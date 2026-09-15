రూ. 3300 కోట్లకు అధిపతి, భిక్షగాడిలా అయ్యాడు, ఎందుకు?, వీడియో
ఆయన నికర ఆస్తి విలువ సుమారుగా రూ. 3300 కోట్లకు పైమాటే. ఐతే భిక్షగాడిలా అయిపోయారు. మహారాష్ట్ర లోని ముంబై నగర వీధుల్లో భిక్షమెత్తుకుంటూ కనిపించారు. ఇంతకీ ఆయన అలా అయిపోవడానికి కారణం ఏమిటి... తెలుసుకుందాము.
మహారాష్ట్ర భాజపా ఎమ్మెల్యే పరాగ్ షా ఆస్తిపరంగా ఆయనకు రూ. 3300 కోట్లు వుంది. ఐతే ఇటీవల ఆయన భిక్షమెత్తుకుంటూ ముంబై నగర వీధుల్లో తిరుగుతూ కనిపించారు. ఈ వీడియోలు కాస్త సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి. ఈ విషయం తెలుసుకున్న ప్రజలు, పార్టీ కార్యకర్తలు ఆశ్చర్యపోయారు. అసలు ఆయనకు ఈ పరిస్థితి ఎందుకు వచ్చిందని ఆరా తీసారు. దీనితో అసలు విషయం బైటపడింది.
ఎమ్మెల్యే పరాగ్ షాను ఒకరోజు భిక్షగాడిలా గడిపి జీవితం తెలుసుకోమని సూచించారట. దాంతో ఎమ్మెల్యే తన దుస్తులు మార్చుకుని భిక్షగాడిలా వేషం వేసుకుని నగర వీధుల్లో ఉదయం నుంచి రాత్రి వరకూ తిరిగారు. దొరికినది తింటూ, ఎవరైనా దానం చేసింది తింటూ రోడ్లపై తిరుగుతూ, రోడ్ల పక్కనే పడుకున్నారు కూడా. ఈ ఒక్కరోజు భిక్షగాడి దీక్షతో తనకు జీవితం అంటే ఏమిటో అర్థమైందని ఎమ్మెల్యే పరాగ్ షా చెబుతున్నారు.
Man Infra MD & promoter Parag Shah, who has a net worth of over ₹3,383 crore, recently went undercover as a beggar near Ghatkopar station.— Ishan Tanna ???????? (@IshanTanna1) September 14, 2026
He changed his clothes and appearance, sat by the roadside and asked people for help.
Some stopped and helped. Many just walked past… pic.twitter.com/SuIOtzvvAY