టీవీకే చీఫ్ విజయ్ బాటలో రాజకీయాల్లోకి సినీ తారలు.. బరిలోకి జూనియర్ ఎన్టీఆర్?
టీవీకే చీఫ్ విజయ్ ఎన్నికల రంగ ప్రవేశం భారీ విజయం సాధించడంతో, పరిశ్రమల వ్యాప్తంగా చర్చలు మొదలయ్యాయి. దీంతో సినీ తారలు కూడా ఆయన బాటలోనే పయనించవచ్చనే ఆశలు రేకెత్తాయి. ప్రస్తుత తరం అగ్ర నటులలో, భవిష్యత్తులో రాజకీయాల్లోకి ప్రవేశించేందుకు ఎన్టీఆర్ జూనియర్ బలమైన పోటీదారుగా తరచుగా కనిపిస్తున్నారు.
ఎన్టీఆర్ జూనియర్కు గొప్ప వారసత్వం ఉంది. ఆయన తాత ఎన్.టి. రామారావు తెలుగుదేశం పార్టీని స్థాపించి 1983లో ఘన విజయం సాధించారు. ఆ తర్వాత ఆ పార్టీ చంద్రబాబు నాయుడు నాయకత్వంలోకి వచ్చింది. ఆయన ఇప్పటికీ పార్టీపై గట్టి పట్టు కలిగి ఉండగా, ఆయన కుమారుడు నారా లోకేష్ తదుపరి వారసుడిగా విస్తృతంగా పరిగణించబడుతున్నారు.
ఇలా వారసత్వ కథనం ఉన్నప్పటికీ, అభిమానులు తరచుగా ఎన్టీఆర్ జూనియర్నే పార్టీ వారసత్వానికి నిజమైన వారసుడిగా భావిస్తారు. తన ఆకట్టుకునే ప్రసంగాలకు, ప్రజలతో బలమైన అనుబంధానికి పేరుగాంచిన ఆయన, రాజకీయ విజయానికి అవసరమైన కీలక లక్షణాలను కలిగి ఉన్నారు.
అలాగే విజయ్ ప్రయాణం ఒక నమూనాని అందిస్తుంది. దశాబ్ద కాలంగా, ఆయన తన చిత్రాలలో సామాజిక సందేశాలను, సూక్ష్మమైన రాజకీయ వ్యాఖ్యానాన్ని పొందుపరుస్తూ నిలకడగా విజయాలు అందించారు. చివరికి 50 ఏళ్లు దాటాక రాజకీయాల్లోకి అడుగుపెట్టారు. ప్రస్తుతం 43 ఏళ్ల వయసున్న ఎన్టీఆర్ జూనియర్కు, రాజకీయ ప్రవేశం గురించి ఆలోచించే ముందు, రాబోయే ఆరు, ఏడు సంవత్సరాలలో ఇలాంటి పునాదిని నిర్మించుకోవడానికి సమయం ఉంది.
ప్రస్తుతానికి, దర్శకుడు ప్రశాంత్ నీల్తో కలిసి డ్రాగన్ చిత్రంపై పనిచేస్తూ, అతను పూర్తిగా సినిమాపైనే దృష్టి సారించి ఉన్నాడు. భవిష్యత్తులో ఎన్టీఆర్ రాజకీయాల్లోకి అడుగుపెడతాడా లేదా అనేది ఇంకా ఒక అంతుచిక్కని ప్రశ్నే అయినప్పటికీ, అతని భవిష్యత్తుకు సంబంధించిన ఊహాగానాలు మాత్రం పెరుగుతూనే ఉన్నాయి.