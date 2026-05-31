పంజాబ్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో అంతర్గత కమ్ములాటలు
పంజాబ్ రాష్ట్రంలో వచ్చే యేడాది అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరుగనున్నాయి. ఈ ఎన్నికలకు సిద్ధం కావాల్సిన కాంగ్రెస్ నేతలు ఇపుడు అంతర్గత కుమ్ములాటలతో సతమతమవుతున్నారు. ఇటీవల జరిగిన మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో పార్టీ ఘోర పరాజయం పాలైంది. ఇటీవల జరిగిన స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో అధికార ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ (ఆప్) ఏకంగా 958 వార్డులను గెలుచుకుని ప్రభంజనం సృష్టించింది. మరోవైపు, కాంగ్రెస్ కేవలం 397 వార్డులతో సరిపెట్టుకుని చతికిలపడింది. ఈ ఓటమికి గల కారణాలపై విశ్లేషించాల్సిన నేతల మధ్య ఇపుడు వర్గపోరు తీవ్రస్థాయికి చేరింది.
ముఖ్యంగా, 2027 అసెంబ్లీ ఎన్నికలే లక్ష్యంగా అడుగులు వేయాల్సిన తరుణంలో, స్థానిక ఫలితాలు పార్టీలో పెను ప్రకంపనలు సృష్టిస్తున్నాయి. ఈ కుమ్ములాటలు 2022 అసెంబ్లీ ఎన్నికల నాటి చేదు జ్ఞాపకాలను గుర్తుచేస్తున్నాయి.
ముఖ్యమంత్రి భగవంత్ మాన్ ప్రభుత్వంపై ఉన్న వ్యతిరేకతను ఓట్లుగా మలచుకోవడంలో రాష్ట్ర నాయకత్వం విఫలమైందంటూ అసంతృప్త నేతలు గళం విప్పుతున్నారు. ముఖ్యంగా, పంజాబ్ కాంగ్రెస్ కమిటీ (పీసీసీ) అధ్యక్షుడు అమరీందర్ సింగ్ రాజా వారింగ్ నాయకత్వంపై తీవ్ర విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. ఆయన సొంత నియోజకవర్గం 'గిద్దర్బాహా'లో కాంగ్రెస్ కేవలం 2 వార్డులకే పరిమితం కాగా, ఆప్ 17 వార్డులను కైవసం చేసుకోవడం ఆయన ప్రత్యర్థులకు బలమైన అస్త్రంగా మారింది.
ఈ ఓటమి నేపథ్యంలో పార్టీలో పదవుల కోసం కుమ్ములాటలు మొదలయ్యాయి. మాజీ సీఎం చరణ్ జిత్ సింగ్ చన్నీ, సీనియర్ నేత రాణా గుర్జీత్ సింగ్ వంటి నేతలు తమ తమ ప్రాంతాల్లో మెరుగైన ఫలితాలు సాధించి కొత్త శక్తి కేంద్రాలుగా ఎదుగుతున్నారు. దీంతో పీసీసీ అధ్యక్ష పదవి, శాసనసభాపక్ష నేత (ఎల్పీపీ) పదవులపై పలువురు కన్నేశారు. ప్రస్తుత ఎలీపీ ప్రతాప్ సింగ్ బాజ్వాకు పీసీసీ బాధ్యతలు అప్పగిస్తే, ఆ స్థానం కోసం త్రిప్త రాజేందర్ బాజ్వా, పర్గత్ సింగ్ వంటి నేతలు పోటీ పడుతున్నారు.
తన మాజీ భార్య, సినీ హీరోయిన్ సమంతను ప్రముఖ నటుడు అక్కినేని నాగచైతన్య మోసం చేసినట్టు సోషల్ మీడియా వేదికగా నెటిజన్లు ట్రోల్స్ చేస్తున్నారు. ఇవి రోజురోజుకూ పెరిగిపోతున్నాయి. దీంతో నాగచైతన్య కోర్టుకెక్కారు. తన వ్యక్తిగత హక్కుల పరిరక్షణ కోసం ఢిల్లీ హైకోర్టును ఆశ్రయించారు. నటి సమంత రుత్ ప్రభుతో తన గత బంధాన్ని ఉద్దేశించి కొన్ని వెబ్సైట్లు, యూట్యూబ్ ఛానెళ్లు చేస్తున్న అసత్య ప్రచారానికి అడ్డుకట్ట వేయాలని కోరుతూ ఆయన పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. ఈ పిటిషన్ను విచారణకు స్వీకరించిన జస్టిస్ జ్యోతి సింగ్ నేతృత్వంలోని ధర్మాసనం నాగచైతన్య ప్రతిష్టకు భంగం కలిగించేలా ఆయన పేరు, ఫోటోలు, వీడియోలను వినియోగించవద్దంటూ మధ్యంతర ఉత్తర్వులు జారీచేస్తూ పలు వెబ్సైట్లకు నోటీసులు జారీచేసింది.
టాలీవుడ్ నిర్మాత, నటుడు బండ్ల గణేశ్ మరోమారు ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. తాను దేవుడుగా భావించే పవర్ స్టార్, ఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ క్యారెక్టర్, నైజాన్ని, నిజాయితీని ప్రపంచానికి తెలియజెప్పేందుకు వేయి కళ్లతో ఎదురు చూస్తున్నట్టు పేర్కొన్నారు. పవన్ గురించి మనసు విప్పి మాట్లాడే అవకాశం కోసం తాను ఎంతో ఆతృతగా ఎదురుచూస్తున్నానని ఆయన అన్నారు. ఆ రోజు వచ్చినపుడు పవన్ గొప్ప మనసు, వ్యక్తిత్వం గురించి తనకు తెలిసిన నిజాలను ప్రపంచం ముందు గర్వంగా చెబుతానని పేర్కొన్నారు.
ఇటీవల తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో సినీ నటుడు విజయ్ పార్టీ టీవీకె ఘన విజయం సాధించడం, ఆయన ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణం చేయడం తెలిసిన విషయమే. ఈ నేపధ్యంలో విజయ్కి సంబంధించిన పాత వీడియో ఒకటి సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ఈ వీడియోలో మెగాస్టార్ చిరంజీవి బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ ఇంద్ర చిత్రంలోని వీణ పాటకు తమిళ నటుడు జోసెఫ్ విజయ్ స్టెప్పులు వేయడం కనబడుతోంది. విజయ్ అలా డ్యాన్స్ చేస్తుండగా ఆ నృత్యాన్ని చిరంజీవితో పాటు పవన్ కల్యాణ్, మహేష్ బాబు వీక్షిస్తున్నట్లు వీడియో వున్నది.
సంపంగి,16 వంటి చిత్రాలకు చార్ట్ బస్టర్ మ్యూజిక్ అందించిన ఘంటాడి కృష్ణ స్వీయ సంగీత దర్శక నిర్మాణంలో రూపొందిన చిత్రం 'రిస్క్'. సందీప్ అశ్వ, సన్యా ఠాకూర్ ప్రధాన పాత్రలు పోషించారు. ఇప్పటికే విడుదలైన పాటలకు మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. జూన్ రెండో వారంలో ఈ సినిమా రిలీజ్ చేయడానికి సన్నాహలు చేస్తున్నారు. ఈ సందర్భంగా మేకర్స్ ట్రైలర్ లాంచ్ ఈవెంట్ నిర్వహించారు. ఎమ్మెల్సీ మధుసూదనాచారి ఈ వేడుకలో ముఖ్య అతిధిగా పాల్గొన్నారు.
శరణ్య-సుధీక్ష సమర్పణలో స్కంద ఫిల్మ్స్ బ్యానర్ మీద ‘మన డాక్టర్ బాబే’ అనే సినిమాని కృతాక్షి నిర్మిస్తున్నారు. ఈ మూవీతో శ్రీ స్కంద హీరోగా పరిచయం అవుతున్నారు. ఈ సినిమాకి చలపతి కుమార్ పువ్వల స్కోరీ, స్క్రీన్ ప్లే అందిస్తూ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో శనివారం నాడు టీజర్ను విడుదల చేశారు. ఈ మేరకు నిర్వహించిన టీజర్ లాంచ్ ఈవెంట్కు వీఎన్ ఆదిత్య ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేశారు.