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పురుష శవాల ప్రైవేట్ భాగాలపై జోకులు వేసిన లేడీ డాక్టర్... తర్వాత...
ఓ మహిళా వైద్యురాలు వివాదంలో చిక్కుకున్నారు. ఓ కామెడీ షోలో పాల్గొన్న ఆమె పురుష శవాల ప్రైవేట్ భాగాలపై జోకులు వేశారు. ఇది వైద్య నైతికతను ఉల్లంఘించారంటూ సోషల్ మీడియాలో తీవ్ర విమర్శలు వెల్లువెత్తాయి. ఈ తరహా కామెంట్స్ వైద్య నైతికతను ఉల్లఘించారంటూ విమర్శలు వచ్చాయి. ఇది పెద్ద వివాదం కావడంతో సారీ చెబుతూ వీడియో విడుదల చేశారు.
వైద్య శిక్షణ కోసం ఉపయోగించే మృతదేహాలపై (కడావర్స్) ఆమె అనుచిత వ్యాఖ్యల వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ కావడంతో నెటిజన్లు, వైద్య వర్గాల నుంచి తీవ్ర వ్యతిరేకత వ్యక్తమైంది. దీంతో చివరకు ఆమె బహిరంగ క్షమాపణ చెప్పాల్సి వచ్చింది.
ముంబైలోని ప్రసిద్ధ కేఈఎం ఆస్పత్రి నుంచి ఎంబీబీఎస్ పూర్తి చేసిన డాక్టర్ సెజల్ పవార్ ఇటీవల స్టాండప్ కమెడియన్ ప్రణీత్ మోర్ నిర్వహించిన షోకు హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా కమెడియన్ అడిగిన ఓ ప్రశ్నకు ఆమె బదులిస్తూ, అనాటమీ క్లాసుల్లో పురుషుల మృతదేహాలను చూసినపుడు తమ స్నేహితురాళ్లతో కలిసి వాటి ప్రైవేట్ భాగాల గురించి సరదాగా మాట్లాడుకునేవాళ్లమని, వాటి పరిణామాలు పోల్చి చూసేవాళ్లమని నవ్వుతూ చెప్పారు.
ఈ క్లిప్ సోషల్ మీడియాలో వ్యాపించడంతో డాక్టర్ సెజల్పై విమర్శలు వెల్లువెత్తాయి. వైద్యం కోసం తమ శరీరాలను దానం చేసిన వారి పట్ల కనీస గౌరవం లేకుండా మాట్లాడటం వైద్య నైతికతకు విరుద్దమని పలువురు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. వైద్య విద్యార్థులు మృతదేహాన్ని తాకే ముందు చేసే కడావరిక్ ఓత్ (శవపరీక్ష ప్రమాణం)ను ఆె అవమానించారని మండిపడ్డారు.
వివాదం ముదరడంతో డాక్టర్ సెజల్ పవార్ ఇన్స్టా ద్వారా క్షమాపణలు తెలిపారు. ఆ షోలో నేను చాలా అమాయకంగా, ఆలోచించకుండా మాట్లాడాను. నా వ్యాఖ్యలు ఎవరినైనా బాధపెట్టివుంటే క్షమించండి. నేను చేసిన తప్పుకు పూర్తి బాధ్యత వహిస్తున్నాను. భవిష్యత్లో ఇలాంటి పొరపాటు పునరావృత్తం కాదు అని ఆమె పేర్కొన్నారు.
