  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. జాతీయ వార్తలు
  4. Woman jumps into the sea from a train traveling on the Pamban Bridge, could this be the reason (Video)
Written By ఐ వెెంకట్ ఐ వెెంకట్
Last Updated : Monday, 16 November 2026 (13:59 IST)

పంబన్ వంతెనపై వేగంగా వెళ్తున్న రైలు నుంచి సముద్రంలోకి దూకేసిన మహిళ, కారణం అదేనా? వీడియో

woman jumped from moving train
Written By: ఐ వెెంకట్
Updated: Mon, 16 Nov 2026 (13:59 IST)
google-news
సముద్రం పైన నిర్మించిన బ్రిడ్జిపై వేగంగా రైలు వెళుతోంది. ఇంతలో ఓ మహిళ ప్రయాణికురాలు రైలు నుంచి సముద్రంలోకి దూకేసింది. తమిళనాడులోని కొత్త పంబన్ రైల్వే వంతెనపై ప్రయాణిస్తున్న రైలు నుంచి ఒక మహిళా ప్రయాణికురాలు దూకడంతో తీవ్రంగా గాయపడింది. ఈ ఘటన నవంబర్ 15, 2026న జరిగింది. మరో విశేషమేమిటంటే, కొన్ని గంటల వ్యవధిలోనే ఇలాంటి ఘటన జరగడం. శనివారం రాత్రి మరొక రైలు నుంచి ఒక యువకుడు అదే బ్రిడ్జి పైనుంచి దూకి ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. అతని మృతదేహాన్ని తర్వాత ముల్లిమునై ద్వీపం సమీపంలో కనుగొన్నారు. ఇలా సముద్రం పైన వేగంగా వెళ్తున్న రైలు నుంచి దూకడం, ఎత్తైన పర్వతాలపైకి వెళ్లినప్పుడు అక్కడి నుంచి లోయలోకి దూకడం వంటివన్నీ కొంతమందిలో వుండే మానసిక సమస్య అని వైద్య నిపుణులు చెబుతున్నారు.
 
చాలా సందర్భాలలో ఇది తీవ్రమైన మానసిక అనారోగ్యం (Mental Health Issues) లేదా ఆకస్మిక ఆవేశం (Impulsivity) వల్ల జరుగుతుంది. రైలు వంతెనలపై (నదులు, కాలువలపై) వెళ్తున్నప్పుడు కొందరు అకస్మాత్తుగా నీటిలోకి దూకడానికి వెనుక ఉన్న ప్రధాన మానసిక, శారీరక కారణాలు ఇవేనని చెబుతున్నారు.
 
తీవ్రమైన మానసిక కుంగుబాటు
చాలా కాలంగా ఆర్థిక ఇబ్బందులు, కుటుంబ సమస్యలు, ఒంటరితనం లేదా ప్రేమ విఫలం వంటి కారణాలతో లోలోపలే కుమిలిపోయే వారికి జీవించాలనే ఆశ తగ్గిపోతుంది. ఇలాంటి వారు రైలు వంతెన పైకి రాగానే క్షణికావేశంలో తీవ్ర నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు.
 
ఆకస్మిక ఆవేశం - Impulsivity
కొందరి మెదడులో భావోద్వేగాలను నియంత్రించే సామర్థ్యం తక్కువగా ఉంటుంది. వీరు ముందు వెనుక ఆలోచించకుండా, ఆ క్షణంలో వచ్చిన తీవ్రమైన ఆలోచనకు లోనై ఒక్కసారిగా దూకేస్తారు.
 
బైపోలార్ డిజార్డర్- స్కిజోఫ్రెనియా
స్కిజోఫ్రెనియా: ఈ మానసిక వ్యాధి ఉన్నవారికి లేని శబ్దాలు వినిపించడం (Hallucinations - ఉదాహరణకు ఎవరో దూకమని చెప్పినట్లు లేదా తరిమినట్లు అనిపించడం) జరుగుతుంది. దాంతో వారు భయంతో లేదా ఆ ఆదేశాలను పాటిస్తూ దూకే ప్రమాదం ఉంటుంది
 
బైపోలార్ డిజార్డర్: ఇందులో విపరీతమైన ఉత్సాహం లేదా తీవ్రమైన నిరాశ కలుగుతాయి. మానియా దశలో ఉన్నవారికి "నేను ఏదైనా చేయగలను, నాకు ఏమీ కాదు" అనే భ్రమ కలిగి ప్రమాదకరమైన పనులు చేస్తారు.
 
