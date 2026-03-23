సువర్ణాధ్యాయం లిఖించిన 'బ్లాక్ టైగర్' : ఎవరీ అసమాన దేశభక్తుడు!!
భారత గూఢచార చరిత్రలో ఒక సువర్ణాధ్యాయం లిఖించిన బ్లాక్ టైగర్.. ఒరిజినల్ పేరు రవీంద్ర కౌశిక్. దేశ రక్షణ కోసం తన సర్వస్వాన్ని త్యాగం చేసిన అసమాన దేశ భక్తుడు. పాకిస్థాన్ సైన్యంలో చేరి, ఆ దేశం వెన్నులో వణుకు పుట్టించిన ఆణిముత్యం. ఆయన వర్థంతి మార్చి 23వ తేది. ఈ సందర్భంగా ఆయనకు సోషల్ మీడియా వేదికగా నెటిజన్లు ఘన నివాళులు అర్పించి ఆయన త్యాగాన్ని గుర్తు చేసుకుంటున్నారు.
ఈ బ్లాక్ టైగర్ వివరాలను పరిశీలిస్తే, 1952లో రాజస్థాన్ రాష్ట్రంలోని శ్రీగంగానగర్లో రవీంద్ర కౌశిక్ జన్మించారు. ఆయన ఒక సాధారణ రంగస్థల నటుడిగా జీవితం ప్రారంభించారు. తన 23 ఏళ్ల వయసులోనే భారత గూఢచార సంస్థ 'రా' దృష్టిని ఆకర్షించారు. దేశం పిలుపు మేరకు అత్యంత ప్రమాదకరమైన బాధ్యతను స్వీకరించారు.
పాకిస్థాన్లో గూఢచర్యం కోసం ఆయన అసాధారణ రీతిలో సిద్ధమయ్యారు. ఇస్లాం, ఉర్దూ భాషలపై పట్టు సాధించి తన 23 యేళ్ల వయసులో అంటే 1973లో 'నబీ అహ్మద్ షాకిర్' అనే కొత్త పేరుతో పాక్ అడుగుపెట్టారు. అక్కడ న్యాయశాస్త్రంలో డిగ్రీ పూర్తి చేసి, ఏకంగా పాకిస్థాన్ సైన్యంలోనే చేరారు. తన ప్రతిభతో మేజర్ స్థాయికి ఎదిగి, శత్రుదేశపు సైన్యంలో ఉంటూనే భారత దేశానికి కీలక సమాచారం అందించారు.
ముఖ్యంగా, 1979 నుంచి 1983 మధ్య కాలంలో కౌశిక్ పంపిన సమాచారం వేలాది మంది భారత సైనికుల ప్రాణాలను కాపాడిందని చెబుతారు. ఆయన ధైర్యసాహసాలకు ముగ్ధురాలైన అప్పటి ప్రధాని ఇందిరా గాంధీ ఆయనకు 'బ్లాక్ టైగర్' అనే బిరుదు ఇచ్చి గౌరవించారు. అయితే, తనతోటి మరో ఏజెంట్ చేసిన చిన్న పొరపాటు వల్ల ఆయన ఆచూకీ బయటపడింది. పాక్ సైన్యానికి చిక్కిన తర్వాత దశాబ్దాల పాటు చిత్రహింసలు అనుభవించినా, దేశ రహస్యాలను మాత్రం బయటపెట్టలేదు. చివరకు పాకిస్థాన్ ముల్తాన్ జైలులో ముగ్గిపోయి గత 2001లో ఆయన గుండెపోటుతో తుదిశ్వాస విడిచారు. ఈయన జీవిత చరిత్ర ఆధారంగానే రణ్వీర్ సింగ్ హీరోగా 'ధురంధర్' సినిమాను రెండు భాగాలుగా చిత్రీకరించారు.