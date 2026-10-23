ఇంట్లోకి చొరబడిన దుండగులు.. కుటుంబంపై దాడి.. మహిళ మృతి.. ఇద్దరు కుమార్తెలు అదృశ్యం
తమిళనాడు తూత్తుకుడి, సాతాన్కులం సమీపంలోని ముదలూర్లో గుర్తుతెలియని వ్యక్తులు ఒక ఇంట్లోకి చొరబడి కుటుంబంపై దాడి చేయడంతో, ఒక మహిళ మరణించినట్లు అధికారులు తెలిపారు. ఈ ఘటనలో ఆమె భర్త, కుమారుడు తీవ్రంగా గాయపడగా, వారిద్దరు కుమార్తెలు అదృశ్యమయ్యారు.
బాధితులు ముదులూరుకు చెందిన ముత్తుకృష్ణన్ (50), ఆయన భార్య మేరీ రెగిలా (39) అని గుర్తించారు. వీరికి బ్లెసీ (15), ప్రింజా పాప (14), బ్లెసెట్ రాజా (10) అనే ముగ్గురు పిల్లలు ఉన్నారు. ప్రాథమిక సమాచారం ప్రకారం, శుక్రవారం తెల్లవారుజామున గుర్తుతెలియని వ్యక్తులు వారి ఇంట్లోకి ప్రవేశించి కుటుంబ సభ్యులపై దాడి చేశారు. ఈ ఘటనలో మేరీ రెగిలా అక్కడికక్కడే మరణించగా, ముత్తుకృష్ణన్, వారి కుమారుడు బ్లెసెట్ రాజా తీవ్రంగా గాయపడ్డారు.
కాగా, ఈ ఘటన జరిగిన తర్వాత ఆ దంపతుల కుమార్తెలు బ్లెసీ, ప్రిన్జా పాప అదృశ్యమయ్యారు. తట్టార్మడం పోలీసులు ఈ ఘటనపై దర్యాప్తు చేపట్టారు. ఈ దాడికి సంబంధించి ఆ ఇద్దరు బాలికలను ఎవరైనా అపహరించారా అనే కోణంలో కూడా పోలీసులు విచారణ జరుపుతున్నారు.