మత్తుపదార్థాలు- మద్యం ప్రభావం
అధికంగా మద్యం లేదా మాదకద్రవ్యాలు సేవించినప్పుడు మెదడు ఆలోచనా శక్తిని కోల్పోతుంది. విచక్షణ నశించి, తాము ఏం చేస్తున్నామో తెలియని స్థితిలో నీటిలో దూకే అవకాశం ఉంటుంది.
 
"ది కాల్ ఆఫ్ ది వాయిడ్"
అరుదుగా కొందరిలో ఎత్తైన ప్రదేశాలు లేదా వేగంగా వెళ్లే వాహనాలు, నీటి ప్రవాహాలను చూసినప్పుడు మెదడులో క్షణకాలం పాటు "దూకితే ఎలా ఉంటుంది?" అనే వింత ఆలోచన వస్తుంది. సాధారణ వ్యక్తులు దీనిని నియంత్రించుకుంటారు, కానీ మానసిక అస్థిరత ఉన్నవారు ఆ ఆలోచనను ఆచరణలో పెట్టేస్తారు.
 
సహాయం కోసం: ఎవరైనా ఇట్లాంటి లక్షణాలు... అంటే తీవ్రమైన నిరాశలో ఉన్నా, వింతగా ప్రవర్తిస్తున్నా, లేదా ఆత్మహత్య ఆలోచనలు కలిగి ఉన్నా వెంటనే మానసిక వైద్యులను సంప్రదించాలి. భారత ప్రభుత్వ టెలీ-మానస్ (Tele-MANAS) హెల్ప్‌లైన్ నంబర్ 14416 లేదా 1800-891-4416 కు ఉచితంగా కాల్ చేసి సహాయం పొందవచ్చు.
About Writer
ఐ వెెంకట్
నేషనల్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీ(NIFT) హైదరాబాదులో సిపిఎఫ్‌సి కోర్సు చేసారు. జర్నలిజంలో రెండు దశాబ్దాలకు పైగా అనుభవం. కవితలు, కథలు రాస్తుంటారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలైన ETv, ETv2లో పనిచేసారు. స్వాతి సపరివారపత్రిక, సండే ఇండియన్ మ్యాగజైన్ల ఎడిటోరియర్ విభాగంలో పనిచేసారు. 2006 నుంచి వెబ్ దునియా తెలుగు సహ సంపాదకునిగా వ్యవహరిస్తున్నారు. .... మరింత చదవండి
తర్వాతి కథనం
కోళ్ల ఫారమ్‌లలో H5N1 బర్డ్ ఫ్లూ వైరస్... ఉడికించిన చికెన్‌ను మాత్రమే తినాలి

Satvika Veeravalli: సిలికాన్ వ్యాలీ నుంచి సిల్వర్ స్క్రీన్‍కు... ఆకాశంలో ఒక తారగా సత్విక వీరవల్లి

Satvika Veeravalli: సిలికాన్ వ్యాలీ నుంచి సిల్వర్ స్క్రీన్‍కు... ఆకాశంలో ఒక తారగా సత్విక వీరవల్లిఅమెరికాలో సురక్షితమైన ఉద్యోగాన్ని వదిలి, సినిమాల్లో అనిశ్చితమైన కెరీర్‌ను ఎంచుకోవడం అంత సులభమైన నిర్ణయం కాదు. రెండు ఇంజనీరింగ్ డిగ్రీలు, వృత్తిపరమైన అనుభవం ఉన్నప్పటికీ సత్విక వీరవల్లి ఆ సాహసం చేసింది. ఆమె ఇప్పుడు దుల్కర్ సల్మాన్ సరసన ఆకాశంలో ఒక తార చిత్రంతో తెలుగు చిత్రసీమలోకి అడుగుపెడుతోంది. అమెరికాలో పుట్టి పెరిగిన సత్విక, తన ఇంజనీరింగ్, మాస్టర్స్ డిగ్రీలు పూర్తి చేసి, ఒరాకిల్‌లో రెండేళ్లపాటు పనిచేసింది. కానీ, ఆమె నటనారంగంలోనే రాణించాలని కోరుకుంది. ఆమె మొదట కాంత చిత్రం కోసం ఆడిషన్ ఇచ్చింది. కానీ ఆ అవకాశం దక్కలేదు. ఆ తర్వాత, అదే నిర్మాణ సంస్థ నుండి ఒక తమిళ చిత్రానికి ఆడిషన్ ఇచ్చే మరో అవకాశం లభించింది. అది చివరికి ఆమె నటనారంగానికి ద్వారాలు తెరిచింది.

