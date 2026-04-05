అక్రమ సంబంధం: భర్తను ప్రియుడితో కలిసి చంపేసింది.. పెట్రోల్ పోసి, గోధుమ గడ్డి కప్పి?
అక్రమ సంబంధానికి అడ్డు వస్తున్నాడని ప్రియుడితో కలిసి భర్తను అత్యంత కిరాతకంగా అంతమొందించిన ఓ మహిళ ఉదంతం ఆగ్రాలో కలకలం రేపింది. ఏప్రిల్ 1వ తేదీ రాత్రి ఆగ్రాలోని సైయాన్ ప్రాంతంలో సగం కాలిన స్థితిలో ఉన్న ఒక మృతదేహం స్థానికులను భయాందోళనకు గురిచేసింది.
చేతిపై వున్న లోకేంద్ర అనే టాటూ, మద్యం బాటిళ్లపై వున్న క్యూఆర్ కోడ్ల ఆధారంగా ఈ కేసుపై విచారణ జరిపారు. మరుసటి రోజే లోకేంద్ర సోదరుడు తన తమ్ముడు కనిపించడం లేదంటూ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయడంతో కేసు మలుపు తిరిగింది. ఈ మిస్టరీని ఛేదించడానికి పోలీసులు ఐదు బృందాలను రంగంలోకి దించారు.
ఇక సీసీటీవీ ఫుటేజీని పరిశీలించడంతో అసలు నిందితులు చిక్కారు. పోలీసుల విచారణలో షాకింగ్ విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. లోకేంద్ర భార్యకు మహేష్ ప్రజాపతి అనే వ్యక్తితో చాలాకాలంగా అక్రమ సంబంధం ఉంది.
ఈ విషయం ఇటీవల లోకేంద్రకు తెలియడంతో భార్యను నిలదీశాడు. దీంతో తమ దారికి అడ్డుగా ఉన్నాడని భావించి, అతడిని చంపేయాలని భార్యాప్రియులిద్దరూ చంపేశారు. పొలాల్లో మద్యం తాగుతుండగా, మహేష్- ధర్మవీర్ కలిసి లోకేంద్ర గొంతు నులిమి స్పృహ తప్పేలా చేశారు.
ఆ తర్వాత పెట్రోల్ పోసి, గోధుమ గడ్డి కప్పి నిప్పు పెట్టారు. సీసీటీవీ ఫుటేజీల ఆధారంగా లోకేంద్ర భార్య, ఆమె ప్రియుడు మహేష్, అతడి స్నేహితుడు ధర్మవీర్ను పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు.