నేహితురాలితో జరిపిన చాట్లో, ఆమె తన ఆందోళన, జీవితంలో పెరుగుతున్న నిస్సార భావన గురించి మనసు విప్పి మాట్లాడింది.
ఇంట్లో ఖాళీగా కూర్చోవడం వల్ల నేను ఆందోళనకు గురవుతున్నాను. నా జీవితంలో ఏదైనా సాధించాలనుకుంటున్నాను, అని ఆమె రాసింది. ఆమె తన స్నేహితురాలికి పెళ్లి విషయంలో తొందరపడవద్దని కూడా విజ్ఞప్తి చేసింది. "పెళ్లి చేసుకోవాలనే ఆత్రుతతో తొందరపడొద్దు. బాగా ఆలోచించి ముందుకు సాగండి అంటూ ట్విషా తెలిపింది. తమకు న్యాయం జరగాలని ట్విషా తల్లిదండ్రులు వాదిస్తున్నారు. పోస్ట్మార్టం నివేదికకు, ఆధారాలకు పొంతన లేదు. అందుకే మేము రెండో పోస్ట్మార్టం కోసం దరఖాస్తు చేశాము. ప్రభుత్వం దీనిని సుమోటోగా స్వీకరించాలని మేము కోరుకుంటున్నామని ఆమె తండ్రి, నవనిధి శర్మ డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ఇంకా సమర్థ్ సింగ్, అతని తల్లి ఇద్దరినీ అరెస్టు చేయాలని కోరుకుంటున్నాము. వారు నా కూతురిని చంపేశారు.
ఢిల్లీలోని ఎయిమ్స్లో మళ్లీ పోస్ట్మార్టం నిర్వహించాలని డిమాండ్ చేస్తూ, కుటుంబ సభ్యులు భోపాల్లోని ముఖ్యమంత్రి మోహన్ యాదవ్ నివాసం బయట నిరసన చేపట్టారు. ట్విషా మృతదేహం ఐదు రోజులుగా ఎయిమ్స్ భోపాల్ మార్చురీలోనే ఉంది.
సమర్థ్ సింగ్, అతని తల్లి, రిటైర్డ్ జడ్జి అయిన గిరిబాల సింగ్పై వరకట్నం వేధింపుల ఆరోపణలపై విచారణ జరిపేందుకు ఒక ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. దంపతులిద్దరికీ ఇప్పటికే ముందస్తు బెయిల్ మంజూరైనందున, వారి న్యాయపరమైన సంబంధాలు స్థానిక దర్యాప్తుకు ఆటంకం కలిగించవచ్చని కుటుంబ సభ్యులు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.
పరారీలో ఉన్న నిందితుడి కోసం పోలీసులు గాలిస్తున్నారు. అంతేకాకుండా, అతని అరెస్టుకు రివార్డు ప్రకటించే ప్రక్రియను కూడా ప్రారంభిస్తున్నారు.
