మహిళపై కూడా గ్యాంగ్ రేప్ కేసు పెట్టొచ్చు : ఢిల్లీ హైకోర్టు సంచలన తీర్పు
సామూహిక హత్యాచారం కేసుల్లో మహిళలను కూడా నేరస్తులుగా గుర్తించే విషయంలో ఢిల్లీ హైకోర్టు సంచలన, చరిత్రాత్మక తీర్పును వెలువరించింది. ఒక మహిళ మరో మహిళపై లైంగికదాడికి పాల్పడితే అవకాశం లేకపోయినప్పటికీ ఆ నేరానికి సహకరిస్తే సదరు మహిళపై సామూహిక అత్యాచారం కేసు నమోదు చేయవచ్చని గురువారం తీర్పు చెప్పింది. సామూహిక అత్యాచారం కేసు నుంచి తన పేరును తొలగించాలని కోరుతూ ఓ మహిళ దాఖలు చేసిన పిటిషన్పై విచారణ సందర్బంగా జస్టిస్ అనూప్ జైరాం భంభానీ నేతృత్వంలోని ధర్మాసనం విచారణ ఐపీసీలోని సెక్షన్ 376 (డీ)కి స్పష్టమైన నిర్వహచనం ఇచ్చింది.
సామూహిక అత్యాచారం (గ్యాంగ్ రేప్) కేసులో ఓ మహిళ నేరుగా శారీరకంగా పాలుపంచుకోకపోయినా, ఆ నేరానికి పాల్పడిన బృందంలో భాగమై ఉన్నా లేదా ఉమ్మడి ఉద్దేశంతో వ్యవహరించినా.. ఆమెపైనా అభియోగాలు నమోదు చేయవచ్చని ధర్మాసనం వివరణ ఇచ్చింది. ఐపీసీ సెక్షన్ 376డి, భారతీయ న్యాయ సంహిత (బీఎన్ఎస్) సెక్షన్ 70 కింద మహిళను కూడా నిందితురాలిగా చేర్చవచ్చని స్పష్టం చేసింది.
అలాగే, ఓ మహిళ, మరో నిందితుడిపై నమోదైన అభియోగాలను సవాలు చేస్తూ దాఖలైన క్రిమినల్ రివిజన్ పిటిషన్ను కొట్టివేసింది. సామూహిక అత్యాచారానికి సంబంధించిన చట్టాల్లో ఉపయోగించిన 'వ్యక్తులు' అనే పదాన్ని కేవలం పురుషులకు మాత్రమే పరిమితం చేయలేమని, దాన్ని లింగ రహితంగా చూడాలని కోర్టు అభిప్రాయపడింది. 'అత్యాచారం చేసినట్లుగా భావించాలి' అనే వాక్యం, బృందంలోని ప్రతి సభ్యుడు నేరుగా నేరంలో పాల్గొనాల్సిన అవసరం లేదన్న శాసనసభ ఉద్దేశాన్ని ప్రతిబింబిస్తుందని పేర్కొంది.