Woman : ముగ్గురిని బురిడీ కొట్టించి పెళ్లి చేసుకున్న మహిళ.. లక్షలు కొట్టేసి జంప్
బెంగళూరుకు చెందిన ఒక కిలాడీ లేడీ ముగ్గురిని బురిడీ కొట్టించి పెళ్లి చేసుకుంది. ఆ మాయలేడి బాధితులే స్వయంగా ఆమె అసలు రంగును పోలీసుల ముందు బయటపెట్టారు. వివరాల్లోకి వెళితే.. దొడ్డబళ్ళాపురానికి చెందిన సుధారాణి అనే మహిళ ప్రేమ పేరుతో మగవారిని బుట్టలో వేసుకుంది.
డబ్బున్న వారిని టార్గెట్ చేసి, వారిని పెళ్లి చేసుకుని, లక్షల రూపాయలు వసూలు చేసి ఆ తర్వాత పారిపోవడం ఆమె స్టైల్. తాజాగా ఈమె బాధితులు ఇద్దరు పోలీసులను ఆశ్రయించడంతో ఈ మ్యారేజ్ కిలాడీ కథ వెలుగులోకి వచ్చింది.
సుధారాణికి మొదట వీరేగౌడ అనే వ్యక్తితో వివాహం జరిగింది. వీరికి ఇద్దరు పిల్లలు కూడా ఉన్నారు. అయితే, విలాసాలకు అలవాటు పడిన సుధారాణి.. భర్తను హేళన చేస్తూ, పిల్లలను వదిలేసి ఇంట్లోంచి వెళ్ళిపోయింది. మొదటి భర్తకు దూరమైన తర్వాత, అనంతమూర్తి అనే డెలివరీ బాయ్ను పరిచయం చేసుకుంది.
అతడిని గుడిలో పెళ్లి చేసుకుని ఏకంగా 20 లక్షల రూపాయలు వసూలు చేసింది. డబ్బు చేతికి అందగానే అతడికి కూడా షాక్ ఇచ్చి అక్కడి నుంచి చెక్కేసింది. అనంతమూర్తిని వదిలేసిన ఈ మాయలేడి, ఇప్పుడు కనకపురకు చెందిన మరో వ్యక్తిని మూడో పెళ్లి చేసుకున్నట్లు సమాచారం.
అయితే ఈ మాయలేడి చేతిలో మోసపోయిన బాధితులు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయడంతో పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.