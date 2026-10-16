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  4. Woman can be charged with gang rape for facilitating the crime: Delhi HC
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Friday, 16 October 2026 (08:33 IST)

మహిళపై కూడా గ్యాంగ్ రేప్ కేసు పెట్టొచ్చు : ఢిల్లీ హైకోర్టు సంచలన తీర్పు

victim woman
Written By: ఠాగూర్
Updated: Fri, 16 Oct 2026 (08:33 IST)
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సామూహిక హత్యాచారం కేసుల్లో మహిళలను కూడా నేరస్తులుగా గుర్తించే విషయంలో ఢిల్లీ హైకోర్టు సంచలన, చరిత్రాత్మక తీర్పును వెలువరించింది. ఒక మహిళ మరో మహిళపై లైంగికదాడికి పాల్పడితే అవకాశం లేకపోయినప్పటికీ ఆ నేరానికి సహకరిస్తే సదరు మహిళపై సామూహిక అత్యాచారం కేసు నమోదు చేయవచ్చని గురువారం తీర్పు చెప్పింది. సామూహిక అత్యాచారం కేసు నుంచి తన పేరును తొలగించాలని కోరుతూ ఓ మహిళ దాఖలు చేసిన పిటిషన్‌పై విచారణ సందర్బంగా జస్టిస్ అనూప్ జైరాం భంభానీ నేతృత్వంలోని ధర్మాసనం విచారణ ఐపీసీలోని సెక్షన్ 376 (డీ)కి స్పష్టమైన నిర్వహచనం ఇచ్చింది. 
 
సామూహిక అత్యాచారం (గ్యాంగ్ రేప్) కేసులో ఓ మహిళ నేరుగా శారీరకంగా పాలుపంచుకోకపోయినా, ఆ నేరానికి పాల్పడిన బృందంలో భాగమై ఉన్నా లేదా ఉమ్మడి ఉద్దేశంతో వ్యవహరించినా.. ఆమెపైనా అభియోగాలు నమోదు చేయవచ్చని ధర్మాసనం వివరణ ఇచ్చింది. ఐపీసీ సెక్షన్ 376డి, భారతీయ న్యాయ సంహిత (బీఎన్ఎస్) సెక్షన్ 70 కింద మహిళను కూడా నిందితురాలిగా చేర్చవచ్చని స్పష్టం చేసింది.
 
అలాగే, ఓ మహిళ, మరో నిందితుడిపై నమోదైన అభియోగాలను సవాలు చేస్తూ దాఖలైన క్రిమినల్ రివిజన్ పిటిషన్‌ను కొట్టివేసింది. సామూహిక అత్యాచారానికి సంబంధించిన చట్టాల్లో ఉపయోగించిన 'వ్యక్తులు' అనే పదాన్ని కేవలం పురుషులకు మాత్రమే పరిమితం చేయలేమని, దాన్ని లింగ రహితంగా చూడాలని కోర్టు అభిప్రాయపడింది. 'అత్యాచారం చేసినట్లుగా భావించాలి' అనే వాక్యం, బృందంలోని ప్రతి సభ్యుడు నేరుగా నేరంలో పాల్గొనాల్సిన అవసరం లేదన్న శాసనసభ ఉద్దేశాన్ని ప్రతిబింబిస్తుందని పేర్కొంది. 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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