భర్త కాళ్లు భార్య పట్టుకుంటే.. ప్రియుడుని ఇంటి దీపాన్ని ఆర్పేశాడు...
బెంగుళూరు నగర శివారు ప్రాంతంలో ఓ విషాదకర ఘటన చోటుచేసుకుంది. ఇన్స్టాగ్రామ్తో పరిచయమైన ఓ వ్యక్తితో వివాహేతర సంబంధం పెట్టుకున్న ఓ మహిళ.. చివరకు తన భర్తతో పాటు కుమారుడిని చంపేసింది. నిద్రపోతున్న భర్త కాళ్లను భార్య గట్టిగా పట్టుకుంటే ప్రియుడు హత్య చేశాడు. ఈ దారుణం చిక్కబాణవార పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో జరిగింది. తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే,
కనకపుర తాలూకా హారోహళ్లికి చెందిన వినయ్ (30) ఒక ప్రైవేటు కంపెనీ ఉద్యోగి. ఇన్స్టాగ్రామ్లో హరిణితో మొదలైన పరిచయం, వివాహేతర సంబంధంగా మారింది. ఈ విషయాన్ని అభినందన్ (35) గుర్తించి, ఆమెతో పలుసార్లు గొడవ పడ్డాడు. తీరు మార్చుకోకపోతే విడాకులు తీసుకుని వెళ్లాలని హెచ్చరించాడు. భర్తను అడ్డు తప్పించేందుకు ఆమె పథకాన్ని రూపొందించింది.
ఆదివారం రాత్రి భర్త నిద్రపోయిన అనంతరం వినయ్ను ఇంటికి పిలిపించుకుంది. హరిణి తన భర్త కాళ్లను పట్టుకోగా, అభినందన్ తలపై వంట పాత్రతో కొట్టి, గొంతు నులిమి హత్య చేశాడు. పెనుగులాటలో కేకలు వేసిన తండ్రి గొంతు విని యదువీర్ (4) అక్కడకు వచ్చాడు. కుమారుడు ఈ విషయాన్ని బయటపెడతాడన్న భయంతో అతని గొంతును నులిమి హత్య చేశారు. రక్తం మరకలు ఉన్న దుస్తులను ఆమె మార్చింది. భర్త ఛాతీపై కుమారుడిని నిద్రపుచ్చింది.
హత్యకు ముందు నుంచి- పని పూర్తయ్యే వరకు ఇంట్లోని సీసీ కెమెరాను ఆఫ్ చేసింది. వినయ్ వెళ్లిన అనంతరం దాన్ని ఆన్ చేసింది. పోలీసులకు సోమవారం ఉదయం ఫోన్ చేసి ఫిర్యాదు చేసింది. మూడు నెలల కిందటే ప్రియునితో ఓసారి ఎటో వెళ్లిపోయిన ఆమె కొద్ది రోజుల అనంతరం తిరిగి వచ్చిందని అభినందన్ కుటుంబ సభ్యులు చెప్పడంతో మొదట హరిణిని అదుపులోకి తీసుకుని విచారించారు. ఆ క్రమంలోనే అనుమానం బలపడి, తమదైనశైలిలో విచారణ చేయడంతో ఆమె నేరాన్ని అంగీకరించింది. ఆమె ఇచ్చిన వివరాలతో వినయ్ను పట్టుకొచ్చి కటకటాల వెనక్కి నెట్టారు.