పంబన్ వంతెనపై వేగంగా వెళ్తున్న రైలు నుంచి సముద్రంలోకి దూకేసిన మహిళ, కారణం అదేనా? వీడియో
సముద్రం పైన నిర్మించిన బ్రిడ్జిపై వేగంగా రైలు వెళుతోంది. ఇంతలో ఓ మహిళ ప్రయాణికురాలు రైలు నుంచి సముద్రంలోకి దూకేసింది. తమిళనాడులోని కొత్త పంబన్ రైల్వే వంతెనపై ప్రయాణిస్తున్న రైలు నుంచి ఒక మహిళా ప్రయాణికురాలు దూకడంతో తీవ్రంగా గాయపడింది. ఈ ఘటన నవంబర్ 15, 2026న జరిగింది. మరో విశేషమేమిటంటే, కొన్ని గంటల వ్యవధిలోనే ఇలాంటి ఘటన జరగడం. శనివారం రాత్రి మరొక రైలు నుంచి ఒక యువకుడు అదే బ్రిడ్జి పైనుంచి దూకి ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. అతని మృతదేహాన్ని తర్వాత ముల్లిమునై ద్వీపం సమీపంలో కనుగొన్నారు. ఇలా సముద్రం పైన వేగంగా వెళ్తున్న రైలు నుంచి దూకడం, ఎత్తైన పర్వతాలపైకి వెళ్లినప్పుడు అక్కడి నుంచి లోయలోకి దూకడం వంటివన్నీ కొంతమందిలో వుండే మానసిక సమస్య అని వైద్య నిపుణులు చెబుతున్నారు.
చాలా సందర్భాలలో ఇది తీవ్రమైన మానసిక అనారోగ్యం (Mental Health Issues) లేదా ఆకస్మిక ఆవేశం (Impulsivity) వల్ల జరుగుతుంది. రైలు వంతెనలపై (నదులు, కాలువలపై) వెళ్తున్నప్పుడు కొందరు అకస్మాత్తుగా నీటిలోకి దూకడానికి వెనుక ఉన్న ప్రధాన మానసిక, శారీరక కారణాలు ఇవేనని చెబుతున్నారు.
తీవ్రమైన మానసిక కుంగుబాటు
చాలా కాలంగా ఆర్థిక ఇబ్బందులు, కుటుంబ సమస్యలు, ఒంటరితనం లేదా ప్రేమ విఫలం వంటి కారణాలతో లోలోపలే కుమిలిపోయే వారికి జీవించాలనే ఆశ తగ్గిపోతుంది. ఇలాంటి వారు రైలు వంతెన పైకి రాగానే క్షణికావేశంలో తీవ్ర నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు.
ఆకస్మిక ఆవేశం - Impulsivity
కొందరి మెదడులో భావోద్వేగాలను నియంత్రించే సామర్థ్యం తక్కువగా ఉంటుంది. వీరు ముందు వెనుక ఆలోచించకుండా, ఆ క్షణంలో వచ్చిన తీవ్రమైన ఆలోచనకు లోనై ఒక్కసారిగా దూకేస్తారు.
బైపోలార్ డిజార్డర్- స్కిజోఫ్రెనియా
స్కిజోఫ్రెనియా: ఈ మానసిక వ్యాధి ఉన్నవారికి లేని శబ్దాలు వినిపించడం (Hallucinations - ఉదాహరణకు ఎవరో దూకమని చెప్పినట్లు లేదా తరిమినట్లు అనిపించడం) జరుగుతుంది. దాంతో వారు భయంతో లేదా ఆ ఆదేశాలను పాటిస్తూ దూకే ప్రమాదం ఉంటుంది
#SHOCKING: Woman Jumps From Moving Train Into Sea While Crossing Pamban Bridge A woman passenger was seriously injured after jumping from a moving train while it was crossing the new Pamban Railway Bridge in Tamil Nadu on November 15, 2026. Interestingly, this was the second such incident within hours. A young man had jumped from another train on Saturday night, and his body was later recovered near Mullimunai Island.— upuknews (@upuknews1) November 15, 2026
బైపోలార్ డిజార్డర్: ఇందులో విపరీతమైన ఉత్సాహం లేదా తీవ్రమైన నిరాశ కలుగుతాయి. మానియా దశలో ఉన్నవారికి "నేను ఏదైనా చేయగలను, నాకు ఏమీ కాదు" అనే భ్రమ కలిగి ప్రమాదకరమైన పనులు చేస్తారు.
మత్తుపదార్థాలు- మద్యం ప్రభావం
అధికంగా మద్యం లేదా మాదకద్రవ్యాలు సేవించినప్పుడు మెదడు ఆలోచనా శక్తిని కోల్పోతుంది. విచక్షణ నశించి, తాము ఏం చేస్తున్నామో తెలియని స్థితిలో నీటిలో దూకే అవకాశం ఉంటుంది.
"ది కాల్ ఆఫ్ ది వాయిడ్"
అరుదుగా కొందరిలో ఎత్తైన ప్రదేశాలు లేదా వేగంగా వెళ్లే వాహనాలు, నీటి ప్రవాహాలను చూసినప్పుడు మెదడులో క్షణకాలం పాటు "దూకితే ఎలా ఉంటుంది?" అనే వింత ఆలోచన వస్తుంది. సాధారణ వ్యక్తులు దీనిని నియంత్రించుకుంటారు, కానీ మానసిక అస్థిరత ఉన్నవారు ఆ ఆలోచనను ఆచరణలో పెట్టేస్తారు.
సహాయం కోసం: ఎవరైనా ఇట్లాంటి లక్షణాలు... అంటే తీవ్రమైన నిరాశలో ఉన్నా, వింతగా ప్రవర్తిస్తున్నా, లేదా ఆత్మహత్య ఆలోచనలు కలిగి ఉన్నా వెంటనే మానసిక వైద్యులను సంప్రదించాలి. భారత ప్రభుత్వ టెలీ-మానస్ (Tele-MANAS) హెల్ప్లైన్ నంబర్ 14416 లేదా 1800-891-4416 కు ఉచితంగా కాల్ చేసి సహాయం పొందవచ్చు.