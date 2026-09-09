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  4. Will also kill her sugar daddy : Guwahati man who killed wife, kept head in fridge; says he has no regrets
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Wednesday, 9 September 2026 (10:04 IST)

అక్రమ సంబంధం పెట్టుకున్న భార్య - తల తెగనరికి ఫ్రిజ్‌లా దాచిన భర్త

assam cab driver
Written By: ఠాగూర్
Updated: Wed, 9 Sep 2026 (10:04 IST)
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అస్సాం రాష్ట్ర రాజధాని గౌహతిలో దారుణం జరిగింది. ఓ క్యాబ్ డ్రైవర్ కిరాతక చర్యకు పాల్పడ్డారు. అక్రమ సంబంధం పెట్టుకున్న తన  భార్య తల తెగనరికాడు. ఆ తర్వాత ఆ తలను ఫ్రిజ్‌లో దాచిపెట్టి, నేరుగా పోలీస్ స్టేషన్‌కు వెళ్లి లొంగిపోయాడు. తాను చేసిన చర్యపై ఏమాత్రం పశ్చాత్తాపం లేదని వెల్లడించాడు. తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే, 
 
వివాహేతర సంబంధం పెట్టుకుందనే అనుమానంతో ఓ భర్త కట్టుకున్న భార్యను అత్యంత కిరాతకంగా హత్య చేశాడు. ఆమె తలను నరికి ఫ్రిజ్లో దాచి పైశాచిక ఆనందం పొందాడు. ఈ దారుణ ఘటన అస్సాంలోని గువాహటిలో చోటుచేసుకుంది. అంతేకాదు, తాను చేసిన నేరానికి ఏమాత్రం పశ్చాత్తాపం లేదని, జైలు నుంచి బయటకు వస్తే ఆమె ప్రియుడిగా అనుమానిస్తున్న వ్యక్తిని కూడా చంపుతానని పోలీసుల ఎదుట హెచ్చరించడం సంచలనం రేపుతోంది.
 
పోలీసుల కథనం మేరకు గౌహతికి చెందిన రామానుజ్ గోస్వామి అనే వ్యక్తి క్యాబ్ డ్రైవరుగా పనిచేస్తున్నాడు. అతడికి గతేడాది సెప్టెంబర్ 22న రియా తాలూక్ర్ గోస్వామి (25)తో వివాహమైంది. బెల్టోలా ప్రాంతంలోని ఓ ఫ్లాట్‌లో ఉంటున్నారు. అయితే, తన భార్యకు వేరొకరితో వివాహేతర సంబంధం ఉందనే అనుమానంతో రామానుజ్ తరచూ ఆమెతో గొడవపడేవాడు. 
 
ఈ క్రమంలో సెప్టెంబరు 3వ తేదీ సాయంత్రం మొదలైన వాగ్వివాదం 4వ తేదీ తెల్లవారుజాము వరకు కొనసాగింది. తీవ్ర ఆగ్రహానికి లోనైన రామానుజ్, ఇంట్లో ఉన్న పెద్ద కత్తితో భార్యపై దాడి చేసి దారుణంగా హత్య చేశాడు. అనంతరం ఆమె తలను మొండెం నుంచి వేరు చేసి, ఓ ప్లాస్టిక్ కవరులో చుట్టి ఫ్రిజ్‌లో పెట్టాడు. ఆమె వేళ్లలో కొన్నింటిని కూడా నరికేశాడు.
 
రియా తల్లిదండ్రులు చనిపోగా, ఆమెకు ఒక అన్నయ్య ఉన్నాడు. దంపతుల నుంచి ఎలాంటి ఫోన్ కాల్స్ రాకపోవడంతో కుటుంబ సభ్యులకు అనుమానం వచ్చి పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చారు. పోలీసులు వారి ఇంటికి చేరుకుని చూడగా, లోపలి నుంచి దుర్వాసన రావడంతో తలుపులు పగలగొట్టి లోపలికి ప్రవేశించారు. అక్కడ పాక్షికంగా కుళ్లిపోయిన స్థితిలో ఉన్న రియా మృతదేహాన్ని గుర్తించారు. హత్య జరిగి 24 నుంచి 48 గంటలు గడిచి ఉంటుందని పోలీసులు ప్రాథమికంగా నిర్ధారించారు.
 
ఈ ఘటన తర్వాత రామానుజ్ గోస్వామి ఆదివారం రాత్రి పోలీసుల ఎదుట లొంగిపోయాడు. 'అవును, నేనే ఆమెను చంపాను. భవిష్యత్తులో నేను జైలు నుంచి బయటకు వస్తే, ఆమె 'షుగర్ డాడీ'ని కూడా నరికి చంపుతాను' అని పోలీసుల ఎదుట నిస్సంకోచంగా చెప్పాడు. అతడిని కోర్టులో హాజరుపరచగా, ఏడు రోజుల పోలీస్ కస్టడీకి అనుమతి లభించింది.  నిందితుడికి హెచ్ఐవీ, హెపటైటిస్-సి ఉన్నట్లు, గతంలో డీ-అడిక్షన్ సెంటర్లో చికిత్స తీసుకున్నట్లు కొన్ని నివేదికలు చెబుతున్నాయి. పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి, హత్యకు దారితీసిన పరిస్థితులు, వివాహేతర సంబంధం ఆరోపణలపై లోతుగా దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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