Allu Aravindఫ దీవాన చిత్రం బ్యూటిఫుల్ లవ్ స్టోరీ - అల్లు అరవింద్
శుభం సినిమాతో మంచి విజయాన్ని అందుకున్న యంగ్ టాలెంటెడ్ యాక్టర్ హర్షిత్ రెడ్డి హీరోగా నటిస్తున్న కొత్త సినిమా "దీవాన". ఈ చిత్రాన్ని అర్హ మీడియా, వీ స్టూడియోస్ బ్యానర్ పై వాసుదేవ్ కొప్పినేని, శ్రీదేవి కార్యంపూడి నిర్మిస్తున్నారు. హీరోయిన్ స్మేహ మణిమేగలై, దర్శకుడు శ్రీకాంత్ సంగిశెట్టి పరిచయం కానున్నారు. ఈ నెల 19న ప్రపంచ వ్యాప్తంగా గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు వస్తోంది. ఈ రోజు ఈ చిత్ర ట్రైలర్ లాంఛ్ ఈవెంట్ ను హైదరాబాద్ లో ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో ప్రముఖ నిర్మాత అల్లు అరవింద్, మాస్ కా దాస్ హీరో విశ్వక్ సేన్, ప్రొడ్యూసర్ ధీరజ్ మొగిలినేని అతిథులుగా పాల్గొన్నారు.
సింగీతం శ్రీనివాస రావు చిత్రపరిశ్రమ ఆస్తి - నిధి : మెగాస్టార్ చిరంజీవి
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Sailaja Reddy: అమ్మా..నాకు ఆ అబ్బాయి కావాలి చిత్రం టీజర్ రిలీజ్
మహిళా వ్యాపారవేత్త శైలజ రెడ్డి నిర్మిస్తున్న వినూత్న ప్రేమకధా చిత్రం "అమ్మా... నాకు ఆ అబ్బాయి కావాలి". శివాల ప్రభాకర్ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ చిత్రంలో వర్షిక, సుహానా హీరోయిన్లు. సుమన్, రావు రమేష్, రాజీవ్ కనకాల, సత్యకృష్ణ, సుజాత తదితరులు ఇతర కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనులు జరుపుకుంటూ త్వరలో విడుదలకు సిద్ధమవుతున్న ఈ చిత్రం టీజర్ రిలీజ్ ఫంక్షన్ హైదరాబాదులోని ప్రసాద్ ల్యాబ్ లో అత్యంత ఘనంగా జరిగింది.
Peddi Collections: పెద్ది మొదటి వారానికి ఓజీ, మహావతార్ నరసింహ కంటే వెనుకబడిందా ?
ఇక ఈ విషయం ఇలావుంటే, ట్రేడ్ వర్గాల కథనం మరోలా వుంది. పెద్ది సినిమాలో రామ్ చరణ్ బాగా కష్టపడినా ఎందుకనో క్రేజ్ రాబట్టలేకపోయిందనీ, సుకుమార్ వంటి వారు కూడా కథా పరంగా ఓ చేయివేసినా ఎక్కడో లోపం జరిగిందని తెలుస్తోంది. ఇంకోవైపు కథానాయిక పాత్ర కేవలం వాంప్ గా మాత్రమే చూపించడం కూడా ఓరకంగా మైనస్ గా మారింది. కథనంలో ఊహించని ట్విస్ట్ లు లేకపోవడం కూడా ఓ లోపంగా భావిస్తున్నారు.
రోజువారీ ఖర్చులకు కూడా డబ్బులు ఇవ్వడం లేదు : హైకోర్టులో ఆర్తి పిటిషన్
కోలీవుడ్ స్టార్ రవి మోహన్పై ఆయన సతీమణి ఆర్తి సంచలన ఆరోపణలు చేశారు. విడాకుల కోసం పిటిషన్ దాఖలు చేసిన తర్వాత రోజువారీ ఖర్చులకు కూడా డబ్బులు ఇవ్వడం లేదని ఆర్తి రవి ఆరోపించారు. ఈ మేరకు మద్రాస్ హైకోర్టులో ఓ పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. పిల్లల పోషణ, స్కూలు ఫీజుల చెల్లింపు విషయంలో వీరి మధ్య ఉన్న వివాదంపై కోర్టు కీలక ఆదేశాలు జారీచేసింది.