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  4. With An AI-Assisted Funeral Of Himself, Man Gets Away With Murder, Almost
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Monday, 26 October 2026 (10:30 IST)

కృత్రిమ మేధతో మరణాన్ని సృష్టించుకుని పోలీసులనే బురిడీ కొట్టించిన నిందితుడు

artificial intelligence
Written By: ఠాగూర్
Updated: Mon, 26 Oct 2026 (10:30 IST)
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కృత్రిమ మేధ వల్ల జరిగే అనర్థాలు ఒక్కొక్కటిగా వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. తాజాగా ఓ హత్య కేసులోని నిందితుడు తన మరణాన్ని తానే కృత్రిమ మేధ ద్వారా సృష్టించుకుని, పోలీసులతో పాటు కోర్టును సైతం బురిడీ కొట్టించాడు. ఆ నిందితుడు తెలివితేటలను చూసిన ఖాకీ ఆశ్చర్యపోయారు. తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే, 
 
ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని మౌ జిల్లాకు చెందిన రాజ్‌‍కుమార్ రాజ్‌భర్ అలియాస్ రాజు (38) అనే వ్యక్తి గత 2016లో జరిగిన యోగేసష్ సింగ్ అనే వ్యక్తి హత్య కేసులో నిందితుడుగా ఉన్నాడు. విచారణ ఎదుర్కొంటూనే బెయిలుపై బయటకు వచ్చాడు. అయితే, ఈ హత్య కేసు నుంచి శాశ్వతంగా తప్పించుకునేందుకు 2025లో మే నెలలో ఒక విచిత్రమైన కుట్ర పన్నాడు. ఘాజీపూర్‌లో ఒక మేకను చంపి, దానిని చితిపై ఉంచి దహనం చేశాడు. ఆ సమయంలో ఏఐ టెక్నాలజీ సాయంతో చితిపై ఉన్న మేక శరీరం స్థానంలో తన ముఖాన్ని మార్ఫింగ్ చేసి ఫోటోలు సృష్టించాడు. 
 
చివరకు అంత్యక్రియల ఊరేగింపు, అంతిమ సంస్కారాల ఫొటోలను ఆధారాలుగా చూపి మౌ మున్సిపల్ కౌన్సిల్ నుంచి అధికారికంగా మరణ ధ్రువీకరణ పత్రం (డెత్ సర్టిఫికేట్) కూడా సంపాదించాడు. కుటుంబ సభ్యులు 13వ రోజు తిథి (తెరహ్వీ) కార్యక్రమం కూడా జరిపించారు. ఆ పత్రాలను కోర్టులో సమర్పించి నిందితుడు చనిపోయినట్లు నమోదు చేయించి కేసు నుంచి తప్పించుకున్నాడు. ఆ తర్వాత సన్యాసి వేషంలో తప్పించుకుని తిరుగుతూ వచ్చాడు. 
 
ఆ తర్వాత స్టాక్ మార్కెట్ ట్రేడర్‌గా నమ్మిస్తూ పలువురి వద్ద పెట్టుబడుల పేరిట సేకరించిన భారీ మొత్తాన్ని ఎగవేసేందుకే ఈ దారుణ నాటకానికి తెరతీశాడని అదనపు పోలీసు సూపరింటెండెంట్ అనూప్ కుమార్ తెలిపారు.
 
ఈ నేపథ్యంలో ఖ్వాజాజహాన్ పూర్ ప్రాంతంలో నిందితుడు తిరుగుతున్నట్లు అందిన నిఘా వర్గాల సమాచారంతో పోలీసులు అతడిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. అతడిపై ఫోర్జరీ, కోర్టును పక్కదారి పట్టించడం వంటి తీవ్రమైన కొత్త కేసులు నమోదు చేసి, పాత హత్య కేసు విచారణను పునఃప్రారంభించారు. 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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