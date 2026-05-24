ఆటోలో ప్రయాణిస్తున్న మహిళలు.. కారులో నగ్నంలో అట్టహాసం
దేశ రాజధాని ప్రాంతం పరిధిలోని నోయిడాలో పట్టపగలే మహిళల భద్రతను ప్రశ్నార్థకం చేసే అత్యంత భయానక ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. ముగ్గురు మహిళలు ప్రయాణిస్తున్న ఆటోను, ముగ్గురు వ్యక్తులు ఉన్న ఒక కారు వెంబడించింది. ఆ కారులో ఇద్దరు వ్యక్తులు నగ్నంగా ఉన్నారని బాధితురాలు ఆరోపించింది. ఈ భయానక అనుభవాన్ని దీపిక అనే యువతి ఇన్స్టాగ్రామ్ వీడియో ద్వారా పంచుకోగా, అది ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.
గత శుక్రవారం ఆఫీస్ వేళల్లో తాను, మరో ఇద్దరు స్నేహితురాళ్లతో కలిసి ఆటోలో ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు ఈ ఘటన జరిగిందని దీపిక తన వీడియోలో వివరించింది. "మీరు వెళ్తున్న ఆటోను ఒక కారు వెంబడిస్తూ, అందులో ఇద్దర నగ్నంగా ఉంటే మీరేం చేస్తారు? మాకు సరిగ్గా అదే జరిగింది" అంటూ తీవ్ర ఆవేదనతో ఆమె తన అనుభవాన్ని తమ ఆటోను పదేపదే ఓవర్టేక్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తూ, ప్రమాదకరంగా దగ్గరికి వస్తూ ఆ కారు వేధించిందని ఆమె తెలిపింది.
ఒకానొక దశలో కారును పక్కకు తిప్పి చూస్తే, ప్యాసింజర్ సీటులో ఒక వ్యక్తి కాళ్లు డ్యాష్ బోర్డపై పెట్టి పూర్తిగా నగ్నంగా పడుకుని ఉన్నాడని, కారులోని వారు నవ్వుతున్నారని ఆమె వివరించింది. ఈ ఘటనతో తాము ముగ్గురం తీవ్ర భయాందోళనకు గురయ్యామని, వెంటనే ఆటో డ్రైవరున్ను వేగంగా పోనివ్వమని అరిచామని చెప్పింది.
భయంతో బిగుసుకుపోవడం వల్ల ఆ సమయంలో కారు నంబర్ చూడలేకపోయామని, పోలీసులకు కూడా వెంటనే ఫిర్యాదు చేయలేకపోయామని దీపిక పేర్కొంది. "ఆ సంఘటన గురించి ఆలోచించిన ప్రతీసారి నేను భయంతో గడ్డకట్టుకుపోతున్నాను" అని ఆమె చెప్పింది. ఈ ఘటన తర్వాత ప్రయాణాలంటేనే వంద రెట్లు ఎక్కువ భయంగా, జాగ్రత్తగా ఉంటున్నామని ఆమె ఆవేదన వ్యక్తం చేసింది. నోయిడాలో ప్రయాణించే మహిళలు, ముఖ్యంగా నిర్మానుష్య ప్రాంతాల్లో ఒంటరిగా వెళ్లేటప్పుడు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించింది.
ఈ వీడియో చూసిన నెటిజన్లు తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. వెంటనే పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయాలని, లేకపోతే ఇలాంటి దుండగులు మరిన్ని నేరాలకు పాల్పడే ప్రమాదం ఉందని పలువురు సూచిస్తున్నారు. నోయిడాలో మహిళల భద్రతపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్లు వెల్లువెత్తుతున్నాయి.
మలయాళ నటీనటుల సంఘం అమ్మ కార్యదర్శి పదవికి సినీ నటి అన్సిబా హాసన్ రాజీనామా చేశారు. సహ నటులు వేధింపులు భరించలేకే తాను ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్టు తెలిపారు. నటుడు టైనీ టామ్ తనను జిహాదీ అటూ పిలిచారని ఆరోపించారు. అలాగే, ఇతర సభ్యులు కూడా తనను మానసికంగా వేధించారని ఆమె ఆరోపించారు. దీంతో అమ్మలోని అంతర్గత విభేదాలు మరోమారు బయటపడినట్టయింది.
నిఖిల్ సిద్ధార్థ, సంయుక్త, నభా నటేష్ కాంబినేషన్ లో స్వయంభూ'తో రాబోతున్నారు. భరత్ కృష్ణమాచారి దర్శకత్వంలో, పిక్సెల్ స్టూడియోస్ భువన్, శ్రీకర్ల నిర్మాణంలో, టాగోర్ మధు సమర్పణలో భారీ పీరియడ్ యాక్షన్ చిత్రంగా రూపొందుతోంది. 'స్వయంభూ' భారతీయ సినిమా రంగంలోనే బిగ్గెస్ట్ ప్రాజెక్టులలో ఒకటిగా రూపుదిద్దుకుంటోంది. ఈ ఎపిక్ వెనుక ఉన్న వర్క్ ని చిత్ర బృందం ఇప్పుడు సినీ ప్రేమికులకు కళ్ళకు కట్టినట్లు చూపించింది.
భారత క్రికెటర్ RCB స్టార్ ప్లేయర్ వెంకటేశ్ అయ్యర్ ఈ రోజు ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ ని ఆయన నివాసంలో ప్రత్యేకంగా కలిశారు. అల్లు అర్జున్ కుమారుడు అల్లు ఆర్యన్ కు ఒక ప్రత్యేకమైన జెర్సీని బహూకరించడంతో, వారి మధ్య జరిగిన ఈ ఆత్మీయ కలయిక మరింత విశేషంగా మారింది. ఈ ఫొటోలను అల్లు అర్జున్ తన సోషల్ మీడియాలో అభిమానులతో పంచుకున్నారు. టాలెంటెడ్ క్రికెటర్ అయిన వెంకటేష్ అయ్యర్ గారిని కలవడం చాలా ఆనందంగా ఉందంటూ బన్నీ ఈ సందర్భంగా రాసుకొచ్చాడు.
మలయాళ చిత్రనిర్మాత-నటుడు బాసిల్ జోసెఫ్ దర్శకత్వంలో టోవినో థామస్ నటించిన 2021 నాటి సూపర్హీరో చిత్రం 'మిన్నల్ మురళి' దేశవ్యాప్తంగా భారీ విజయం సాధించినప్పటి నుండి, ఆయన ముఖేష్ ఖన్నా ప్రధాన పాత్రలో నటించిన 90ల నాటి టీవీ షో 'శక్తిమాన్'ను వెండితెరపైకి తీసుకురాబోతున్నారనే వార్తలు వచ్చాయి. ఈ ప్రాజెక్టులో రణవీర్ సింగ్ పేరు వినిపిస్తోందని పుకార్లు వచ్చిన తర్వాత, ఇటీవల బాసిల్ ఈ కథను అల్లు అర్జున్కు వినిపించారని ఊహాగానాలు చెలరేగాయి. దీనిపై ఇక్కడ కొంత స్పష్టత ఉంది.