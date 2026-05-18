స్కార్పియో, పది లక్షలు, బంగారం, 16 ఉంగరాలు ఇచ్చినా సరిపోలేదు.. వివాహితను ఏం చేశారు?
గ్రేటర్ నోయిడాలో వరకట్న వేధింపులకు ఓ వివాహిత ప్రాణాలు కోల్పోయింది. వరకట్న వేధింపులు, శారీరక దాడులకు గురైన 24 ఏళ్ల వివాహిత దీపిక, తన ఇంటి పైకప్పు పైనుంచి దూకి ఆత్మహత్యకు పాల్పడినట్లు ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి.
దీపికకు జల్పురా నివాసి అయిన హృతిక్తో వివాహం జరిగింది. ఇందుకోసం వారు ఏకంగా కోటి రూపాయల భారీ మొత్తాన్ని ఖర్చు చేశారు. అయితే, అదనపు వరకట్నం కావాలంటూ డిమాండ్ చేస్తూ, దీపిక భర్త, అత్తమామలు ఆమెను నిరంతరం శారీరక దాడులకు, మానసిక వేధింపులకు గురిచేశారని మృతురాలి కుటుంబ సభ్యులు ఆరోపించారు.
ఈ ఘటనపై దీపిక తండ్రి సంజయ్ నగర్ మాట్లాడుతూ.. "పెళ్లయిన మూడు లేదా నాలుగు నెలల తర్వాత సమస్యలు మొదలయ్యాయి. అదనపు వరకట్నంలో భాగంగా హృతిక్, అతని కుటుంబ సభ్యులు ఒక 'ఫార్చ్యూనర్' కారును, అలాగే 51 లక్షల రూపాయలను డిమాండ్ చేశారు. మొదట్లో మా కుటుంబం ఈ డిమాండ్లను తీర్చలేకపోవడంతో, వేధింపులు మరింత పెరిగాయని ఆరోపించారు.
తాను, తన కుటుంబ సభ్యులు తమ స్థోమతకు తగ్గట్టుగా ఇవ్వగలిగినదంతా ఇచ్చామని నగర్ తెలిపారు. అయినప్పటికీ, అది అత్తమామలకు సంతృప్తిని కలిగించలేకపోయింది. దీంతో తన బిడ్డ ఎంతగానో నరకం అనుభవించిందని... స్కార్పియో ఎన్ మోడల్ కారు, పది లక్షల నగదు, బంగారు ఆభరణాలు, 16 ఉంగరాలను కూడా కానుకగా ఇచ్చామన్నారు.
సంఘటన జరిగిన రోజున, హృతిక్ కుటుంబం నుండి తనకు ఒక ఫోన్ కాల్ వచ్చిందని నగర్ చెప్పారు. దీపిక ప్రమాదవశాత్తు కాలు జారి పడిపోయి గాయపడిందని ఆ కుటుంబ సభ్యుల్లో ఒకరు తనకు చెప్పారని, వారు ఆమెను శారదా ఆసుపత్రికి తరలించారని తెలిపారు.
తాము ఆసుపత్రికి వెళ్లేసరికి, దీపిక అప్పటికే మరణించిందని మాకు చెప్పారని అని సంజయ్ తెలిపారు. ఆమె ఆత్మహత్యకు పాల్పడేంత పిరికిది కాదని.. దీపిక భర్త తరపు వారే ఆమెను చంపి వుంటారని ఆరోపించారు.
మృతి చెందిన మహిళ కుటుంబ సభ్యులు సమర్పించిన ఫిర్యాదు ఆధారంగా, చట్టంలోని సంబంధిత సెక్షన్ల కింద ఒక అధికారిక కేసు నమోదు చేసినట్లు సీనియర్ పోలీసు అధికారి శైలేంద్ర కుమార్ సింగ్ తెలిపారు. ఈ కేసుకు సంబంధించి బాధితురాలి భర్తను మరియు మామగారిని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. దర్యాప్తు జరుగుతోంది.
