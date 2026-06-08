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ప్రియుడి కోసం అడ్డుగా వుందని కన్నబిడ్డను కడతేర్చిన తల్లి
కన్నబిడ్డను ఓ తల్లి కడతేర్చింది. ప్రియుడి మోజులో పడి ఒక తల్లి తన ఐదేళ్ల చిన్నారిని దారుణంగా హత్య చేసింది. కర్ణాటకలో ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది. వివరాల్లోకి వెళ్తే… ప్రవీణ్, ప్రియాంక అనే దంపతులకు 2007లో వివాహం కాగా, వారికి 17 సంవత్సరాలు మరియు ఐదేళ్ల వయసున్న ఇద్దరు కుమార్తెలు ఉన్నారు.
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అయితే, కొంతకాలంగా భర్తతో వచ్చిన విభేదాల కారణంగా ప్రియాంక తన భర్తను వదిలేసి, మోహన్ అనే ప్రియుడితో కలిసి జీవిస్తోంది. ఈ క్రమంలో ఆమెతో పాటే ఉంటున్న ఐదేళ్ల చిన్న కుమార్తె ఇటీవల అనుమానాస్పద స్థితిలో మరణించడం పలు అనుమానాలకు తావిచ్చింది.
కన్నకూతురి మరణంపై తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి లోనైన తండ్రి ప్రవీణ్, తన భార్య ప్రియాంక తన ప్రియుడు మోహన్తో కలిసి ఈ దారుణానికి ఒడిగట్టిందని పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశాడు.
పోలీసుల విచారణలో ప్రియాంక, ఆమె ప్రియుడు మోహన్ నిందితులని తేలింది. నిందితుడైన ప్రియుడు మోహన్ను అదుపులోకి తీసుకున్నారు పోలీసులు. కాగా, ఈ ఘాతుకానికి సహకరించిన కన్నతల్లి ప్రియాంక ప్రస్తుతం పోలీసుల భయంతో పరారీలో ఉంది.
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Peddi contravercy : రాంచరణ్ పెద్ది మూవీ పై స్పందించని ప్రముఖులు, దర్శకుడు క్షమాపణ ?
రాంచరణ్ పెద్ది మూవీ విడుదలకు ముందే ఎగ్జిబిటర్లు, డిస్ట్రిబ్యూటర్లు, నిర్మాతల మధ్య మాటల యుద్ధం జరిగింది. ఇక రిలీజ్ తర్వాత పెద్ది సినిమా గురించి ఇండస్ట్రీ ప్రముఖులెవరూ స్పందిచకపోవడం విచారకరమని సోషల్ మీడియా లో జోరుగా విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. మామూలు సినిమాకు సైతం చిరంజీవి స్పందించి ట్వీట్ చేయడం ఆనవాయితీ. అదేవిధంగా బాలీవుడ్ సినిమా దురంధర్ విడుదల తర్వాత తెలుగు పరిశ్రమ హీరోలు, దర్శకులు తెగ ప్రచారాన్ని భుజాన వేసుకున్నట్లు స్పందించారు. వారంతా పెద్ది సినిమా తర్వాత ఏమయ్యారంటూ ఘాటుగా విమర్శిస్తున్నారు.
Sunitha: గాయని సునీత తనయుడు ఆకాష్ కు కొత్త మలుపు అవుతుందా..
ప్రముఖ నేపథ్య గాయని సునీత తనయుడు ఆకాష్ గోపరాజు హీరోగా ద్వితీయ చిత్రంగా కొత్త మలుపు రూపొందింది. ఇటీవలే టీజర్ ను విడుదల చేశారు. భైరవి అర్ధ్యా హీరోయిన్. శివ వరప్రసాద్ కేశనకుర్తి దర్శకుడు. తాటి బాలకృష్ణ నిర్మాత. జూన్ 12న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. తధాస్తు క్రియేషన్స్ బ్యానర్పై నిర్మితమైన ఈ చిత్రాన్ని మైత్రి మూవీ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ విడుదల చేయనుంది. ఈ సందర్భంగా ప్రముఖ దర్శకుడు ఎ. కోదండరామి రెడ్డి చిత్ర ట్రైలర్ను విడుదల చేసి చిత్ర యూనిట్కు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.
Ravi Teja: కూతురి కోసం తండ్రిగా ఇరుముడి వేసుకున్న రవితేజ ఏం చేశాడు
అంకితభావం గల తండ్రి పాత్రలో రవితేజ ఇరుముడి చిత్రంలో కనిపించనున్నారు. మైత్రీ మూవీ మేకర్స్' నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రానికి దర్శకుడు శివ నిర్వాణ దర్శకుడు. ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన 'ది హార్ట్ ఆఫ్ ఇరుముడి' గ్లింప్స్ కు వచ్చిన అద్భుతమైన స్పందనతో సినిమాపై ఇప్పటికే భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. భక్తి, కుటుంబ భావోద్వేగాలు, యాక్షన్ అంశాల సమ్మేళనంగా తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రం అన్ని వర్గాల ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకునేలా ఉండబోతోంది.