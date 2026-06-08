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  4. Woman, Lover Accused Of Killing Her 5-Year-Old Daughter In Bengaluru
Written By సెల్వి
Last Updated : Monday, 8 June 2026 (14:54 IST)

ప్రియుడి కోసం అడ్డుగా వుందని కన్నబిడ్డను కడతేర్చిన తల్లి

Crime news
BY: సెల్వి
Publish: Mon, 8 Jun 2026 (14:48 IST) Updated: Mon, 8 Jun 2026 (14:54 IST)
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Crime news
కన్నబిడ్డను ఓ తల్లి కడతేర్చింది. ప్రియుడి మోజులో పడి ఒక తల్లి తన ఐదేళ్ల చిన్నారిని దారుణంగా హత్య చేసింది. కర్ణాటకలో ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది. వివరాల్లోకి వెళ్తే… ప్రవీణ్, ప్రియాంక అనే దంపతులకు 2007లో వివాహం కాగా, వారికి 17 సంవత్సరాలు మరియు ఐదేళ్ల వయసున్న ఇద్దరు కుమార్తెలు ఉన్నారు. 
 
అయితే, కొంతకాలంగా భర్తతో వచ్చిన విభేదాల కారణంగా ప్రియాంక తన భర్తను వదిలేసి, మోహన్ అనే ప్రియుడితో కలిసి జీవిస్తోంది. ఈ క్రమంలో ఆమెతో పాటే ఉంటున్న ఐదేళ్ల చిన్న కుమార్తె ఇటీవల అనుమానాస్పద స్థితిలో మరణించడం పలు అనుమానాలకు తావిచ్చింది. 
 
కన్నకూతురి మరణంపై తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి లోనైన తండ్రి ప్రవీణ్, తన భార్య ప్రియాంక తన ప్రియుడు మోహన్‌తో కలిసి ఈ దారుణానికి ఒడిగట్టిందని పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశాడు. 
 
పోలీసుల విచారణలో ప్రియాంక, ఆమె ప్రియుడు మోహన్ నిందితులని తేలింది. నిందితుడైన ప్రియుడు మోహన్‌ను అదుపులోకి తీసుకున్నారు పోలీసులు. కాగా, ఈ ఘాతుకానికి సహకరించిన కన్నతల్లి ప్రియాంక ప్రస్తుతం పోలీసుల భయంతో పరారీలో ఉంది.
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సెల్వి

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