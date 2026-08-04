Trisha: ఉదయనిధి స్టాలిన్ అరెస్ట్.. త్రిష త్రిష అని వారు నినాదాలు చేస్తే.. నా తప్పేంటి?
తమిళనాడు ప్రతిపక్ష నాయకుడు, డీఎంకే నేత ఉదయనిధి స్టాలిన్ను చెన్నైలోని ఆయన ఇంట్లో పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ముఖ్యమంత్రి సి. జోసెఫ్ విజయ్కి వ్యతిరేకంగా తంజావూర్లో జరిగిన ఒక నిరసన కార్యక్రమంలో ఉదయనిధి చేసిన వ్యాఖ్యలు వివాదానికి దారి తీశాయి. ఈ సందర్భంగా సినీ నటి త్రిషపై ఉదయనిధి చౌకబారు వ్యాఖ్యలు చేయడం, సీఎం విజయ్కి, ఆ నటికి ఆపాదించేలా లైంగికపరమైన అర్థం వచ్చేలా కామెంట్ చేశారని ఆయనను అదుపులోకి తీసుకున్నారు.
Udhayanidhi
దీనిపై టీవీకే మహిళా వింగ్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయడంతో పాటు, జాతీయ మహిళా కమిషన్కు కూడా ఫిర్యాదులు అందాయి. దీనిపై ఉదయనిధిపై కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు, మంగళవారం పోలీసులు ఆయన్ని అరెస్ట్ చేశారు.
ఇకపోతే.. ఉదయనిధి స్టాలిన్పై బీఎన్ఎస్లోని సెక్షన్లు 61, 79, 192, 196, 296(b), 351(2), 352, అలాగే తమిళనాడు మహిళల వేధింపుల నిరోధక చట్టం'లోని సెక్షన్ 4, ఐటీ చట్టంలోని సెక్షన్ 67 కింద కేసులు నమోదు చేశారు. అదుపులోకి తీసుకున్న తర్వాత విలేకరులతో మాట్లాడిన ఉదయనిధి, తాను ఎటువంటి అభ్యంతరకర వ్యాఖ్యలు చేయలేదని స్పష్టం చేశారు.
ఎడిట్ చేసి, తప్పుదోవ పట్టించే కంటెంట్ను ప్రచారం చేయడం వల్లే ఈ వివాదం తలెత్తిందని ఉదయనిధి అన్నారు. "నేను అనని మాటలను అన్నట్లుగా చూపించడానికి కట్, కాపీ, పేస్ట్ పద్ధతిని ఉపయోగించి తప్పుడు వార్తలను ప్రచారం చేశారు. ఇలాంటి వాటికి భయపడే వ్యక్తిని నేను కాదు. దీనిని చట్టపరంగా ఎదుర్కొంటాను," అని ఉదయనిధి స్టాలిన్ పేర్కొన్నారు.
తనపై పోలీసులు తీసుకున్న చర్య ఒక హాస్యాస్పదమైన విషయం అని ఉదయనిధి వ్యాఖ్యానించారు. తంజావూరు సభలో ప్రసంగిస్తుండగా, అక్కడి జనం "త్రిష, త్రిష" అని నినాదాలు చేస్తూ ఉదయనిధి ప్రసంగానికి అంతరాయం కలిగించడంతో ఈ వివాదం మొదలైంది.
బ్రేకింగ న్యూస్.— Ravi Prakash Official (@raviprakash_rtv) August 4, 2026
త్రిషపై వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేసినందుకు ఉదయనిధి స్టాలిన్ అరెస్ట్
తమిళనాడు ప్రతిపక్ష నాయకుడు, సీనియర్ డీఎంకే నేత ఉదయనిధి స్టాలిన్ను చెన్నైలోని ఆయన ఇంట్లో పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు.
ముఖ్యమంత్రి సి. జోసెఫ్ విజయ్కి వ్యతిరేకంగా తంజావూర్లో జరిగిన ఒక నిరసన… pic.twitter.com/juErIE63Mu