రైలులో సీటు ఇవ్వలేనపుడు చార్జీలు ఎందుకు వసూలు చేస్తున్నారు? బీహారీ మహిళ ప్రశ్న
రైలులో రిజర్వేషన్ టిక్కెట్టు దొరకలేదంటే ఇక ఆ రైలు ప్రయాణం ప్రత్యక్ష నరకంలా తయారవుతుంది. ఇక సాధారణ బోగీల్లో ప్రయాణించే ప్రజల సంగతి వేరే చెప్పనక్కర్లేదు. కనీసం కూర్చునేందుకే కాదు నిలబడటానికి కూడా ఖాళీ వుండదు. రైలు ప్రయాణంలో ఫుట్ బోర్డులపై ప్రయాణించేవారు చాలామంది వుంటున్నారు. ఇలాంటి సమయాలలో కొంతమంది ప్రమాదాల బారిన కూడా పడుతున్నారు.
ఈ నేపధ్యంలో ఓ బీహారీ మహిళ రైలు ప్రయాణిస్తూ ఆమె ప్రయాణిస్తున్న బోగీని చూపిస్తూ ప్రభుత్వానికి ప్రశ్నలు వేసింది. రైలులో ప్రయాణించేందుకు ప్రభుత్వం టిక్కెట్ వసూలు చేస్తున్నప్పుడు ప్రయాణికులకు సరిపడా సీట్లను ఎందుకు కల్పించదు, ఒకవేళ అలా సీట్లు ఇవ్వలేమని అనుకుంటే చార్జీలు వసూలు చేయకండి. దయచేసి ప్రయాణికులను దోచుకోకండి అంటూ ఆవేదన వ్యక్తం చేసింది.