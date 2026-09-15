  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. జాతీయ వార్తలు
  4. Why Maharastra MLA with Rs 3300 crore net worth became a beggar
Written By ఐ వెెంకట్ ఐ వెెంకట్
Last Updated : Tuesday, 15 September 2026 (11:30 IST)

రూ. 3300 కోట్లకు అధిపతి, భిక్షగాడిలా అయ్యాడు, ఎందుకు?, వీడియో

BJP MLA Parag shah
Written By: ఐ వెెంకట్
Updated: Tue, 15 Sep 2026 (11:30 IST)
google-news
ఆయన నికర ఆస్తి విలువ సుమారుగా రూ. 3300 కోట్లకు పైమాటే. ఐతే భిక్షగాడిలా అయిపోయారు. మహారాష్ట్ర లోని ముంబై నగర వీధుల్లో భిక్షమెత్తుకుంటూ కనిపించారు. ఇంతకీ ఆయన అలా అయిపోవడానికి కారణం ఏమిటి... తెలుసుకుందాము.
 
మహారాష్ట్ర భాజపా ఎమ్మెల్యే పరాగ్ షా ఆస్తిపరంగా ఆయనకు రూ. 3300 కోట్లు వుంది. ఐతే ఇటీవల ఆయన భిక్షమెత్తుకుంటూ ముంబై నగర వీధుల్లో తిరుగుతూ కనిపించారు. ఈ వీడియోలు కాస్త సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి. ఈ విషయం తెలుసుకున్న ప్రజలు, పార్టీ కార్యకర్తలు ఆశ్చర్యపోయారు. అసలు ఆయనకు ఈ పరిస్థితి ఎందుకు వచ్చిందని ఆరా తీసారు. దీనితో అసలు విషయం బైటపడింది.
 
ఎమ్మెల్యే పరాగ్ షాను ఒకరోజు భిక్షగాడిలా గడిపి జీవితం తెలుసుకోమని సూచించారట. దాంతో ఎమ్మెల్యే తన దుస్తులు మార్చుకుని భిక్షగాడిలా వేషం వేసుకుని నగర వీధుల్లో ఉదయం నుంచి రాత్రి వరకూ తిరిగారు. దొరికినది తింటూ, ఎవరైనా దానం చేసింది తింటూ రోడ్లపై తిరుగుతూ, రోడ్ల పక్కనే పడుకున్నారు కూడా. ఈ ఒక్కరోజు భిక్షగాడి దీక్షతో తనకు జీవితం అంటే ఏమిటో అర్థమైందని ఎమ్మెల్యే పరాగ్ షా చెబుతున్నారు.
About Writer
ఐ వెెంకట్
నేషనల్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీ(NIFT) హైదరాబాదులో సిపిఎఫ్‌సి కోర్సు చేసారు. జర్నలిజంలో రెండు దశాబ్దాలకు పైగా అనుభవం. కవితలు, కథలు రాస్తుంటారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలలో పనిచేసారు..... మరింత చదవండి
తర్వాతి కథనం
నాగోలులో రౌడీషీటర్ నయీమ్‌ హత్య

Ramyakrishna :ఒక్క చూపు... ఆ ఫ్రేమ్ అంతా ఆమెదే.. అంటూ మంచు మనోజ్ ప్రశంస

Ramyakrishna :ఒక్క చూపు... ఆ ఫ్రేమ్ అంతా ఆమెదే.. అంటూ మంచు మనోజ్ ప్రశంససీనియర్ నటి రమ్యక్రిష్ణ తో కలిసి నటించడం అంటే తనకు దక్కిన గౌరవంగా భావిస్తున్నానంటూ మంచు మనోజ్ తన మనసులోని మాటను ఆవిష్కరించారు. నేడు ఆమె పుట్టినరోజు సందర్భంగా తన సోషల్ మీడియాలో డేవిడ్ రెడ్డి సినిమాలో ఆమె లుక్ ను విడుదల చేశారు. ఒక్క చూపు... ఆ ఫ్రేమ్ అంతా ఆమెదే అంటూ ఆమె తీక్షమైన లుక్ గురించి వ్యాఖ్యానించారు.

