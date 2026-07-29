సుప్రీం కోర్టు ఆదేశాన్నే ధిక్కరిస్తారా? బొద్దింక జనతా పార్టీ మైండ్ సెట్ పైన నెటిజన్లు ఫైర్
జంతర్ మంతర్ వద్ద NEET పేపర్ లీక్ పైన విద్యార్థులు, విద్యార్థుల ముసుగులో వచ్చిన వేలమంది నేరగాళ్లు నిరసనల్లో పాల్గొన్నారని ఢిల్లీ పోలీసులు స్పష్టం చేసారు. లెక్కలతో సహా మీడియా ముందు పెట్టారు. మరోవైపు విద్యార్థులపై పోలీసులు లాఠీ ఛార్జ్ చేసారనీ, అక్రమంగా కేసులు పెట్టారంటూ సుప్రీంకోర్టులో ఫిర్యాదు అందింది. దీనిపై విచారణ జరిపిన సుప్రీంకోర్టు ధర్మాసనం... మైనర్ విద్యార్థులను, శాంతియుతంగా నిరసనలు చేసిన విద్యార్థులను విడుదల చేయాలని ఆదేశించింది.
అలాగే పోలీసులపై దాడి చేసినవారిని, నిరసనల్లో నేర చరితులు పాల్గొన్నట్లయితే వారిపై పోలీసులు దర్యాప్తు చేసుకోవచ్చని సూచించింది. సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాన్ని బొద్దింక జనతా పార్టీకి చెందిన ప్రతిధులు ధిక్కరించేవిధంగా పోస్టులు పెట్టడం ఇప్పుడు చర్చనీయాంశంగా మారింది. సుప్రీంకోర్టు తీర్పునే ధిక్కరిస్తారా అంటూ పలువురు నెటిజన్లు సిజేపిపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఓ నెటిజన్ తన అభిప్రాయాన్ని ఇలా వ్యక్తం చేసారు.
సుప్రీంకోర్టు తీర్పు తర్వాత ఈ క్రింది వ్యక్తి వల్ల బయటపడిన విషయాలు ఇవి:
1. అర్హత భావన: తాము చట్టానికి, రాజ్యాంగానికి అతీతులమని నమ్మడం
2. అరాచకవాద మనస్తత్వం: ఛార్జిషీట్ ఉన్న నేరస్థులకు మినహాయింపు వంటి పిచ్చి డిమాండ్లు చేయవచ్చని, దేశాన్ని బందీగా పట్టుకోవచ్చని అనుకోవడం.
3. మూర్ఖత్వం: సరైన విచారణ ప్రక్రియ లేకుండా ప్రభుత్వం ఒక క్రిమినల్ అభియోగాన్ని కొట్టివేయగలదని అనుకోవడం.
4. భ్రమ: తామే యువత మొత్తానికి ప్రతినిధులమని నమ్మడం.
5. కోర్టు ధిక్కారం: కోర్టు ఆదేశాన్ని పాటించడానికి నిరాకరించడం.
దీన్ని చూసినప్పుడు ఇకపై న్యాయవ్యవస్థ వీళ్ళకు కొన్ని ప్రాథమిక చట్టాలు, ఇంగితజ్ఞానం నేర్పించాలి.
So many things revealed by this chap after the SC's ruling:— Smita Barooah (@smitabarooah) July 28, 2026
1/ Entitlement: Believing they are somehow above the law & Constitution
2/ Anarchist mindset: Thinking they can make crazy demands like immunity for chargesheeted criminals, & hold the country hostage
3/ Idiocy:… https://t.co/Yo4DmoeFeK