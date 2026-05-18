విజయ్ సీఎం అయితే నాకు అసూయ ఎందుకు, అతడు నాకంటే 25 ఏళ్లు చిన్నవాడు: రజినీకాంత్
విజయ్ ముఖ్యమంత్రి అయినందుకు తానేదో అసూయ చెందుతున్నానంటూ కొందరు చేస్తున్న వ్యాఖ్యలను సూపర్ స్టార్ రజినీకాంత్ కొట్టిపారేశారు. తను రాజకీయాలను వదిలేసి చానాళ్లయ్యిందనీ, ఒకవేళ రాజకీయాల్లో వుంటే ఆ పరిస్థితి వేరు అన్నారు. కమల్ హాసన్ సీఎం అయితే ఏదైనా కాస్త అసూయ చెందేవాడినేమో... వాస్తవానికి అది కూడా వుండదు అన్నారు. విజయ్ కి నాకు మధ్య చాలా ఏజ్ గ్యాప్ వుంది, అతడికి నాకూ మధ్య కనీసం 25 సంవత్సరాల వయసు తేడా వుంది. అట్లాంటిది అతడిని చూసి నేను ఎందుకు అసూయ చెందుతాను, నేనైతే అలా ఆలోచన చేసే మనిషిని కాదు. ఎవరైనా నాతో పోల్చుకుంటే నేనేమీ చేయలేను అంటూ చెప్పారు.
ఇంకా ఆయన మాట్లాడుతూ... రెండు ప్రధాన పార్టీలను ఎదుర్కొని ఆయన ముఖ్యమంత్రి అయ్యారు. ఇటీవల ఎయిర్పోర్టులో నేను విజయ్ విజయంపై స్పందించలేదని అంటున్నారు. ఓ వ్యక్తి తన ఫోన్లో రికార్డు చేస్తూ.. విజయ్ గురించి అడిగారు. అందుకే నేను నవ్వి, వెళ్లిపోయా. విజయ్కు నేను అప్పటికే శుభాకాంక్షలు తెలిపా. నేను రాజకీయాల నుంచి వైదొలిగి చాలా కాలమైంది అని పేర్కొన్నారు.
తనకు అవకాశం వచ్చినపుడు రాజకీయాల్లోకి వచ్చివుంటే ఖచ్చితంగా విజయం సాధించివుండేవాడినని చెప్పారు. విజయ్ సీఎం కావడాన్ని తాను కుళ్లుకోలేదన్నారు. ఒకవేళ కమల్ హాసన్ సీఎం అయివుంటే కుళ్లుకునివుండేవాడినేమో అని నవ్వుతూ అన్నారు.
ప్రస్తుతం మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకుంటున్న ప్రతిభావంతులైన నటుల్లో రాగ్ మయూర్ ఒకరు. విభిన్నమైన కథలను ఎంచుకుంటూ తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు సంపాదించుకున్న ఆయన..తన 2021 బ్లాక్బస్టర్ చిత్రం ‘సినిమా బండి ఈనెలతో ఐదేళ్లు పూర్తి చేసుకుంటుండటంపై ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. ఈ అవకాశం ఇచ్చిన దర్శకుడు ప్రవీణ్ కండ్రేగులకు, నిర్మాతలు రాజ్ నిడిమోరు, కృష్ణ డి.కెలకు ఆయన కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.
ప్రముఖ గేయ రచయిత జొన్నవిత్తుల రామలింగేశ్వరరావు దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న చిత్రం లలిత. ఈ సినిమాను కాస్మిక్ పవర్ క్రియేట్స్ LLP బ్యానర్పై పి. సుధీర్ రాజు, డి. వైష్ణవి నేహా నిర్మిస్తున్నారు. ఈ చిత్రంతో నందిని హీరోయిన్గా, అభిలాష్ పీలా, అఖిల్ వివాన్ హీరోలుగా పరిచయమవు తున్నారు. "లలిత" చిత్రానికి సంగీతాన్ని మ్యూజికల్ డ్యుయో మణి, నాగరాజు అందిస్తున్నారు. నాగరాజు ప్రముఖ వేణువాదకుడు కాగా, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి కళారత్న, వేణుగాన విశారద” పురస్కారాలు అందుకోవడం విశేషం.
'రా కింగ్' మంచు మనోజ్ నటిస్తున్న కొత్త సినిమా "డేవిడ్ రెడ్డి". ఈ సినిమాను వెల్వెట్ సోల్ మోషన్ పిక్చర్స్, ట్రూ రాడిక్స్ బ్యానర్స్ పై నల్లగంగుల వెంకట్ రెడ్డి, భరత్ మోటుకూరి నిర్మిస్తున్నారు. డైరెక్టర్ హనుమా రెడ్డి యక్కంటి రూపొందిస్తున్నారు. బ్రిటీష్ కాలం నాటి బ్యాక్ డ్రాప్ తో ఇంటెన్స్ యాక్షన్ డ్రామా కథతో భారీ పాన్ ఇండియా చిత్రంగా "డేవిడ్ రెడ్డి" సినిమా తెరకెక్కుతోంది. తెలుగు, హిందీ, తమిళ, మలయాళ, కన్నడలో రూపొందుతున్న ఈ చిత్రం నుంచి క్రేజీ అప్డేట్ ఇచ్చారు మేకర్స్.
టాలీవుడ్ నటి శ్రీలీల భారత క్రికెట్ జట్టు క్రికెటర్ తిలక్ వర్మతో రిలేషన్లో ఉన్నట్టు వార్తలు వస్తున్నాయి. సోషల్ మీడియా వేదికగా విస్తృతంగా ప్రచారం సాగుతోంది. అయితే, ఈ వార్తల్లో ఎలాంటి నిజం లేదని శ్రీలీల సన్నిహిత వర్గాలు పేర్కొంటున్నాయి. పైగా, వీరిద్దరూ ఇంతవరకు కలుసుకోలేదని వివరణ ఇస్తున్నాయి. అలాగే, శ్రీలీల తల్లి డాక్టర్ సరస్వతి కూడా ఈ వార్తలను కొట్టిపారేశారు. ఈ పుకార్లలో ఏమాత్రం నిజం లేదని స్పష్టం చేశారు.