Samantha Ruth Prabhu: శ్రీచక్ర యంత్రంతో సమంత సీమంతం Photos

Samantha Ruth Prabhu: శ్రీచక్ర యంత్రంతో సమంత సీమంతం Photosటాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్ సమంత రూత్ ప్రభు తన భర్త రాజ్ నిడిమోరుతో కలిసి జరుపుకున్న సంప్రదాయ సీమంతం వేడుకకు సంబంధించిన ఫోటోలు నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి. కాబోయే తల్లి అయిన సమంత శ్రీ చక్ర యంత్రంతో పవిత్ర కేంద్రంలో కూర్చుని జరుపుకునే ఆచారాన్ని ఆమె వివరంగా వివరించారు. ఆధ్యాత్మిక ప్రయాణంలోని వివిధ దశలకు ఆ యంత్రంలోని తొమ్మిది ఆవరణలు ప్రతీకలని ఆమె తన పోస్ట్‌లో పేర్కొన్నారు. ఆ యంత్రం మధ్యలో ఉండే బిందువు సృష్టికి మూలాధారానికి చిహ్నంగా నిలుస్తుంది. సమంత ఈ పురాతన ఆచారాల పట్ల తన గాఢమైన గౌరవాన్ని వ్యక్తం చేశారు.

Dr. Rajendra Prasad: అందరి కథ. క్లైమాక్స్ సీన్లో ఆర్టిస్టులూ కన్నీరు పెట్టుకున్నారు : డా. రాజేంద్రప్రసాద్

Dr. Rajendra Prasad: అందరి కథ. క్లైమాక్స్ సీన్లో ఆర్టిస్టులూ కన్నీరు పెట్టుకున్నారు : డా. రాజేంద్రప్రసాద్డా. రాజేంద్రప్రసాద్, పృథ్వీరాజ్, కేదార్ శంకర్, మణిచందన, అన్నపూర్ణమ్మ, సన్నీ అఖిల్, విరాట్, సాయి ప్రణీత్, శ్రీలు, ప్రత్యూష, రెహానా ప్రధాన పాత్రల్లో మహేష్ చంద్ర దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘పిఠాపురంలో… అలా మొదలైంది’. ఈ సినిమాని మహేష్ చంద్ర సినిమా టీమ్, ఎవర్ గ్రీన్ ఎపిక్ సినిమా సంయుక్త నిర్మాణంలో దుండిగళ్ళ బాలకృష్ణ, ఆకుల సురేష్ పటేల్, ఎఫ్.ఎం. మురళి (గోదారి కిట్టయ్య) నిర్మించారు. ప్రైమ్ షో ఎంటర్టైన్మెంట్ సెప్టెంబర్ 18న విడుదల చేయనుంది. ఈ క్రమంలో సుమన్ చిత్ర టీజర్‌ను విడుదల చేశారు.

Rukmini Vasanth: లేడీ ఓరియెంట్ కథతో మాలాశ్రీ, రుక్మిణి వసంత్ చిత్రం మంగళ గౌరీ

Rukmini Vasanth: లేడీ ఓరియెంట్ కథతో మాలాశ్రీ, రుక్మిణి వసంత్ చిత్రం మంగళ గౌరీమాలాశ్రీ, రుక్మిణి వసంత్ కాంబినేషన్ లో మంగళ గౌరీ చిత్రం రూపొందుతోంది.ఇందుకు సంభందించిన వివరాలను వినాయకచవితినాడు చిత్ర యూనిట్ వెల్లడించింది. 'గౌరీ గణేశ హబ్బ' శుభాకాంక్షలతో విడుదలైన ఫస్ట్-లుక్ పోస్టర్‌లో, రుక్మిణి తన తొలి పోలీస్ పాత్రలో తెల్లటి స్కూటర్‌పై గంభీరమైన ముఖంతో కూర్చొని ఉండగా, మాలాశ్రీ ఆమె పక్కన నీలిరంగు డ్రెస్, నారింజ రంగు స్కార్ఫ్‌తో నిలబడి ఉంది.

Mani Sharma :క్రేజీ చిత్రం లీసా లోకి మెలోడీ బ్రహ్మ మణిశర్మ ఎంట్రీ

Mani Sharma :క్రేజీ చిత్రం లీసా లోకి మెలోడీ బ్రహ్మ మణిశర్మ ఎంట్రీనటి అనన్య నాగళ్ళ కథానాయికగా నటిస్తున్న లీసా చిత్ర స్క్రిప్ట్, కాన్సెప్ట్ విన్న వెంటనే మణిశర్మ పూర్తి ఇంప్రెస్ అయ్యారు. కథలోని సరికొత్త వినూత్నతను మెచ్చి, స్వయంగా పాటలను మరింత ఉన్నతంగా తీర్చిదిద్దే బాధ్యతను తీసుకుంటూ ఈ చిత్రానికి సంగీత దర్శకుడిగా వ్యవహరించేందుకు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చారు. మణిశర్మ గారి అద్భుతమైన స్వరాలు, నేపథ్య సంగీతం 'లీసా' చిత్రాన్ని మరో ఉన్నత స్థాయికి తీసుకెళ్లడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది.