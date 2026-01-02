ఏపీకి రాహుల్ గాంధీ, ప్రియాంక, సోనియా గాంధీ.. ఎందుకు?
సీనియర్ కాంగ్రెస్ నాయకులు సోనియా గాంధీ, రాహుల్ గాంధీ, ప్రియాంక గాంధీ ఆంధ్రప్రదేశ్ను సందర్శించనున్నారు. మహాత్మా గాంధీ జాతీయ గ్రామీణ ఉపాధి హామీ పథకం పేరును మార్చాలన్న కేంద్రం ఇటీవలి నిర్ణయంతో ఈ పర్యటన ముడిపడి ఉంది. ఈ పథకం పేరు మార్పును కాంగ్రెస్ తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తోంది.
ఇది మహాత్మా గాంధీ గుర్తింపును తొలగిస్తుందని కాంగ్రెస్ వాదిస్తోంది. ఈ మార్పు కేవలం కొత్త పేరు పెట్టడం మాత్రమే కాదని, గ్రామీణ పేదల కోసం ఉద్దేశించిన ఒక చారిత్రాత్మక సంక్షేమ పథకం నుండి గాంధీ విలువలను తుడిచిపెట్టే ప్రయత్నమని కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు అంటున్నారు.
మహాత్మా గాంధీ జాతీయ గ్రామీణ ఉపాధి హామీ పథకం పేరును మార్చాలన్న కేంద్రం నిర్ణయాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ.. కాంగ్రెస్ నిరసన సభ అనంతపురం జిల్లాలోని సింగనమల నియోజకవర్గంలోని బండ్లపల్లి గ్రామంలో ఫిబ్రవరి 2న జరగనుంది. ఈ ప్రదేశానికి బలమైన ప్రతీకాత్మక ప్రాముఖ్యత ఉంది.
దివంగత ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి హయాంలో, 2006 ఫిబ్రవరి 2న ఇదే గ్రామంలో అప్పటి ప్రధానమంత్రి మన్మోహన్ సింగ్, యూపీఏ చైర్పర్సన్ సోనియా గాంధీ చేతుల మీదుగా ఉపాధి హామీ పథకం ఆంధ్రప్రదేశ్లో ప్రారంభించబడింది.
గత రెండు దశాబ్దాలుగా ఈ పథకం కోట్లాది గ్రామీణ కుటుంబాలకు జీవనోపాధి కల్పించిందని కాంగ్రెస్ నాయకులు హైలైట్ చేస్తున్నారు. అదే తేదీని, అదే వేదికను ఎంచుకోవడం ద్వారా, కేంద్రం నిర్ణయానికి వ్యతిరేకంగా ఒక బలమైన సందేశాన్ని పంపాలని కాంగ్రెస్ భావిస్తోంది.
ఇంకా ఈ పథకం యొక్క మూలాలను ప్రజలకు గుర్తు చేయాలని పార్టీ కోరుకుంటోంది. ఈ సమావేశంలో కాంగ్రెస్ నాయకత్వం తమ భవిష్యత్ వ్యూహాలను, నిరసన ప్రణాళికలను కూడా వివరించే అవకాశం ఉంది.