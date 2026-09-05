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Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Saturday, 5 September 2026 (11:32 IST)

కో-లైవ్ పీజీలో ఆ ఇద్దరు.. ఇంతలో ఏమైందో ఏమో కానీ ఏడో అంతస్థు నుంచి దూకేశారు..

Love
Written By: సెల్వి
Updated: Sat, 5 Sep 2026 (11:32 IST)
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బెంగళూరు వైట్‌ఫీల్డ్ పోలీస్ పరిధిలోని ఒక పీజీ వసతి గృహం ఏడవ అంతస్తు నుండి దూకడంతో, 23 ఏళ్ల యువతి మృతి చెందగా, ఆమె ప్రియుడు తీవ్రంగా గాయపడ్డాడు. ఈ ఘటన ఆదివారం మధ్యాహ్నం జరిగింది. మరణించిన జనని (23) సాఫ్ట్‌వేర్ ఇంజనీర్. ఆమె వైట్‌ఫీల్డ్‌లోని ఈసీసీ రోడ్డులో ఉన్న ఆ పీజీ వసతి గృహంలో నివసిస్తోంది. 
 
పుదుచ్చేరిలోని ఒక లాజిస్టిక్స్ కంపెనీలో పనిచేస్తున్న ఆమె ప్రియుడు మాణిక్యవేలు (30) ప్రస్తుతం ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నాడు. పుదుచ్చేరికి చెందిన వీరిద్దరూ గత ఆరేళ్లుగా ప్రేమలో ఉన్నారు. జనని, మాణిక్యవేలు పుదుచ్చేరికి చెందినవారు. జనని గత ఎనిమిది నెలలుగా రాధా కృష్ణ కో-లైవ్ పీజీలో ఉంటున్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు. వీరిద్దరూ గత ఆరేళ్లుగా ప్రేమలో ఉండగా, మాణిక్యవేలు ఆమెను కలిసేందుకు బెంగళూరు వచ్చాడు.
 
ఆదివారం మధ్యాహ్నం సమయంలో, ఆ జంట పీజీ భవనం ఏడవ అంతస్తుకు వెళ్లి కిందకు దూకారు. జనని అక్కడికక్కడే మృతి చెందగా, మాణిక్యవేలు తీవ్రంగా గాయపడ్డాడు. స్థానికులు అతన్ని వెంటనే సమీపంలోని ఆసుపత్రికి తరలించారు. అతను ప్రస్తుతం చికిత్స పొందుతున్నాడు. పోలీసులు ఈ ఘటనకు సంబంధించి కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు జరుపుతున్నారు. 
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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