Woman: ప్రైవేట్ బస్సులో మహిళపై సామూహిక అత్యాచారం.. ఎక్కడ?
ఢిల్లీలోని నంగ్లోయ్ ప్రాంతంలో ఒక ప్రైవేట్ బస్సులో ఒక మహిళపై సామూహిక అత్యాచారం జరిగినట్లు ఆరోపణలు వచ్చాయని ఢిల్లీ పోలీసులు తెలిపారు. బాధితురాలి ఫిర్యాదు ఆధారంగా కేసు నమోదు చేశామని, నిందితులు ఇద్దరినీ అరెస్టు చేశామని వారు పేర్కొన్నారు. ఈ నేరానికి ఉపయోగించిన బస్సును కూడా స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ప్రస్తుతం దర్యాప్తు కొనసాగుతోందని, ఈ కేసును సాధ్యమయ్యే ప్రతి కోణం నుండి విచారిస్తున్నామని అధికారులు తెలిపారు.
ఈ ఘటన సోమవారం రాత్రి రాణి బాగ్ ప్రాంతంలో జరిగిందని పోలీసులు తెలిపారు. పితంపురా మురికివాడల్లో నివసించే బాధితురాలు, మంగోల్పురిలోని ఒక కర్మాగారంలో పనిచేస్తుంది. మే 11 రాత్రి పని ముగించుకుని నడుచుకుంటూ ఇంటికి తిరిగి వస్తుండగా, సరస్వతి విహార్లోని బి-బ్లాక్ బస్ స్టాండ్ వద్ద ఒక స్లీపర్ బస్సు ఆగింది.
బస్సు తలుపు వద్ద నిలబడి ఉన్న ఒక వ్యక్తిని ఆ మహిళ సమయం అడిగిందని, ఆ తర్వాత ఆమెను బలవంతంగా బస్సు లోపలికి లాగేశారని సమాచారం. పోలీసుల ప్రకారం, నిందితులు ఆ బస్సును నంగ్లోయ్ ప్రాంతం వైపు తీసుకెళ్లారు, అక్కడ ఆ మహిళపై అత్యాచారం జరిగిందని ఆరోపణలు ఉన్నాయి.
పోలీసుల వివరాల ప్రకారం, ఆ మహిళకు వివాహమైంది. ఆమెకు ముగ్గురు పిల్లలు ఉన్నారు. వైద్య పరీక్షల అనంతరం ఎఫ్ఐఆర్ (ఎఫ్ఐఆర్) నమోదు చేసి, నిందితులను అరెస్టు చేశారు. ఢిల్లీ పోలీసుల సమాచారం మేరకు, నిందితులు బాధితురాలిని రాణి బాగ్ ప్రాంతం నుండి నంగ్లోయ్ ప్రాంతానికి తీసుకెళ్లి, అక్కడ ఆమెపై అత్యాచారం చేశారు. ఢిల్లీ పోలీసులు రాణి బాగ్ పోలీస్ స్టేషన్లో కేసు నమోదు చేశారు. తదుపరి దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది.
ఇంతకుముందు, మే 9న, పశ్చిమ ఢిల్లీలోని జనక్పురి ప్రాంతంలో ఉన్న ఒక ప్రైవేట్ పాఠశాలలో, 57 ఏళ్ల సిబ్బంది ఒకరు మూడేళ్ల బాలికపై అత్యాచారం చేశారని ఆరోపణలు వచ్చాయి. పాఠశాల పనివేళల్లో నిందితుడు తన కుమార్తెపై లైంగిక దాడికి పాల్పడ్డాడని ఆరోపిస్తూ బాధితురాలి తల్లి మే 1న జనక్పురి పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేయడంతో ఈ ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది.
తెలుగు ఫిల్మ్ ప్రొడ్యూసర్ కౌన్సిల్ సంయుక్త కార్యదర్శిగా పనిచేస్తున్న నట్టి కుమార్ సంయుక్త కార్యదర్శి పదవికి రాజీనామా చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ, కౌన్సిల్ ప్రస్తుత పనితీరు పట్ల తీవ్ర నిరాశ, ఆందోళనతో నేను ఈ నిర్ణయం తీసుకుంటున్నాను. నిర్మాతలుగా, ఎగ్జిబిటర్లుగా మనం పర్సెంటేజ్ విధానాన్ని సరిగ్గా నిర్వహించడంలో విఫలమయ్యాము. కార్యవర్గ సభ్యులతో సరైన సమాచారం పంచుకోకుండానే ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడం, గిల్డ్ కార్యకలాపాలు నడపడం జరుగుతోంది.
ఎగ్జిబిటర్లకు మాత్రమే కాదు.. డిస్ట్రిబ్యూటర్లకు, నిర్మాతలకు కూడా సమస్యలు ఉన్నాయని తెలుగు సినీ నిర్మాతలు అన్నారు. తాము ఇబ్బందుల్లో ఉన్నామని, పర్సెంటేజ్ విధానాన్ని అమలు చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఎగ్జిబిటర్లు ఇటీవల ప్రెస్ మీట్ నిర్వహించిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ అంశంపై బుధవారం సాయంత్రం తెలుగు నిర్మాతలు ప్రెస్ మీట్ నిర్వహించారు. ఈ ప్రెస్ మీట్ లో నిర్మాతలు యలమంచిలి రవిశంకర్, సూర్యదేవర నాగవంశీ, సాహు గారపాటి, సుధాకర్ చెరుకూరి, వెంకట సతీష్ కిలారు తదితరులు పాల్గొన్నారు.
‘శ్రీనివాస మంగాపురం’ సినిమాతో తెలుగు ప్రేక్షకులకు హీరోగా పరిచయమౌతున్న జయకృష్ణ ఘట్టమనేని తన స్టన్నింగ్ లుక్స్, ఆకట్టుకునే బేస్ వాయిస్తో మంచి ఇంప్రెషన్ క్రియేట్ చేశారు. సూపర్ స్టార్ కృష్ణ మనవడిగా, మహేష్ బాబు అన్న కొడుకుగా భారీ అంచనాల మధ్య ఇండస్ట్రీలోకి అడుగుపెడుతున్న ఆయన ఆ అంచనాలకు తగ్గట్టుగానే తన ప్రామిస్ను నిలబెట్టుకుంటున్నారు.
విజయ్ దేవరకొండ, రశ్మిక కలిసి నటిస్తున్న యాడ్స్ ఇన్ స్టాగ్రామ్ లైక్స్ లో గ్లోబల్ రికార్డ్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నాయి. ఈ జంటకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ఆదరణను ఈ లైక్స్ తెలియజేస్తున్నాయి. విరోష్ జోడి ఇటీవల కలిసి చేసిన ఎయిర్ బీఎన్ బీ కపుల్ యాడ్ కు ఇన్ స్టాగ్రామ్ లో 9.1 మిలియన్ పైగా లైక్స్ వచ్చాయి. ఈ లైక్స్ ఇంకా పెరుగుతున్నాయి. ఇన్ స్టాగ్రామ్ లో ఒక యాడ్ కు వరల్డ్ వైడ్ గా వచ్చిన సెకండ్ హయ్యెస్ట్ లైక్స్ ఇవే కావడం గమనార్హం.