హనుమాన్ హీరో తేజ సజ్జకు ఎంగేజ్‌మెంట్..

హనుమాన్ హీరో తేజ సజ్జకు ఎంగేజ్‌మెంట్..యువ నటుడు తేజ సజ్జ హైదరాబాద్‌లోని బంజారా హిల్స్‌లో గల తాజ్ కృష్ణ హోటల్‌లో ఒక ప్రైవేట్ వేడుకలో నిశ్చితార్థం చేసుకున్నారు. టెక్నాలజీ వ్యాపారంలో ఉన్న ఒక కుటుంబానికి చెందిన, అమెరికాలో నివసిస్తున్న భాగస్వామితో పెద్దలు కుదిర్చిన ఈ వివాహం జరిగింది. ఆమెకు సినీ పరిశ్రమతో ఎలాంటి సంబంధం లేదు.

Aadi Sai kumar: ఆది సాయికుమార్ నటిస్తున్న అరుంధతి నక్షత్రం ఘనంగా ప్రారంభం

Aadi Sai kumar: ఆది సాయికుమార్ నటిస్తున్న అరుంధతి నక్షత్రం ఘనంగా ప్రారంభంఆది సాయికుమార్ హీరోగా నటిస్తున్న కొత్త సినిమా అరుంధతి నక్షత్రం. మేఘ శెట్టి, మధు దామరాజు హీరోయిన్స్.. ది గ్రేట్ ప్రీ వెడ్డింగ్ షో సినిమాతో బ్లాక్ బస్టర్ సక్సెస్ అందుకున్న నిర్మాణ సంస్థ 7 పి.ఎం. ప్రొడక్షన్స్, శ్రీ చక్ర మూవీస్ ఎల్ఎల్ పి బ్యానర్స్ ఈ సినిమాను నిర్మిస్తున్నాయి. దర్శకుడు రాహుల్ శ్రీనివాస్ రూరల్ ఫ్యామిలీ డ్రామా కథతో ఈ సినిమాను రూపొందిస్తున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని సందీప్ అగరం, అష్మిత రెడ్డి బాసాని, డా.సూర్యకాంతి కూచిభొట్ల నిర్మిస్తున్నారు.

Nani party :విడుదలకు ముందే అలియాస్ రుక్మిణి టీమ్ బ్లాక్ బస్టర్ పార్టీ. చేసుకుంది

Nani party :విడుదలకు ముందే అలియాస్ రుక్మిణి టీమ్ బ్లాక్ బస్టర్ పార్టీ. చేసుకుందినేచురల్ స్టార్ నాని సమర్పణలో నితిన్ హీరోగా నటించిన చిత్రం అలియాస్ రుక్మిణి. ఈ చిత్రం సాంగ్ లాంచ్ కేవలం చిత్ర టీమ్ నిన్న రాత్రి ఓ పబ్ లో జరుపుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా నాని మాట్లాడుతూ, సాంగ్ లాంచ్ పార్టీ కాదు.. బ్లాక్ బస్టర్ పార్టీ అని పేర్కొన్నారు. నిర్మాత నాని సోదరి మాట్లాడుతూ, చిత్రం షూటింగ్ ప్రారంభం నుంచి ప్రతి రోజు ఎంజాయ్ చేసేలా వుందని తెలిపారు. దర్శకుడు తీసుకున్న కేర్ సినిమాకు మరింత ఉత్సాహానిచ్చింది అన్నారు.

Varanasi update :వారణాసి సి.జి. పనులు పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనులు సాగుతున్నాయి

Varanasi update :వారణాసి సి.జి. పనులు పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనులు సాగుతున్నాయినవంబర్ 15, 2025న జరిగిన ఈ సమావేశంలో వారణాసి టైటిల్, టీజర్‌ను ఎస్.ఎస్. రాజమౌళి ఆవిష్కరించారు. 1.43:1 ఐమాక్స్ ఫార్మాట్‌లో భారతదేశపు మొట్టమొదటి చిత్రంగా దీని భారీ స్థాయిని ఈ సందర్భంగా హైలైట్ చేశారు. మహేష్ బాబు ద్విపాత్రాభినయం చేయగా, ప్రియాంక చోప్రా జోనస్, పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్ కూడా నటించారు. ఈ బహుళ-యుగ సాహసగాథ ఏప్రిల్ 7, 2027న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కానుంది.