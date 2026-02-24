భర్తను కాపాడేందుకు భార్య రూ.8 లక్షలు అప్పు చేసి ఎయిర్ అంబులెన్స్, విమానం కూలింది
ఝార్ఖండ్ రాజధాని రాంచీలోని హోటల్ యజమాని సంజయ్ కుమార్ అగ్నిప్రమాదంలో తీవ్ర గాయాలపాలయ్యారు. ఆయన శరీరం 65 శాతం కాలిపోయింది. దీనితో మెరుగైన చికిత్స కోసం ఢిల్లీ వెళ్లాలని స్థానిక వైద్యులు తెలియజేసారు. దీనితో సంజయ్ భార్య అర్చన అప్పటికప్పుడు రూ. 8 లక్షలు అప్పు తీసుకుని గాయపడిన తన భర్తను రెడ్ బర్డ్ ఎయిర్వేస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్కి చెందిన ఎయిర్ అంబులెన్సులో ఢిల్లీకి తీసుకుని వెళ్లేందుకు సిద్ధమయ్యారు.
అర్చనతో పాటు మరో కుటుంబ సభ్యుడు, ఇద్దరు వైద్య సిబ్బంది, ఇద్దరు పైలెట్లు బైలుదేరారు. ఐతే విమానం టేకాఫ్ అయిన తర్వాత కొంత సమయానికి వాతావరణం ప్రతికూలంగా వుండటంతో విమానాన్ని కోల్ కతాకు మళ్లించాలని డీజీసీఎ సూచన చేసింది. ఆ సూచన చేసిన కొద్ది క్షణాలకే విమానం మంగళవారం రాత్రి గం.7.34 నిమిషాలకు ఏటీసీతో సంబంధాలను కోల్పోయింది. ఆ తర్వాత ఈ ఎయిర్ అంబులెన్స్ కుప్పకూలింది. ఇందులో వున్న ఏడుగురు వ్యక్తులు దుర్మరణం చెందారు.
ఈ ప్రమాదంపై జార్ఖండ్ ఆరోగ్య మంత్రి డాక్టర్ ఇర్ఫాన్ అన్సారీ, డిప్యూటీ కమిషనర్, సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీస్, సివిల్ సర్జన్లతో సమావేశం నిర్వహించారు. ఛత్రా జిల్లాలో జరిగిన ఎయిర్ అంబులెన్స్ ప్రమాదంలో మృతుల కుటుంబాలకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అన్ని విధాలుగా సహాయం, పరిహారం అందిస్తామని హామీ ఇచ్చింది.