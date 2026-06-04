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లంచం ఇవ్వలేదన్న కోపంతో అతికిన ఎముకలు విరగ్గొట్టిన వైద్యుడు.. ఎక్కడ?
'వైద్యో నారాయణో హరి' అని అంటారు. అంటే ప్రాణం పోసే శక్తి ఉన్న వైద్యుడు.. భగవంతుడితో సమానమని అర్థం. అలాంటి పవిత్రమైన వృత్తిలో ఉండి అత్యంత అమానుషంగా ప్రవర్తించాడో వైద్యుడు. కాపాడాల్సిన చేతులతోనే.. ఓ బాలిక కాలికి తీవ్ర గాయం చేశాడు. లంచం ఇవ్వలేదన్న కోపంతో తాను అతికించిన ఎముకను తనే విరగ్గొట్టి పైశాచిక ఆనందం పొందాడు. సభ్య సమాజానికి దిగ్భ్రాంతి కలిగించే ఈ ఘటన బీజేపీ పాలిత రాష్ట్రాల్లో ఒకటైన ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో జరిగింది.
తాజగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే, ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని ముజఫర్పూర్ ప్రాంతానికి చెందిన రేష్మ అనే మహిళకు కొన్నేళ్లక్రితమే భర్త మరణించారు. అప్పటినుంచి తన 14 ఏళ్ల కుమార్తెతో కలిసి ఒంటరిగా జీవిస్తోంది. మానసిక స్థితి సరిగా లేని ఆ బాలికకు నెలన్నర కిందట గాయమైంది. ఎడమకాలిలో ఎముక విరగడంతో శస్త్రచికిత్స కోసం జిల్లా ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి కుమార్తెను తీసుకెళ్లింది. అయితే, అక్కడ ఆసుపత్రి సిబ్బంది రూ.25 వేలు లంచం డిమాండ్ చేశారు. తన ఆర్థిక పరిస్థితి బాగాలేదని, అంత డబ్బు ఇచ్చుకోలేనని చెప్పినా సర్జరీకి వారు ససేమిరా అన్నారు.
దీంతో సాయం కోసం రేష్మ జిల్లా మేజిస్ట్రేట్ను ఆశ్రయించారు. స్పందించిన యంత్రాంగం.. ఆ బాలికకు ఉచిత చికిత్సను అందించాలని సంబంధిత జిల్లా ఆసుపత్రిని ఆదేశించింది. కానీ, జిల్లా మేజిస్ట్రేట్ ఆదేశాలను హాస్పిటల్ సిబ్బంది పట్టించుకోకుండా లంచం ఇవ్వాల్సిందేనని పట్టుబట్టారు. అతి కష్టమ్మీద రేష్మ రూ.8 వేలు చెల్లించారు. అనంతరం చతుర్వేది అనే వైద్యుడు ఆ బాలికకు సర్జరీ చేశాడు. మళ్లీ ఆసుపత్రికి వచ్చినప్పుడు మిగతా మొత్తాన్ని చెల్లించాలని కరాఖండీగా చెప్పాడు.
అయితే, ఆ డబ్బును రేష్మ ఇవ్వలేకపోవడంతో పరీక్షల కోసం పిలిచి ఆ వైద్యుడు దారుణంగా ప్రవర్తించాడు. బాలిక నడవగలుతుందో, లేదో అని పరీక్షిస్తానంటూ.. ఆమె కాలిని గట్టిగా మెలిపెట్టాడు. ఆ చిన్నారి అరుస్తున్నా వినకుండా కాలిని అటూఇటూ తిప్పుతూ ఎముకను సరిచేస్తున్నానంటూ నమ్మబలికాడు. ఇంటికెళ్లాక కూడా ఆ బాలిక నొప్పితో విలవిల్లాడటంతో రేష్మ ఆమెను మరో ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లారు. అక్కడ ఎక్స్రే తీయగా ప్రభుత్వాసుపత్రి వైద్యుడి నిర్వాకం బయటపడింది.
సర్జరీ చేసి అతికించిన ఎముక మళ్లీ విరిగినట్లు రిపోర్టుల్లో తేలింది. డాక్టర్ ఉద్దేశపూర్వకంగా తన కుమార్తె కాలిని విరగొట్టారంటూ రేష్మ ఆవేదన వ్యక్తంచేశారు. ఆమె బంధువులు దీనిపై నిరసనకు దిగడంతో ముజఫర్నగర్ చీఫ్ మెడికల్ ఆఫీసర్ సదరు వైద్యుడిపై విచారణకు ఆదేశించారు. బాధ్యులపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని బాధిత కుటుంబానికి హామీ ఇచ్చారు.
యూట్యూబర్ రామ నందన, ఆమె భర్త మధుకర్లపై కేసు
నందూస్ వరల్డ్ అనే ప్రముఖ యూట్యూబ్ ఛానెల్ను నిర్వహిస్తున్న, యూకే కేంద్రంగా పనిచేసే యూట్యూబర్ రామ నందన, ఆమె భర్త జగర్లమూడి మధుకర్లపై మోసం ఆరోపణలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. విదేశాలలో ఉద్యోగాలు, వీసా పునరుద్ధరణలు కల్పిస్తామనే హామీతో వ్యక్తుల నుండి భారీ మొత్తంలో డబ్బు వసూలు చేసి, ఆ తర్వాత తాము వాగ్దానం చేసిన సేవలను అందించడంలో విఫలమయ్యారని ఈ దంపతులపై ఆరోపణలు ఉన్నాయి
నటి త్రిషకు వేసవి గిఫ్ట్ హ్యాంపర్ పంపిన ఉపాసన.. ఏంటది?
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పొత్తుతో వస్తున్నారా, సింగిల్గానా? పవన్పై ప్రకాష్ రాజ్ ట్వీట్: నీకెందుకురా అంటూ బండ్ల గణేష్ ఫైర్
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