  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. జాతీయ వార్తలు
  4. Will they defy even the Supreme Court-s order? Netizens lash out at the Cockroach Janata Party-s mindset
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: Wednesday, 29 July 2026 (23:38 IST)

సుప్రీం కోర్టు ఆదేశాన్నే ధిక్కరిస్తారా? బొద్దింక జనతా పార్టీ మైండ్ సెట్ పైన నెటిజన్లు ఫైర్

Cockroach Janata Party protest at Jantar Mantar
Written By: ఐవీఆర్
Updated: Wed, 29 Jul 2026 (23:43 IST)
google-news
జంతర్ మంతర్ వద్ద NEET పేపర్ లీక్ పైన విద్యార్థులు, విద్యార్థుల ముసుగులో వచ్చిన వేలమంది నేరగాళ్లు నిరసనల్లో పాల్గొన్నారని ఢిల్లీ పోలీసులు స్పష్టం చేసారు. లెక్కలతో సహా మీడియా ముందు పెట్టారు. మరోవైపు విద్యార్థులపై పోలీసులు లాఠీ ఛార్జ్ చేసారనీ, అక్రమంగా కేసులు పెట్టారంటూ సుప్రీంకోర్టులో ఫిర్యాదు అందింది. దీనిపై విచారణ జరిపిన సుప్రీంకోర్టు ధర్మాసనం... మైనర్ విద్యార్థులను, శాంతియుతంగా నిరసనలు చేసిన విద్యార్థులను విడుదల చేయాలని ఆదేశించింది.
 
అలాగే పోలీసులపై దాడి చేసినవారిని, నిరసనల్లో నేర చరితులు పాల్గొన్నట్లయితే వారిపై పోలీసులు దర్యాప్తు చేసుకోవచ్చని సూచించింది. సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాన్ని బొద్దింక జనతా పార్టీకి చెందిన ప్రతిధులు ధిక్కరించేవిధంగా పోస్టులు పెట్టడం ఇప్పుడు చర్చనీయాంశంగా మారింది. సుప్రీంకోర్టు తీర్పునే ధిక్కరిస్తారా అంటూ పలువురు నెటిజన్లు సిజేపిపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఓ నెటిజన్ తన అభిప్రాయాన్ని ఇలా వ్యక్తం చేసారు.
 
సుప్రీంకోర్టు తీర్పు తర్వాత ఈ క్రింది వ్యక్తి వల్ల బయటపడిన విషయాలు ఇవి:
1. అర్హత భావన: తాము చట్టానికి, రాజ్యాంగానికి అతీతులమని నమ్మడం
2. అరాచకవాద మనస్తత్వం: ఛార్జిషీట్ ఉన్న నేరస్థులకు మినహాయింపు వంటి పిచ్చి డిమాండ్లు చేయవచ్చని, దేశాన్ని బందీగా పట్టుకోవచ్చని అనుకోవడం.
3. మూర్ఖత్వం: సరైన విచారణ ప్రక్రియ లేకుండా ప్రభుత్వం ఒక క్రిమినల్ అభియోగాన్ని కొట్టివేయగలదని అనుకోవడం.
4. భ్రమ: తామే యువత మొత్తానికి ప్రతినిధులమని నమ్మడం.
5. కోర్టు ధిక్కారం: కోర్టు ఆదేశాన్ని పాటించడానికి నిరాకరించడం. 
 
దీన్ని చూసినప్పుడు ఇకపై న్యాయవ్యవస్థ వీళ్ళకు కొన్ని ప్రాథమిక చట్టాలు, ఇంగితజ్ఞానం నేర్పించాలి.
 
About Writer
ఐవీఆర్
తర్వాతి కథనం
ఏపీలో స్కైరూట్ ఏరోస్పేస్‌కు 300 ఎకరాల భూమి కేటాయింపు.. నారా లోకేష్ హర్షం

Varun Tej: అభిమానుల పట్ల మరోసారి పెద్ద మనసు చాటుకున్న వరుణ్ తేజ్

Varun Tej: అభిమానుల పట్ల మరోసారి పెద్ద మనసు చాటుకున్న వరుణ్ తేజ్తన తల్లిగారు శ్రీమతి పద్మజ గారి సహకారంతో హైదరాబాద్‌లోని సిటీ న్యూరో సెంటర్ వైద్యులతో మాట్లాడించి, శ్రీ సురేష్ పాటిల్ గారికి అత్యుత్తమ వైద్యం అందేలా అన్ని ఏర్పాట్లు చేశారు. ఆపరేషన్ విజయవంతంగా జరిగేలా ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకోవడమే కాకుండా, చికిత్స సమయంలో ఆయనకు, కుటుంబ సభ్యులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా ఆసుపత్రిలో అవసరమైన అన్ని ఏర్పాట్లను సమకూర్చారు.

