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  4. Woman attempts to jump into the Ganges from Raj Ghat Bridge; young man saves her, Video viral
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: Saturday, 27 June 2026 (12:06 IST)

రాజ్ ఘాట్ వంతెనపై నుంచి గంగలో దూకేందుకు మహిళ, కాపాడిన యువకుడు, వీడియో

Woman attempts to jump into the Ganges
BY: ఐవీఆర్
Publish: Sat, 27 Jun 2026 (12:06 IST) Updated: Sat, 27 Jun 2026 (12:10 IST)
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Woman attempts to jump from Raj Ghat Bridge
ఆత్మహత్య మహాపాతకం అని అన్ని గ్రంథాలు చెబుతున్నాయి. కానీ భరించలేని సమస్య ఎదురైందని పలువురు పలు మార్గాలలో తమ ప్రాణాలను బలవంతంగా తీసుకోవడం శోచనీయం. ఇలాగే ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని వారణాసిలో ఓ మహిళ బలవన్మరణానికి సిద్ధమైంది.
 
వారణాసిలోని రాజ్ ఘాట్ వంతెనపైకి ఎక్కి అక్కడి నుంచి గంగానదిలో దూకి ఆత్మహత్య చేసుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నది. ఆ మహిళ బ్రిడ్జిపైకి ఎక్కి దూకేందుకు సిద్ధమవుతున్న తరుణంలో స్థానికులు పెద్దపెట్టున కేకలు వేస్తూ ఆమెను అడ్డుకునేందుకు ప్రయత్నించారు. కానీ ఆమె ఎంతకీ వారి మాట వినక దూకేందుకే సిద్ధమైంది. 
 
ఇంతలో ఓ యువకుడు బ్రిడ్జిలో ఏటవాలుగా వున్న ఓ ఇనుప స్తంభాన్ని పట్టుకుని చకచకా నడిచివెళ్లాడు. క్రింద నుంచి ఆమె కాళ్లను ఒడిసిపట్టుకున్నాడు. అంతే... ఎదురుగా వున్న మరో వ్యక్తి వచ్చి ఇద్దరూ ఆమెను గట్టిగా పట్టుకుని కిందకి తీసుకుని వచ్చారు. ఆ యువకుడి ధైర్యానికి నెటిజన్లు ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు.
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ఐవీఆర్

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