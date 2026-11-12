మహారాష్ట్రలో ఘోరం.. 20 ఏళ్ల యువతిని వేధించి రైలు నుంచి బయటకు నెట్టేశాడు.. చివరికి?
మహారాష్ట్రలోని పాల్ఘర్ జిల్లా నైగావ్ రైల్వే స్టేషన్లో, ఒక వ్యక్తి వేధింపులకు గురిచేసి, లోకల్ రైలు నుంచి బయటకు నెట్టేయడంతో 20 ఏళ్ల యువతి తన ఎడమ చేతిని మోచేయి కింది భాగం వరకు కోల్పోయింది. నవంబర్ 4న ఈ ఘటన జరిగిందని పోలీసులు తెలిపారు.
రైలు నుంచి బయటకు నెట్టబడిన ఆ యువతి, రైలుకు ప్లాట్ఫారమ్కు మధ్య ఉన్న ఖాళీలో పడిపోయింది. ఆ తర్వాత వైద్యులు ఆమె ఎడమ చేతిని మోచేయి కింది భాగం వరకు తొలగించాల్సి వచ్చింది. సీసీటీవీ ఫుటేజీని పరిశీలించిన పోలీసులు, బుధవారం నాడు 53 ఏళ్ల నిందితుడు జితేంద్ర హిర్ముఖేను అరెస్టు చేశారు.
భయందర్ ప్రభుత్వ రైల్వే పోలీసు అధికారి మాట్లాడుతూ, "నిందితుడు తన ముఖాన్ని వస్త్రంతో కప్పుకోవడంతో అతడిని గుర్తించడం కష్టమైంది. అయినప్పటికీ, నైగావ్లోని అతని నివాసంలోనే అతడిని పట్టుకున్నాం" అని తెలిపారు.
నైగావ్ తూర్పు ప్రాంతంలోని వాకిపాడాకు చెందిన హిర్ముఖే, క్యాన్సర్ వ్యాధితో బాధపడుతున్నట్లు సమాచారం. సాయంత్రం రద్దీ సమయంలో విరార్ వైపు వెళ్తున్న ఫాస్ట్ లోకల్ రైలులో, బాధితురాలు పొరపాటున దివ్యాంగుల కోసం కేటాయించిన బోగీలోకి ఎక్కింది. అదే బోగీలో హిర్ముఖే కూడా ప్రయాణిస్తున్నాడు.
ఆ పరిస్థితిని ఆసరాగా చేసుకుని, నిందితుడు ఆమెను అసభ్యకరంగా తాకడం మొదలుపెట్టాడని పోలీసులు తెలిపారు. ఆమె దీనిని వ్యతిరేకించి ప్రశ్నించడంతో ఇద్దరి మధ్య వాగ్వాదం జరిగింది.
రైలు నైగావ్ స్టేషన్కు చేరుకున్నాక కూడా ఈ గొడవ కొనసాగింది. అప్పుడు హిర్ముఖే ఆమెను రైలు నుంచి బయటకు నెట్టేయడంతో, ఆమె రైలుకు ప్లాట్ఫారమ్కు మధ్య ఉన్న ఖాళీ స్థలంలో పడిపోయింది. ఆమె లేవడానికి ప్రయత్నిస్తుండగా రైలు కదలడం ప్రారంభించడంతో, ఆమె తీవ్రంగా గాయపడింది.
నైగావ్కు చెందిన ఆ మహిళను మొదట ఒక ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఆ తర్వాత మెరుగైన చికిత్స కోసం కూపర్ ఆసుపత్రికి తరలించారు. గాయాల తీవ్రత దృష్ట్యా, వైద్యులు ఆమె ఎడమ చేతిని మోచేతి కింద భాగం వరకు తొలగించాల్సి వచ్చింది.