Sharwa : భోగి కోసం భారీ క్లైమాక్స్ షెడ్యూల్ పూర్తి చేసుకున్న శర్వా

Sharwa : భోగి కోసం భారీ క్లైమాక్స్ షెడ్యూల్ పూర్తి చేసుకున్న శర్వాశర్వా హీరోగా, 'సంపత్ నంది దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న ప్రతిష్టాత్మక పాన్-ఇండియా పీరియడ్ యాక్షన్ డ్రామా 'భోగి'. శ్రీ సత్య సాయి ఆర్ట్స్ బ్యానర్‌పై కె.కె. రాధామోహన్ నిర్మిస్తున్న ,లక్ష్మి రాధామోహన్ సమర్పిస్తున్న ఈ చిత్రం భారీ స్థాయి అత్యున్నత నిర్మాణ ప్రమాణాలతో అంచనాలను పెంచుతూనే ఉంది.

Ajay Bhupathi: ఆర్‌ఎక్స్ 100 తర్వాత కొత్త వాళ్లతో పని చేయకూడదనుకున్నా : అజయ్ భూపతి

Ajay Bhupathi: ఆర్‌ఎక్స్ 100 తర్వాత కొత్త వాళ్లతో పని చేయకూడదనుకున్నా : అజయ్ భూపతిఅమ్మాయి, అబ్బాయి ప్రేమించుకుంటారు. దాదాపు ప్రతి ప్రేమకథ కూడా ఇలాగే ఉంటుంది. కాకపోతే ట్రీట్‌మెంట్ అనేది కొత్తగా ఉండాలి. నేను చాలా బలంగా చెబుతున్నాను... ఇందులో ఉన్న ప్రతి సీన్ ఆడియన్స్ చాలా ఎంజాయ్ చేస్తారు. సినిమా మొదలైన తర్వాత కథతో, పాత్రలతో ఇన్వాల్వ్ అయిపోతారు. సినిమా ఎక్కడా బోర్ కొట్టదు. ముఖ్యంగా జై కృష్ణ, రాషా తడాని జోడిని ఆడియన్స్ చాలా ఇష్టపడతారు అని దర్శకుడు అజయ్ భూపతి అన్నారు.

చిన్నప్పుడు మా మావయ్య ఒడిలో కూర్చోబెట్టుకుని అసభ్యంగా ప్రవర్తించేవాడు: నటి శివాంగి

చిన్నప్పుడు మా మావయ్య ఒడిలో కూర్చోబెట్టుకుని అసభ్యంగా ప్రవర్తించేవాడు: నటి శివాంగినటి శివాంగి జోషి తనకు చిన్నప్పుడు ఎదురైన లైంగిక వేధింపులను లాకప్ 2 వేదికగా పంచుకున్నది. తన చిన్నతనంలో తనకు మావయ్య వరస అయ్యే దగ్గర బంధువే తనపై లైంగిక దాడికి యత్నించాడని ఆమె వెల్లడించారు. శివాంగి తనకు ఎదురైన చేదు అనుభవాన్ని వివరిస్తూ... నాకు మావయ్య వరసయ్యే వ్యక్తి రోజూ స్కూల్ నుంచి ఇంటికి తీసుకుని వచ్చేవాడు. అతడంటే మా అమ్మకు ఎంతో నమ్మకం వుండేది. ఆ నమ్మకాన్ని ఆసరాగా చేసుకున్న అతడు నాతో అసభ్యంగా ప్రవర్తిస్తుండేవాడు. సినిమాల్లో నటించాలంటే డ్రైవింగ్ నేర్చుకోవాలనీ, ఇంకా ఏవేవో చేయాల్సి వుంటుందని తన ఒడిలో కూర్చుబెట్టుకుని అసభ్యంగా తాకుతుండేవాడు.

Vijay Deverakonda:.హాలీవుడ్ టెక్నీషియన్స్ స్థాయికి ఎదిగిన విజయ్ దేవరకొండ

Vijay Deverakonda:.హాలీవుడ్ టెక్నీషియన్స్ స్థాయికి ఎదిగిన విజయ్ దేవరకొండహీరో విజయ్ దేవరకొండ 10 ఏళ్ల అద్భుతమైన కెరీర్ ను కంప్లీట్ చేసుకున్నారు. ఆయన సోలో హీరోగా నటించిన తొలి సినిమా పెళ్లి చూపులు 2016లో ఇదే రోజు రిలీజైంది. అప్పటికే ఎవడే సుబ్రహ్మణ్యం సినిమాలో నటించి పేరు తెచ్చుకున్న విజయ్..పెళ్లి చూపులు సినిమాతో సోలో హీరోగా అరంగేట్రం చేశారు. మొదటి చిత్రంతోనే ప్రేక్షకుల ప్రేమాభిమానాలు సంపాదించుకుని, బాక్సాఫీస్ వద్ద పెద్ద హిట్ కొట్టారు విజయ్. ఈ సినిమా విజయంతో ఆయన వెనుదిరిగి చూసుకోవాల్సిన అవసరం రాలేదు.