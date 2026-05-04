తమిళనాడులో విజయ్ ప్రభంజనం : సన్ టీవీ షేర్లు పతనం
తమిళనాడు రాష్ట్ర అసెంబ్లీకి జరిగిన ఎన్నికల్లో విజయ్ సొంత పార్టీ టీవీకే ఘన విజయం సాధించింది. ఆ పార్టీ ప్రభుత్వ ఏర్పాటు దేశగా ముందుకుసాగుతోంది. ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు అవసరమైన మ్యాజిక్ ఫిగర్కు చేరువైంది. ఈ ఎన్నికల ఫలితాల్లో విజిల్ మోత బాగా వినిపించడంతో అధికార డీఎంకే మద్దతు చానల్ అయిన సన్ టీవీ షేర్లు భారీగా పతనమయ్యాయి. సోమవారం ట్రేడింగ్లో ఒకానొక దశలో సన్టీవీ షేరు విలువ బీఎస్ఈలో 9.5 శాతం మేర పతనమై రూ.547.55 వద్ద కనిష్ఠాన్ని తాకింది. మధ్యాహ్నం 12.45 గంటల సమయానికి 6.43 శాతం నష్టంతో రూ.566.40 వద్ద కొనసాగుతోంది.
తమిళనాడులో గత కొన్ని దశాబ్దాలుగా అధికార పీఠం డీఎంకే, అన్నాడీఎంకే మధ్య చేతులు మారుతూ వస్తోంది. కానీ, ఈసారి ఎన్నికల్లో మాత్రం విజయ్ పార్టీ అనూహ్యంగా తెరపైకి వచ్చింది. 100కు పైగా స్థానాల్లో ఆ పార్టీ దూసుకెళుతోంది. అన్నాడీఎంకే మూడో స్థానంలో, అన్నాడీఎంకే మూడో స్థానానికి పరిమితమైంది. దీంతో సన్టీవీ షేర్లు క్షీణించాయి. సన్టీవీ యజమాని అయిన కళానిధి మారన్ స్టాలిన్కు దగ్గరి బంధువు కావడం గమనార్హం.
మరోవైపు దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్ సూచీల ఆరంభ లాభాలు ఆవిరయ్యాయి. ఉదయం భారీ లాభాల్లో ప్రారంభమై ఓ దశలో దాదాపు వెయ్యి పాయింట్లు లాభపడిన సెన్సెక్స్.. దాదాపు 700 పాయింట్లు కోల్పోయింది. మధ్యాహ్నం 12.50 గంటలకు 319 పాయింట్ల లాభంతో 77,232 వద్ద ట్రేడవుతోంది. నిఫ్టీ 96 పాయింట్ల లాభంతో 24,094 వద్ద కొనసాగుతోంది. సెన్సెక్స్ 30 సూచీలో అదానీ పోర్ట్స్, హిందుస్థాన్ యునిలివర్, ఎల్అండ్టీ, రిలయన్స్, బజాజ్ ఫైనాన్స్ స్టాక్స్ లాభాల్లో కొసాగుతుండగా.. కోటక్ మహీంద్రా బ్యాంక్, భారతీ ఎయిర్టెల్, ట్రెంట్, టీసీఎస్, ఐటీసీ స్టాక్స్ నష్టాల్లో కొనసాగుతున్నాయి.