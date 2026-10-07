ఇట్లాంటి వాళ్లకు కార్లు ఎందుకు? ఏం చేసిందో చూడండి, వీడియో
ఈమధ్య పెట్రోలు, డీజిల్ కార్లలో కొట్టించుకుని డబ్బులివ్వకుండా పారిపోతున్నవారు ఘటనలు ఎక్కువవుతున్నాయి. సోషల్ మీడియాలో ఇట్లాంటి వీడియో ఒకటి వైరల్ అవుతోంది. ఓ అమ్మాయి తన కారులో డీజిల్ కొట్టించుకోవడానికి పెట్రోల్ బంక్కు వచ్చింది. ముందుగా కారును పార్క్ చేసి, ఏదో ముఖ్యమైన ఫోన్ మాట్లాడుతున్నట్లు నటిస్తూ ఫోన్ను చెవికి పెట్టుకుని బయటకు వచ్చింది.
ఆ తర్వాత బంక్ సిబ్బంది కారులో డీజిల్ నింపడం మొదలుపెట్టారు. అప్పుడు ఆమె మెల్లగా వెనక్కి వచ్చి, తదుపరి తన స్కెచ్ ఏమిటన్నది తెలియనీయకుండా వుండేందుకు కారులోకి ఎక్కి కూర్చుంది. సిబ్బంది డీజిల్ నింపడం పూర్తి చేయగానే, ఆమె వెంటనే కారు స్టార్ట్ చేసి అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయింది. సిబ్బంది వెనుక నుంచి గట్టిగా అరుస్తున్నా, ఆమె అస్సలు ఆగలేదు.
కారులో డీజిల్ కొట్టించుకునే స్తోమత కూడా లేనప్పుడు, అసలు కారు ఎందుకు కొనుక్కోవడం. దీనిపై నెటిజన్లు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తూ కామెంట్లు పోస్ట్ చేస్తున్నారు.
बताओ दोस्तों कितने नीच लोग हैं इस दुनिया में यह लड़की पेट्रोल पंप में आती है कार में डीजल डलवाने पहले कार पार्क करती है फिर कान में फोन लगाकर नीचे उतर जाती है ऐसे दिखाती है जैसे किसी जरूरी कॉल पर है फिर पंप का स्टाफ उस के कार में डीजल डालने लगता है और वो लड़कों धीरे से जाकर अपनी कार में बैठ जाती है जैसे ही स्टाफ का डीजल डाला हुआ होजाता है वो लड़की तुरंत गाड़ी स्टार्ट करके निकल जाती है स्टाफ पीछे से चिल्लाते रहते हैं लेकिन वो लड़की रुकती ही नहीं है जब कार में डीजल डलवाने की औक़ात नहीं हो तो कार लेते ही क्यूं है ये लोग बताओ यार चूरी भी सामने से ही करके निकल जाते हैं ये लोग पता नहीं इन लोगों में कानून का खौफ है भी या नहीं आप लोग अपनी राय दें— Noordanish Raza (@Noordanishraza) October 7, 2026