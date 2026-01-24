మహిళా మసాజ్ థెరపిస్ట్పై దాడి చేసిన మహిళ.. ఎందుకో తెలుసా?
ముంబైలోని వడాలాకు చెందిన ఒక మహిళ, యాప్ ఆధారిత సర్వీస్ ప్రొవైడర్కు చెందిన ఒక మహిళా మసాజ్ థెరపిస్ట్పై దాడి చేసిందని ఆరోపణలు వచ్చాయని పోలీసులు శుక్రవారం తెలిపారు. మసాజ్ చేయించుకుంటున్న సమయంలో అసౌకర్యంగా అనిపించడంతో ఆ మహిళ సెషన్ను మధ్యలోనే రద్దు చేయడంతో ఈ ఘటన జరిగిందని వారు చెప్పారు.
ఈ సంఘటన బుధవారం జరిగిందని పోలీసులు తెలిపారు. 46 ఏళ్ల ఆ మహిళ తన ఫ్రోజెన్ షోల్డర్ చికిత్సలో భాగంగా మసాజ్ కోసం అపాయింట్మెంట్ బుక్ చేసుకుంది. తన ఫిర్యాదులో, మసాజ్ సమయంలో ఆ మహిళా థెరపిస్ట్ ప్రవర్తనతో తనకు అసౌకర్యంగా అనిపించిందని, అందుకే సెషన్ను రద్దు చేసుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నానని ఆమె పేర్కొంది.
దీనిపై ఆగ్రహించిన థెరపిస్ట్, ఆమెను నోటికొచ్చినట్లు తిట్టి, శారీరకంగా దాడి చేసిందని పోలీసులు తెలిపారు. ఈ ఘటన జరుగుతున్న సమయంలో బాధితురాలు పోలీసులకు ఫోన్ చేసింది.
అయితే, పోలీసు బృందం అక్కడికి చేరుకునేలోపే నిందితురాలు పారిపోయింది. వడాలా పోలీసులు నాన్-కాగ్నిజబుల్ కేసు నమోదు చేసి, ఈ విషయంపై దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన ఒక వీడియో కూడా సోషల్ మీడియాలో వెలుగులోకి వచ్చిందని అధికారి తెలిపారు.