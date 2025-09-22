Woman: 25వ అంతస్థు నుంచి కింద పడిపోయిన యువతి.. ఏం జరిగింది?
కోల్కతాలోని ఒక విలాసవంతమైన భవనం నుంచి పడి సోమవారం ఒక యువతి మరణించిందని పోలీసులు తెలిపారు. పోలీసులు ఆ మహిళ మృతదేహాన్ని స్వాధీనం చేసుకుని శవపరీక్షకు పంపారు. ఇది ఆత్మహత్య కేసునా లేదా ఆమెను ఎవరైనా ఇతర వ్యక్తులు కిందట నెట్టివేసి ఆమె మరణానికి కారణమయ్యారా అనే దానిపై పోలీసులు దర్యాప్తు ప్రారంభించారు.
ఆ యువతి 29 ఏళ్ల గరిమా లోధ్గా గుర్తించబడింది. ఆమె కెనాల్ సౌత్ రోడ్లోని ఒక విలాసవంతమైన ఎత్తైన భవనం 25వ అంతస్తులో నివసించింది. సోమవారం ఉదయం, భద్రతా సిబ్బందికి పెద్ద శబ్దం వినిపించింది. వారు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని యువతి నేలపై పడి ఉన్నట్లు చూశారు.
సెక్యూరిటీ గార్డులు స్థానిక పోలీసులకు ఫోన్ చేశారు. వారు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని మృతదేహాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్నారు. గరిమా తన కుటుంబంతో కలిసి ఇంట్లో నివసించారు. పోలీసులు ఇచ్చిన వివరాల ప్రకారం, యువతి గది నుండి సగం ఖాళీ మద్యం సీసాలు, కొన్ని వస్తువులను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఇది చూసిన తర్వాత, యువతి ఆమె గది నుండి దూకిందని పోలీసులు మొదట భావించారు.
ప్రాథమికంగా ఆమె ఆత్మహత్య చేసుకున్నట్లు కనిపిస్తోంది. అయితే, తాము అన్ని కోణాల్లో అన్వేషిస్తున్నాము. ఏదైనా దుశ్చర్య జరిగిందా అని తెలుసుకోవడానికి తాము పోస్ట్మార్టం నివేదిక కోసం ఎదురు చూస్తున్నామని కోల్కతా సీనియర్ పోలీసు అధికారి ఒకరు తెలిపారు.